‘Durante 2021 lanzaremos 20 proyectos de vivienda’

Constructora Capital es una empresa dedicada a la edificación y comercialización de vivienda para la clase media colombiana. Su negocio se enfoca especialmente en dos mercados, Medellín y su área metropolitana, y Bogotá y sus municipios aledaños, en los que llevan operando respectivamente 28 y 13 años.

Aunque 2020 fue un año con dificultades, Pablo Echeverri, presidente de Constructora Capital, le dijo a Portafolio que la compañía logró aumentar en 18% el total de unidades de viviendas vendidas el año pasado en comparación con 2019, y que para 2021 lanzarán 20 proyectos, con los que esperan crecer 20%.



¿Cómo le fue a la constructora en 2020?



En 2019 habíamos cerrado con 5.628 unidades vendidas, mientras que en 2020 terminamos con 6.662, tuvimos un incremento del 18% en 2020 con respecto a 2019. El mercado general del país creció 8% en comparación con 2019, y podríamos decir que tuvimos un año atípico, con momentos muy distintos a lo largo del año. El año inició muy bien, veníamos con unas medidas favorables del gobierno desde 2019 y 2018, como el aumento de los topes de vivienda de interés social (VIS) y los subsidios de Mi Casa Ya.



Enero, febrero, e inclusive marzo fueron meses en los que estábamos creciendo por encima del año anterior en cerca del 20%, con la llegada de la pandemia, entre abril y junio fueron meses muy difíciles, aunque pudimos acomodar nuestra estructura comercial, a un modelo 100% virtual, pero todas las ventas se cayeron bastante. En abril logramos 10% de las ventas esperadas, en mayo el 30%, para junio íbamos en el 50% y en julio ya en el 70%, y el Gobierno nacional le apostó muy fuerte al sector de la construcción como el gran generador de empleo y el sector clave para mover la economía.



¿Cómo perciben la reactivación del sector?



El gobierno sacó unas medidas bien importantes, y esto nos permitió arrancar las obras, el 27 de abril, y tomó medidas en términos de subsidios, como el nuevo subsidio a la tasa de interés para la No VIS, que generó una dinámica desde agosto que fue mucho mejor y no la esperábamos.



Ahí logramos abrir las salas de ventas, montamos también un esquema de lanzamientos virtuales que ha sido muy exitoso. Eso nos permitió no solo borrar el hueco que habían dejado los meses entre abril y julio, sino crecer, y nos quedaron muchos aprendizajes.

¿Cómo les fue con el modelo de sala de venta virtual?



Hoy funcionamos como un híbrido, tenemos salas presenciales, pero también virtuales, los clientes pueden ver primero los proyectos virtualmente y luego acercarse a las salas de venta y ratificar su decisión.



Toda la parte documental la volteamos a que fuera 100% digital, toda la firma de los documentos, de la vinculación a la fiduciaria, del cierre del negocio y los planos ahora se hace digital.



¿Qué porcentaje de las ventas se están haciendo hoy por medios virtuales?



Al inicio, cuando no podíamos abrir las salas de ventas, todo era 100% virtual, hoy realmente podría ser menos del 20% las personas que conocen el proyecto virtualmente, nunca lo visitan y compran. Lo que sí sucede es que conocen el proyecto por medios virtuales, tenemos videoconferencias para aclarar dudas. Esta virtualidad nos ha permitido también que crezca un poco el mercado internacional, pero es muy pequeño aún.



¿Cuál siente que ha sido el impacto de los nuevos subsidios?



Fueron supremamente importantes, fue una decisión acertada en un momento clave, fue un subsidio que tuvimos años atrás y se había desmontado, tomaron la decisión de activarlo, y ha sido un gran dinamizador de las ventas en el segundo semestre.



El desafío está en que estos subsidios solo tienen la duración de este gobierno, van hasta 2021, y empieza a existir una amenaza porque hoy lo que nosotros estamos vendiendo ya son viviendas que están para entrega en su gran mayoría en 2023, y si no se le da continuidad al programa, no van a poder ser beneficiarias.

¿Se necesitan programas de más largo plazo?



Sería el ideal, y se está conversando el tema para ver si este gobierno logra garantizar por un par de años más el programa, y que el gobierno que llegue los pueda extender otros dos años y luego pueda definir si continuar.



Si no se frena, y mientras el nuevo gobierno analiza y estudia puede haber un problema de subsidios que afecta a la demanda.



¿Cómo ven la dinámica en el segmento medio?



En VIS fue un año récord, nosotros tenemos bastantes proyectos en este segmento. En la No VIS en Constructora Capital no nos vamos a los rangos más altos, sino que manejamos proyectos de máximo $400 o $500 millones. Esos proyectos tomaron mucho dinamismo finalizando el año, con el subsidio de la tasa.



El No VIS creció 0,3% el año pasado en el país, digamos que quedó muy similar al resultado de 2019, pero muy impulsado por los últimos meses donde se dinamizó mucho la vivienda No VIS, pero sobretodo en los rangos más bajos. En los rangos altos hay dificultades mayores, pero no es un mercado que manejemos.

¿Cuáles son las proyecciones para la constructora en 2021?



Somos optimistas, enero inició como un año complejo por los cierres, pero tenemos para este año 20 lanzamientos, 10 en la ciudad de Bogotá y los municipios aledaños y 10 en Medellín. Con esos lanzamientos nuestra expectativa para 2021 es cerrar con 8.000 u 8.200 unidades vendidas en el año.



Comparando esto con las ventas de 2020, sería un crecimiento de 20%. Esa es la expectativa, pero no deja de haber incertidumbre sobre nuevos cierres, porque esto afecta mucho las visitas a las salas de ventas.