Farmalisto, tras aliados para responder a la competencia

Farmalisto, la plataforma electrónica especializada en la venta de medicamentos, busca alianzas para robustecer sus servicios, ahora que la competencia se intensifica con las cadenas tradicionales de farmacias que se han concentrado en las ventas digitales.



José Joaquín Mora, CEO de la empresa, explica la estrategia de crecimiento y los planes de llegar a dos nuevos países el otro año. Ahora está en Colombia, México y Perú.

¿Cómo trabaja Farmalisto?



Es una plataforma tecnológica de salud que busca satisfacer las necesidades integrales del paciente. No se trata de vender medicinas, que es nuestra parte fundamental en este momento, como compañía. Adicionalmente, estamos ofreciendo la telemedicina.

Nosotros vemos al paciente en el centro, así que todas las necesidades que tenga las buscamos satisfacer.



¿Cuánto llevan?



Cumplimos 7 años operando en Colombia, tenemos 6 años en México, y año y medio en Perú. El objetivo es ser líderes en el cuidado de pacientes en América Latina. Esperamos abrir operaciones en Chile y Ecuador. Esta es una compañía con un crecimiento muy importante, de más de 80% año contra año.



Apoyamos el primer empleo con la contratación de jóvenes, y el 60% de los colaboradores son mujeres. También le damos la oportunidad a profesionales de la salud recién egresados. Tenemos más de un millón de visitas mensuales al sitio.



¿Cómo ve la competencia?



Los competidores han crecido mucho en este tiempo y se han dado cuenta del auge del comercio electrónico. Creo que muchas cadenas tenían un área de esto pero era relativamente pequeña y no era el foco del negocio.



A medida que el coronavirus se desarrolló estas divisiones empezaron a cobrar más importancia. Nosotros fuimos pioneros pero la competencia es más agresiva. Con la pandemia, la gente se ha dado cuenta de la importancia de las compras digitales y eso ha ayudado a seguir con nuestra tasa de crecimiento.



¿Qué estrategias tienen?



Tener el catálogo más completo, de manera que uno pueda ofrecer una receta completa al mejor precio del mercado, con cualquier medio de pago y entrega pronta. Y tenemos teleorientación médica sin costo a las personas que nos contactan y telemedicina con tarifas competitivas. Se ofrecen pruebas de Covid-19, ambulancias, exámenes de laboratorio.



¿Evalúan tiendas físicas?



No queremos hacerlo. Tenemos una farmacia en los países donde estamos y la idea es buscar alianzas con otras empresas del sector. Por ejemplo, si yo hago una alianza con una cadena de droguerías y nosotros les generamos una venta y ellos, a su vez, utilizan sus inventarios y entregan con sus mensajeros. Así, todos salimos beneficiados.



Es inconveniente tener muchos puntos porque se tienen inventarios pequeños y similares. Eso no es eficiente. Y las alianzas también pueden ser con empresas que hacen servicios médicos a domicilio, por ejemplo. También hemos hecho acuerdos con Rappi que ofrece medicamentos en su plataforma.



¿Cómo es la logística?



Trabajamos tres fuentes: la cadena aliada Cafam que si tiene el pedido, se va directamente a esas droguerías y desde allá lo despacha. También trabajamos con uno de los distribuidores más importantes de productos farmacéuticos en Colombia con el que cubrimos lo que no esté en Cafam. Y hacemos la compra en consignación a algunos laboratorios.



¿Cuáles han sido los medicamentos más demandados?



Se destacan los de tratamientos oncológicos. La pandemia hizo que la gente se preocupara por tener los necesario. Creo que hubo gente que adquirió más de lo que usa normalmente para tener un stock personal. Y siguen los relacionados con prevención del virus.



¿Cuál es la tendencia?



IMS, que mide el mercado, dice que en julio y agosto las ventas de productos farmacéuticos cayeron un 3%. Eso significa que hubo unos meses altos y luego empieza a disminuir. Hemos sentido que nuestro crecimiento fue más agresivo en el primer semestre, continuamos en el segundo pero menos fuerte entre agosto y septiembre.



¿Y se ha frenado la venta en ciertos campos?



Tiene mucha razón. Cuando se habla con otras áreas del sector salud, se nota que los hospitales dejaron de atender otros pacientes y, por lo tanto, o no estaban controlados o dejaron de seguir las indicaciones médicas. Esa puede ser una situación preocupante para el futuro porque hay mucha gente desatendida porque no ha tenido sus citas de control.



¿Cuál fue el sello que recibieron?



Farmalisto es la primera empresa digital de la salud en Latinoamérica en ser reconocida por LegitScript como un portal 100% seguro y confiable para sus pacientes.



¿Y cuál es la labor social?



Donamos el 2% de las ventas mensuales en Farmalisto. Participamos en Colombia Cuida a Colombia, iniciativa que trabaja para disminuir el impacto del Covid-19 en las poblaciones más vulnerables aliviando sus necesidades de alimentación y salud. Igualmente, tenemos otras acciones de solidaridad con el país por la emergencia.



