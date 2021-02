Envíos y seguridad, los focos de las ‘apps’ de transporte

Aunque las restricciones de movilidad en 2020 impactaron en gran medida la operación de las plataformas de transporte, los cambios en los consumidores y la demanda ocasionaron que estas se fortalecieran y desarrollaran nuevos focos de negocio, con los que buscan contribuir a reactivación en 2021.



“Fue un año duro tanto para Uber como para muchas compañías en Colombia, pero fue positivo porque nos permitió volver a nuestra esencia de innovar”, aseguró Marcela Torres, gerente de la firma.



Tras haber abandonado el país en enero de 2020, la compañía regresó a finales de febrero de ese año bajo el modelo de contratos de arrendamiento con los conductores, y durante los meses pasados trabajó en otros desarrollos.



Uno de ellos fue precisamente Uber Flash, una opción dentro de la plataforma que se enfocó en los envíos, sirviendo a arrendatarios y a emprendedores, y que fue usada por más de 40.000 personas.



De esta misma manera, la mensajería también se convirtió en una línea de negocio complementaria para Beat a través de su herramienta Beat Envíos, según Alejandro Arbeláez, el gerente de la firma.



Y aunque aún no fue lanzada, en el caso de Cabify el objetivo para este año también estará puesto en el ingreso a este mercado B2B, es decir, como proveedor de envíos en Colombia.



Manuel Torres, el country manager de la compañía en el país, asegura no obstante que el modelo se mantendrá bajo la oferta de los tres productos, en los que están incluidos los taxis, los vehículos de transporte especial como camionetas blancas, y los carros particulares.



En el 2020, pese a los confinamientos estrictos, una vez la economía empezó a abrir, las plataformas registraron crecimientos importantes. Alianza In, el gremio que agrupa a las principales empresas de economía colaborativa, destacó que la operación de taxis en apps creció 50%, con respecto a 2019.



“Hemos activado en nuevos mercados la categoría de taxi, alcanzando un registro importante del total de vehículos amarillos que circulan en cada ciudad: 70% en Bogotá, 61% en Medellín, 20% en Cali y 17% en Barranquilla”, comentó Pablo Mondragón, gerente general de Didi en Colombia.



Y del lado de la demanda, tanto Uber como Cabify puntualizaron que el año pasado fue evidente el traslado de usuarios de transporte público a las plataformas. Mientras en el primer caso de forma general los usuarios crecieron 20%, en el segundo se afirmó que el 70% de nuevos ingresos son atribuibles específicamente a quienes migraron desde medios los masivos.



“Otro de los servicios que tuvo una acogida importante fue Beat Misión, la solución dedicada a la población con permiso especial de tránsito. Medellín, que durante 2020 recorrió 17 millones de kilómetros a través de la app, fue una de las ciudades donde más impacto tuvo la iniciativa”, complementó Arbeláez.



Las plataformas buscarán que la economía colaborativa siga siendo un actor clave en el proceso de reactivación económica del país y, por eso, han realizado importantes inversiones para fortalecer su operación.



Una de las más relevantes es la relacionada con el tema de la seguridad, pues en casos como el de Didi, esta hace parte, junto con tecnología y soporte, de los US$50 millones que se han destinado en Colombia desde su llegada.



“Sacamos un verificador de identidad de usuarios para proteger al conductor, donde un algoritmo interno analiza las características del usuario y su ubicación, para pedirle o no una foto de su cédula, la cual es revisada en las centrales de riesgo”, explicó Torres de Cabify.



Y es que además de la anterior, la bioseguridad será, asimismo, otro de los ejes de las empresas para este 2021. De acuerdo con la gerente de Uber, antes de subirse a los vehículos los usuarios deben tomarse una selfie para que la empresa constate que se están cumpliendo los procesos; un modelo que también es aplicable al conductor.



LA REGULACIÓN



Luego de presentarse varios proyectos en torno a la regulación de las plataformas, entre los que se incluían puntos como el pago a seguridad social de los conductores, finalmente en el final del año pasado las iniciativas quedaron condensadas en una sola.



“Para 2021 queremos que los tomadores de decisiones apuesten por una regulación más moderna, en la que el usuario tenga el derecho a elegir y se garanticen los ingresos de las familias que dependen de las plataformas. De lograrlo, el sector se convertiría en una alternativa clave para la reactivación económica”, resaltó David Luna, el presidente de Alianza In.



Y es que así como el gremio, las distintas plataformas reciben con beneplácito las discusiones sobre la regulación, pues manifiestan que “es positivo que se establezca una normativa para a la economía colaborativa, reconociéndola como un modelo distinto”.

De acuerdo con el gremio, en la actualidad son cerca de 200.000 hogares los que dependen de los ingresos obtenidos en las plataformas digitales en Colombia.