‘Esperamos negocios por $1.000 millones’

Luego de un año de pandemia, y en el marco de la reactivación de los eventos presenciales en la capital del país, regresa el Gran Salón Ferretero, un evento que será “un bálsamo” para el sector, luego de la crisis por el coronavirus y el impacto por eventos como el paro nacional.



(Lea: Las ferreterías, piezas claves en la recuperación)

Así lo señaló Martha Bastidas, cofundadora de Medios Concept2B, firma organizadora del evento, que en su regreso a la presencialidad, luego de la edición en 2019, espera recibir la visita de más de 2.000 asistentes, así como generar ventas por más de $1.000 millones.



La feria se realizará los días 8 y 9 de octubre en el centro comercial Mall Plaza NQS de Bogotá (anteriormente llamado Calima) y contará con una completa muestra comercial, en la que más de 50 expositores estarán representando casi 100 marcas del mercado colombiano, entre ellas grandes industrias nacionales e internacionales.



¿Cómo nace Medios Concept2B?



Después de trabajar para varias industrias como una agencia de publicidad y de marketing, vimos que había en realidad una oportunidad gigante en el marketing B2B, donde las agencias tradicionales no estaban enfocadas. En ese momento era un mercado emergente. Entonces, nosotros nos enfocamos en eso, esa es y ha sido nuestra bandera y así seguiremos. Después de trabajar para diferentes industrias llegamos al sector constructor, así como al sector ferretero.



¿Qué oportunidades vieron en el sector ferretero?



Desde que llegamos, trabajamos para todas las marcas y así fuimos conociendo a cada uno de los actores de este nicho de mercado y nos enamoramos del sector porque lo empezamos a conocer muy de cerca. Comenzamos a hacer activaciones, hicimos ventas, y lo fuimos conociendo muy bien.



Vimos la oportunidad en el mercado y ahora después de cinco años tenemos un portafolio súper completo para este nicho de mercado.



Tenemos cuatro productos, contando los que nacieron en pandemia. Iniciamos con el Festival Ferretero, un evento de experiencia donde nuestro objetivo es buscar precisamente eso, experiencia, y reconocimiento para los vendedores de monstradores, una etapa clave dentro de la cadena de valor.



Seguimos adelante y vimos la necesidad de crear un evento de negocios para el sector ferretero donde participarán los fabricantes y proveedores del sector, que vimos que está muy abandonado en términos de profesionalización de negociaciaciones.



Posteriormente, nos damos cuenta que hay una oportunidad para poder marcar una diferencia y hacer un evento transaccional a nivel personal y así nació lo que es el Gran Salón Ferretero, como un evento de negocios.



¿Cómo será la edición de este año?



El Gran Salón Ferretero que se va a llevar a cabo el 8 y 9 de octubre en el centro comercial Mallplaza NQS, antiguo Calima, es uno de nuestros proyectos más ambiciosos. En medio de la reactivación económica este evento viene a ser un bálsamo de tranquilidad para el sector ferretero por todo el contexto que está viviendo el país, no solamente por la pandemia sino también porque vamos saliendo de un tema de paros que fue realmente nefasto para este sector, ya que muchas de las compañías que son clientes tienen plantas de producción en el Valle del Cauca o empacadoras de materiales de sus productos que se vieron súper afectadas por el tema del paro.



El Gran Salón Ferretero viene en un momento importante para el país y para el sector económico al cual estamos llegando porque no solamente viene siendo un evento de negocios sino también un espacio con un valor de reencuentro, de volver a vernos con nuestros proveedores, clientes; de tener la oportunidad de relacionarnos cara - cara no solamente para hacer negocios sino también para retomar las transacciones comerciales con nuestros clientes.



Este proyecto para nosotros ha sido bastante importante. Nuestra meta es tener más de 2.000 ferreteros, obviamente en un marco de protocolos de bioseguridad, en un momento de cuidarnos el uno al otro pero entendemos que la presencialidad, en un contexto donde se hacen negocios y en una cultura como la nuestra, es muy importante.



Es clave mencionar que este es un evento gratuito, donde los ferreteros se pueden inscribir previamente en nuestra pagina web (www.gransalonferretero.com).



¿Cuáles son sus expectativas?



Esta es una feria netamente comercial donde la idea es que sea un contexto en donde los proveedores y las marcas fabricantes del sector ferretero tengan la oportunidad de encontrarse con empresas de este negocio, con mipymes o con grandes firmas, donde se abra la posibilidad de cerrar transacciones comerciales antes durante y después del evento.



En el 2019 contamos con más de 2.700 ferreteros que llegaron a la feria y se cerraron acuerdos de negocios por más de $1.200 millones.



Obviamente las expectativas para esta edición son un poco más bajas dado el contexto que está viviendo el país pero si aspiramos a tener negociaciones por más de $1.000 millones.



¿Qué enseñanza dejó la covid-19?



En medio de la pandemia se crearon dos proyectos. El primero de ellos, con dos ediciones, fue la Feria Virtual, donde ofrecimos una solución de ventas y compras en línea. Y la otra solución fue un proyecto súper interesante, que está muy vigente con más de 3.500 usuarios, es una aplicación donde tenemos como objetivo capacitar a las personas en varios módulos de formación profesional.