‘En un momento nos tocó cerrar la web: no estábamos preparados’

La empresa francesa tuvo que adecuar su estrategia a las exigencias del comercio electrónico, pues a pesar de que la demanda de artículos deportivos se incrementó hasta 10 veces durante el mes más fuerte del confinamiento, no estaban listos. Augusto Félix, gerente general de Decathlon en el país habló con Portafolio de los retos de este mercado.



¿Cómo les fue en el tiempo que estuvieron cerrados?



Como nuestras tiendas no están en los negocios de primera necesidad, entonces durante las primeras semanas hicimos uso únicamente del ecommerce y fue muy fuerte porque muchos de nuestros clientes querían comprar accesorios para la actividad en casa y las ventas se multiplicaron por 5 y hasta por 10 en abril.



Entonces tuvimos que adaptarnos. Abrimos una bodega acá en Bogotá en donde preparábamos la entrega de los productos y luego los sacábamos con los transportadores no solo a la ciudad, sino también a otros lugares de Colombia. Trabajamos por turnos, manejando los protocolos de bioseguridad y haciendo en momentos turnos en las 24 horas los siete días por semana para cumplir las exigencias de la demanda.



Tanto así que en un momento fue necesario cerrar nuestra propia página de internet porque no estábamos preparados realmente para gestionar este tipo de actividad.



¿Cómo les ha idos con la reapertura?



Aunque ya hemos abierto nuestras tiendas todavía estamos muy impactados por la cuarentena. Nosotros tenemos hoy en día siete tiendas y cinco de ellas están dentro de un centro comercial y obviamente por el tema del aforo, de las medidas de bioseguridad y, por supuesto, del flujo dentro de los centros comerciales hace que no estemos haciendo ni la mitad de las ventas dentro de nuestras tiendas físicas, en comparación de lo que hacíamos antes. Es decir, mientras que hay deportes que siguen con mucha fuerza como el tema de las bicicletas, tenemos otros que están sufriendo porque no se pueden practicar.



Sin embargo, desde que empezaron a aparecer los decretos hemos venido trabajado con las alcaldías el tema de incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte y estamos viendo que aumenta su venta, comparado con el mes anterior donde eran un poco escasas. Asimismo hay un crecimiento de la demanda de mancuernas, y máquinas de correr que permiten hacer ejercicio en los apartamentos.



¿Cuáles son los productos que, contrario a eso, han caído?



Realmente estamos esperando que se pueda reabrir todo lo que es el turismo. Somos una marca de las vacaciones, de turismo, de ocio y de placer y vendemos muchos productos para que la gente pueda salir de fin de semana, salir de vacaciones y practicar actividades físicas. Entonces estamos pendientes de la reapertura de parques y playas porque obviamente los deportes náuticos, de natación, de pesca, de senderismo, todos los deportes colectivos son esenciales para nuestra actividad y en este momento no hay nada de eso autorizado y las ventas de este segmento están afectadas.



¿Qué prevén para el resto del año?



Por el momento sabemos que lamentablemente no va a ser posible recuperar la cifra que hemos perdido durante los últimos tres meses. Estamos previendo varios escenarios, unos más optimistas que otros. Esperamos tener un ritmo más normalizado en septiembre u octubre y sobre todo en diciembre que es un mes clave tanto para nosotros como para muchas empresas. Sin embargo mirando el escenario más optimista tendríamos una cifra de crecimiento de entre el -10% y - 15% durante el año completo. El más pesimista va hasta -30%. Sabemos que las costumbres no van a poder volver, y en un país como Colombia en donde estamos hablando de un desempleo de hasta el 20%, el poder adquisitivo de muchos colombianos se ha visto muy golpeado, han tenido que sacar plata de sus ahorros y esto va a impactar obviamente la manera de comprar, en el PIB de Colombia y nos va a impactar a nosotros porque lo que se compra en Decathlon es algo que no es de comida ni tampoco salud.



Y aunque hemos visto que la práctica física es realmente parte de las necesidades básicas de todos porque la gente necesita moverse y necesita salir, pensamos que muchos de nuestros clientes ya tienen dudas y van a tardar unos meses antes de que puedan comprar de la misma forma de hace algún tiempo. Entonces yo estoy un poco pesimista para este fin de año y pienso que van a pasar varios meses antes de que veamos cifras positivas.



Recientemente abrieron otra tienda en Medellín, ¿tienen preparados más planes de expansión?



Sí, nosotros abrimos el primero de junio una tienda en el centro comercial Arcadia en Medellín. Es una apertura que habíamos planeado para inicios de abril y que por la cuarentena no habíamos podido hacer.



En este momento lo que tenemos planeado es abrir una tienda en el centro comercial Fontanar, ojalá en septiembre u octubre dependiendo de cómo vaya la emergencia. Esto lo queremos hacer aunque obviamente estamos muy pendientes de ver cómo se reactiva la economía, cómo se reactiva el turismo y cómo se reactiva el deporte.



Estamos pendientes de proyectos en centros comerciales de otras ciudades, aunque no estamos seguros porque estamos analizando si es necesario mejor reorientar nuestra expansión por fuera de los centros comerciales donde sería más sencillo operar.