‘Estamos muy cómodos invirtiendo en el país’

En el contexto global, para el Grupo Smurfit Kappa, que opera en 35 países, Colombia es uno de los primeros seis mercados en importancia, al lado de Alemania, Reino Unido, México, Francia e Italia.



Así lo señaló Tony Smurfit, CEO del Grupo Smurfit Kappa, quien está de visita en Colombia para celebrar 75 años de la empresa en el país.



Este martes, por el aniversario de la presencia en el país, el alto ejecutivo recibió la Orden de San Carlos, otorgada por el Gobierno Nacional, en un acto especial en el Club Colombia, en Cali, que fue presidido por el canciller Carlos Holmes Trujillo.



Igualmente, en Bogotá, este miércoles la multinacional tendrá un reconocimiento de Asocolflores en el marco del evento Proflora, por su contribución al desarrollo del sector floricultor.



“Nos sentimos muy orgullosos de todo lo que hacemos en Colombia. Creo que mostramos nuestro compromiso con el país. Este año, cuando compramos el 30% de la minoría que quedaba –a Cartón de Colombia– hicimos una inversión más o menos de US$100 millones”, dijo el directivo. Esta operación la dejó con el 97,7% de la propiedad accionaria.



A ese monto hay que sumarle otros US$50 millones que hacen parte de los recursos anuales que destina para planes de renovación tecnológica y para el incremento de la capacidad productiva en el negocio de corrugado.



Según Tony Smurfit, el mercado colombiano es uno de los más importantes en América, con los de México y Estados Unidos.



Antes tenía cuatro, pero desafortunadamente Venezuela ya no está, agregó el directivo.



“Nosotros nos sentimos muy cómodos invirtiendo en el país, creemos que es muy fuerte, lo ha sido durante muchas décadas y ha podido superar muchas situaciones difíciles. Por ese motivo tenemos fe y vamos a continuar invirtiendo. Los planes para crecer son bastante considerables y significativos en Colombia. Prácticamente en todas las operaciones en donde estamos vamos a invertir en los próximos años”, afirmó Smurfit, miembro de la tercera generación de la familia fundadora del grupo empresarial.



Hoy, la organización a nivel global está en la mitad de un programa de inversión de US$2.000 millones, a ejecutarse a tres años.



“La empresa está muy bien posicionada en los mercados, en la mayoría de ellos somos los números uno o dos, y creo que los próximos años vamos a estar muy bien, con algunos altibajos”, aseguró.



Y añadió que “este será un año de récord para la compañía asumiendo que octubre, noviembre y diciembre se comporte bien”. En particular, sobre el ritmo de los negocios locales, dijo que Colombia es tal vez es uno de los países que está creciendo con mayor fortaleza a nivel mundial. A su juicio, eso es una combinación de que las compañías instaladas están exportando y les va muy bien. Además que el clima de los negocios es positivo.



“El Gobierno pareciera apoyar el desarrollo de las actividades empresariales y creo que Colombia está en muy buena forma”, afirmó el directivo.



El 2018 fue un buen año para el negocio en el país, con ventas por US$475 millones. Atendió más de 2.700 clientes y recuperó más de 215.000 toneladas de papel y cartón. Con este último dato, la empresa se constituye en el mayor reciclador de estos materiales en Colombia.



TENDENCIAS GLOBALES



Sobre las tendencias mundiales y las preferencias de los consumidores, Smurfit afirmó que “el empaque a base de papel es un producto renovable y maravilloso con el medio ambiente; utilizamos árboles que volvemos a plantar como si fuera un cultivo cualquiera, utilizamos cada vez menos agua y emitimos menos gases. Solo este año hemos aprobado una inversión de US$5 millones para hacer trabajos de limpieza en las operaciones en Medellín y así estamos haciendo en otras partes del mundo”.



Para el ejecutivo, esas acciones son motivo de orgullo porque son una muestra de que ha hecho un buen trabajo, no solo para su compañía y su gente, sino también a nivel global.



“Yo creo que nuestra solución es correcta y que los clientes están mirando el mundo de una manera distinta. Donde pueden utilizan menos productos no sostenibles y lo van a hacer cada vez más”, señaló.



A su juicio, “eso para nosotros es una ventaja porque con nuestras competencias de diseño, de reducir la cantidad de empaque y de disminuir del peso y, al final, obviamente, con las características de nuestros productos, hacemos el bien y podemos ayudar al medio ambiente y eso para mi realmente es el punto clave”.



Sobre el trabajo de innovación, dijo que si la compañía no hace esa tarea y simplemente se concentra en bienes básicos no se puede sobrevivir en el largo plazo, dado que las preferencias de los consumidores se están moviendo rápido.



“El mundo evoluciona y si nosotros como productores no ofrecemos al consumidor unas nuevas posibilidades de elección y, en colaboración con los clientes, no ofrecemos maneras distintas de ofrecer sus productos, de reducir los desperdicios y no les ayudamos a vender más, nuestra compañía fracasaría”.