‘Iniciamos en diciembre la producción con dos toneladas de oro’

El proyecto aurífero de Buriticá en Antioquia, el primero del país a gran escala e industrial para la extracción de oro, comenzará su producción comercial en la primera semana de diciembre con dos toneladas del metal.



En diálogo con Portafolio, James Wang, CEO de Zijin Continental Gold, compañía minera a cargo de la mina, explicó no solo cómo reorganizaron la operación a raíz de la pandemia, sino además porque se incrementaron las inversiones en US$60 millones para el 2020.



Incluso fue más allá, y afirmó que en el 2021, el monto destinado será superior a los US$100 millones para llevar la producción a las siete toneladas de oro. La inversión total en la mina ascendería a US$800 millones.





Con la pandemia, ¿cómo organizaron la operación ?



En marzo pasado, al finalizar el proceso de adquisición del proyecto, comenzaron los casos de contagio por la covid-19 en Colombia. Aplicamos las buenas prácticas en prevención sanitaria dictadas desde la casa matriz. Tenemos un comité, conformado por las gerencias de cada área de la operación, para desarrollar estrategias para la prevención del coronavirus. Y periódicamente se le comunica a todos los empleados las medidas que deben seguir para evitar los contagios.



¿Cómo ha sido el manejo de la pandemia con las comunidades?



En la contingencia el tema de la prevención del coronavirus no es solo de la compañía, sino también de la comunidad, de los cuatro municipios en la zona de influencia. Por esta razón mantenemos una activa comunicación con las alcaldías de las cabeceras de Giraldo, Santa Fe de Antioquia, Cañasgordas y Buriticá. Donamos equipos y suministros médicos para la prevención de la covid-19.



Ante la contingencia, ¿cómo organizaron las inversiones?



Debido a la coyuntura generada por la pandemia en Colombia, se limitó el número de trabajadores en el complejo minero. Varias de las obras claves en el montaje de la mina se demoraron hasta tres meses en su finalización. Esto no solo afectó la operación, sino también la misma caja y las finanzas. Se han hecho muchos esfuerzos para mejorar la situación. Al inició del 2020 la inversión proyectada era de US$550 millones. Pero con los retrasos que se registraron, el desembolso final sería de US$610 millones. Es decir, se presentó un ajuste de US$60 millones adicionales al presupuesto original. Pero podría llegar a los US$100 millones.



¿Para cuándo está proyectada el inicio de la producción comercial?



Ya con los sistemas de operación estabilizados, estimamos que a finales de noviembre o en los primeros días de diciembre iniciamos la producción comercial. Hasta agosto pasado estuvimos en la fase de comisionamiento. El proceso de extracción comenzó ahora en septiembre, y la producción inicial se presentará semanas después con dos toneladas (6.500 onzas) de oro.



En el 2021, ¿a cuánto se aumentaría la producción de oro en Buriticá?



La proyección es llevar la producción de oro del complejo a 7,2 millones de toneladas (240.000 onzas de oro al año). Y el monto de la inversión será de US$100 millones. Estos recursos irán principalmente para las obras de modificación de la planta de procesamiento de material. Así mismo para fortalecer los programas de sostenibilidad ambiental en los cuatro municipios de influencia. Y proyectos para el desarrollo de la mina.



¿Proyectos para ampliar la capacidad de producción de la mina?



Estamos en un proceso de comunicación con las autoridades porque tenemos proyectado ampliar la capacidad de producción de la mina. Si recibimos el visto bueno, el volumen de producción del complejo minero lo podemos ampliar entre ocho y nueve toneladas oro al año. Así mismo, las obras para ampliar la capacidad de producción tardarían un año, y el incremento en la producción comenzaría dos años después. La producción trazada es de 2.500 toneladas procesadas por día, y queremos llegar a 4.000 onzas para procesar 300.000 onzas de oro al año.



¿Por qué la mina Buriticá es ambientalmente sostenible?



La casa matriz pone especial énfasis al tema de la protección ambiental y el relacionamiento con las comunidades. El desarrollo de las minas lo hacemos junto a la comunidad. En sostenibilidad ambiental tenemos el principio que el verde de las montañas y el agua limpia están al mismo nivel del desarrollo de una mina. Durante todas las etapas siempre estamos muy pendientes de la conservación del medio ambiente procurando no alterar los ecosistemas. Cumplimos los requerimientos de las autoridades y las inversiones para el 2021 en los temas sostenibles están entre US$7 millones y US$10 millones para fortalecer el sistema de protección ambiental. Y para los monitoreos del ecosistema, el monto destinado son US$2 millones.



Con las veredas, que están cerca al proyecto, desarrollamos a través del Departamento Social comunicaciones periódicas sobre la evolución del complejo minero en cuanto a su infraestructura. Estamos en un proceso de planificación con líderes comunales para ofrecer mercados, así como los servicios de lavandería, aseo y transporte.



¿Cómo es el manejo del empleo en la mina?



El 70% de los empleados son de Antioquia, pero la idea es que aumente al 75%. Desarrollamos capacitaciones con el Sena, para que la mina cuente con mujeres en labores operativas, y la meta es seguir generando mayor empleo local. Hoy el complejo posee un 20% de mano de obra femenino, pero la meta es llevarlo al 25%.