En un mes Oxy define si operará en el Mar Caribe

Al día de hoy, la multinacional petrolera Occidental (Oxy) no sabe a ciencia cierta si desarrollará los cuatro bloques costa afuera (offshore) en aguas del Mar Caribe y que le fueron adquiridos a la también petrolera Anadarko el pasado mes de mayo.



Luego de la venta de todos los activos a nivel mundial de la segunda empresa a la primera, en la que se incluyeron el citado número de áreas que desarrollaría frente a las costas colombianas, la nueva dueña aún no tiene claro si los operará.



Así lo dejarían entrever los altos ejecutivos de Oxy, en una reunión que sostendrán con funcionarios y técnicos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).



Portafolio pudo establecer que la cumbre se llevará a cabo la próxima semana en la sede de la entidad, a la cual asistirán el presidente de la ANH, Luis Miguel Morelli y el vicepresidente mundial de exploración de Oxy, con sus respectivos equipos de trabajo para tratar un solo punto en la agenda: definir el futuro de los cuatro bloques offshore.



“La petrolera tiene plazo hasta el mes entrante para tomar la decisión de si asumen o no la operación de los cuatro bloques”, resaltó Morellí.



AUMENTO DE LAS RESERVAS



El funcionario además explicó que el desarrollo de estas áreas offshore son importantes para las arcas del estado. “Son muy importantes para el país porque aumentaría la llegada de inversiones en más de US$600 millones, y de paso le daría una mano al Gobierno en su intención de incrementar las reservas de gas natural”, señaló.



Morelli fue más allá y advirtió que cualquier descubrimiento de hidrocarburos en los cuatro bloques offshore, sería muy importante para los remanentes del país.



Y enfatizó en que el Gobierno Nacional hará todo el esfuerzo para que la citada multinacional petrolera asuma el compromiso de desarrollar los cuatro bloques. “Ojalá se logre la firma de ese contrato de exploración y producción (E&P)”, dijo el presidente de la ANH.



Sin embargo, el funcionario también contempla la otra cara de la moneda, y si Oxy decide no desarrollar los cuatro bloques, estos serían retomados por el Estado para ponerlos en vitrina.



“Se subastarían en el próximo ciclo de oferta de bloques que saldrían a licitación. Hay empresas interesadas en asumir esta operación como Petrobras, Petronas, Chevron o Shell”, afirmó.



Portafolio consultó con voceros de Oxy en Colombia sobre los posibles escenarios de la multinacional petrolera para el desarrollo de los cuatro bloques offshore en aguas del Mar Caribe, a lo que señalaron: “Occidental no tiene comentarios al respecto”.



LOS CUATRO BLOQUES



Los cuatro bloques offshore (COL-1, COL-2, COL-6 y COL-7), sobre los que Oxy definiría su desarrollo están localizados en aguas profundas frente a los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, y son considerados por los analistas del sector como estratégicos para las reservas de hidrocarburos.



Las citadas áreas se encuentran localizadas en la cuenca Guajira Offshore, cuya prospectividad, según un estudio realizado por el Departamento de Geociencas de la Universidad Nacional para la ANH, establecen en un escenario moderado remanentes de 0,94 trillones de pies cúbicos (tpc) en gas natural, y de 5.131 millones de barriles las de petróleo.



“El país ha tenido movimientos importantes en la operación de hidrocarburos en el offshore. Sin embargo, los descubrimientos son más de gas natural, el cual está depositado a grandes profundidades, por lo que se requieren grandes esfuerzos para su producción”, señaló Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP).



Por su parte, Orlando Cabrales Segovia, presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) indicó que para el sector gasífero del país, la operación offshore en aguas de la cuenca Guajira Offshore le puede representar grandes volúmenes de reservas de este combustible a la nación.



El dirigente gremial precisó que la citada cuenca offshore (en la que se encuentran ubicados los cuatro bloques: COL-1, COL-2, COL-6 y COL-7) ofrece para las empresas que desarrollan tareas de extracción de hidrocarburos una buena prospectividad en los yacimientos.



En el mismo sentido, el ingeniero Germán Espinosa, presidente de la Cámara de bienes y Servicios Petroleros (Campetrol), afirmó que el desarrollo de la industria costa afuera (offshore) en aguas del Mar Caribe, frente a las costas colombianas, requiere desde el continente un apoyo a las operaciones de las compañías petroleras. Esto implica la creación y fortalecimiento de la cadena de abastecimiento al sector, especialmente en la región Caribe.



“En el offshore estamos en las fases preliminares de exploración y se requiere la construcción colectiva de esta cadena de abastecimiento”, subrayó Espinosa.



DESPEGUE DE LA EXPLORACIÓN ‘OFFSHORE’



Cabe recordar que con los ajustes al modelo de contrato (minuta) de exploración y producción de hidrocarburos E&P offshore, en el mes de febrero se destrabó el desarrollo de nueve bloques que por más de cinco años estaban en la fase de Evaluación Técnica (TEA).



Del total de áreas, la ANH ya suscribió contratos E&P con las petroleras Shell, Repsol, ExxonMobil y Ecopetrol, y solo faltan por firmarse precisamente los cuatro que ahora están en manos de Oxy.



“Con la aprobación de la minuta offshore para los convenios E&P, la Agencia responde a las expectativas de la industria y de las comunidades en el sentido de reactivar un sector que sigue siendo el vehículo para el desarrollo energético del país y será estratégico para las finanzas públicas y el desarrollo territorial”, explicó en su momento Morelli.



Así mismo, Diego Mesa, viceministro de Energía, indicó que la reactivación de la operación offshore, demuestra la confianza de las compañías en el país, lo que permite mirar el futuro energético con buenas perspectivas para aumentar las reservas de crudo y gas, que hoy son de 5,7 años y 11,7, respectivamente.



“Es fundamental para asegurar autosuficiencia energética”, dijo.



ANADARKO Y ECOPETROL



El pasado 7 de junio, Anadarko devolvió el último de tres bloques que venía desarrollando con Ecopetrol en aguas del mar Caribe, y de los cuales era su operador.



Ambas decidieron partir cobijas, ya que la primera venía preparando el terreno a nivel mundial para poner en venta todos sus activos.



Los expertos del sector coincidieron en señalar que aún desconocen las razones de fondo por las que Anadarko devolvió los bloques a Ecopetrol, pero subrayaron que la principal razón podría estar ligada con todo el proceso de reorganización internacional de portafolio antes de la venta, cuyo proceso terminó en manos de Oxy.



Voceros de Ecopetrol, indicaron que el divorcio se dio antes de que los activos de Anadarko fueran adquiridos por la petrolera Oxy.



