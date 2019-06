Este año, Offcorss esperaría llegar a Rusia, Perú y Chile

Cada vez, con mayor frecuencia, las tendencias de las pasarelas están siendo traídas a la moda infantil rompiendo los outfits tradicionales con los que solían vestir a los niños años atrás. En este mercado las prendas eran con pocos colores o diseños, al punto de que estas parecían ser un uniforme más.

No obstante, pensar en una moda diferente, con estilo o personalización para bebés y niños ha sido uno de los factores por los que hay más compañías, incluso marcas reconocidas en el segmento adulto, que le está apostando a este nicho de la industria. Una de las firmas colombianas que decidió trabajar en crear un portafolio diferente, es Offcorss.



Yanet Londoño, CEO de la firma le contó a este diario las nuevas estrategias de la compañía, entre estas, la internacionalización.



¿Cómo va este año?



Estamos muy contentos de conmemorar nuestros 40 años como marca. Nuestra estrategia se ha enfocado en conocer más a nuestro consumidor y sacar productos que los niños hoy están queriendo. Eso nos ha permitido crecer 13% en mayo comparado con el mismo mes de 2018. En lo corrido de 2019 estamos creciendo a 8%.



¿En qué están trabajando?



Básicamente en tres aspectos fundamentales. En productos innovadores, internacionalización y en la reinvención de nuestro ecommerce. En junio tendremos nueva versión mobile, con esto queremos cambiar el concepto de una tienda online de saldos a una de marca.



Para nosotros el comercio electrónico es un punto de lanza de onmicanalidad porque a través de este mostramos las tendencias y colecciones, pero muchas ventas se concretan en los puntos de físicos. No le estamos apostando tanto al crecimiento del canal, sino como tal al fortalecimiento de marca.



¿Cuál será la inversión para impulsar el negocio en 2019?



El capex que tenemos para proyectos de ecommerce, internacional, aperturas de tiendas y mejorar la parte logística asciende a $7.000 millones este año.



¿Qué aperturas se vienen?



Siempre vamos acompañando la expansión de nuevos centros comerciales. En ese sentido, este año vamos a tener una más en Bogotá y Medellín.



¿Cuándo serían?



Están planteadas, una en julio en el centro comercial Arcadia en Medellín y la otra en septiembre en Paseo Villa del Río en Bogotá.



¿Cuántas tiendas tienen actualmente?



Tenemos 10 canales de distribución, 106 tiendas, llegamos a más de 250 grandes superficies o cadenas, más de 200 boutiques, contamos con la tienda online y cerca de 23.000 empresarias en venta de catálogo.



¿Cómo se distribuyen las ventas en participación?



Casi 10% de las ventas de la firma se hacen a través del comercio online. Las tiendas (propias y franquiciadas) representan para nosotros ventas de 60%. El 30% restante es por venta directa (por catálogo) e internacional.



¿Cómo están actualmente las exportaciones de la marca?



Estamos creciendo 65% en lo que va del año. La reactivación de Ecuador ha sido importante, teníamos tiendas franquiciadas y en este momento con la reanimación del país vecino, la relación con nuestro más importante cliente allá se ha reactivado y el consumo se ha incrementado, siendo un gran jalonador de la exportación.



Eso, más el tema de Amazon que empezamos un piloto hace tres años, nos ha permitido empezar a ver crecimiento.



¿En cuántos países están?



Estamos llegando a 15 países, entre estos Ecuador, México y Estados Unidos. Esto lo estamos haciendo a través de boutiques y tiendas departamentales.



¿Abrirán otros mercados?



Este año estaremos en la feria de Rusia con un portafolio de playa que presenta valor agregado para el consumidor. Esperamos cerrar negocios allá.



Tenemos otros dos países en el foco y proyección en temas de ventas. Seguirían Perú y Chile donde no tenemos presencia. Con esos tres nuevos estaríamos llegando a 18 países.



¿Por qué llevar la colección de playa?



Porque en el mercado internacional la mano de obra colombiana, el diseño en playa, texturas y precios es muy competitivo. Este también valora la calidad y confección de nuestro producto. Son prendas competitivas con valor agregado que traen figuras, texturas y protección solar. Sin embargo, también llevamos el resto del portafolio de la marca.



¿Cuántas categorías tienen?



Tenemos nueve. Calzado, cuidado personal, ropa hogar, playa, OC sport, ropa para ocasiones especiales, ABC para bebés, ropa interior, OC Pets (pañoletas y corbatines).



¿Preparan alguna nueva categoría?



Sí, viene categoría nueva para fin de año. No puedo dar muchos detalles, pero va a ser divertida y trabajará mucho lo que es la economía circular.



A nosotros nos gusta mucho darle el mensaje de cuidar el medio ambiente a los chicos.



En abril, sacamos para el mes del niño una colección con los animales que están desapareciendo del mar, allí armaban figuras de 3D y les decíamos cómo están desapareciendo y cómo los pueden proteger.



¿En la de mascotas hay novedades?



Nosotros somos petfriendly. Vamos a sacar dos nuevos productos para mascotas que estarán saliendo en agosto. Todas tienen un toque de innovación y por eso no te las puedo contar.



¿Qué expectativas tienen para este año?



Esperamos crecer un 8% en ventas este año.



¿Qué opina sobre los aranceles del PND?



97% de nuestro producto es nacional y no tenemos mucho inconveniente con la medida porque no somos importadores. Sin embargo, creemos que esta incentiva el contrabando.



