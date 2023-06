Farmatodo avanza en un agresivo plan de expansión

Este año será el de la mayor expansión en Colombia para la cadena Farmatodo. Para lo que resta de este año abrirá 20 puntos.

Así lo anuncia el director comercial de la cadena, Juan David Izquierdo, quien destaca el buen ritmo de ventas en el mercado colombiano.

Este fin de semana realiza su primera feria de salud y bienestar en Bogotá.



¿Esta es la primera feria que realizan?



Sí, es el primer año que la hacemos. Diseñamos la Feria de belleza y bienestar que se desarrollará desde hoy y hasta el próximo domingo en la zona del Parque La 93. Lo que queremos hacer es que la experiencia del cliente sea la protagonista.

Les contaremos a quienes nos visitan sobre tendencias e innovación de productos, y habrá activaciones y sorpresas para todos los clientes.



¿Cómo se vinculan los proveedores?



Esta es una actividad que está patrocinada y vamos a contar con el apoyo de más de 50 marcas que tienen presencia a nivel nacional e internacional. Son nuestros aliados comerciales.

¿Cómo están los negocios para Farmatodo?



Venimos con muy buenos resultados. Como compañía nuestro principal objetivo es mantener el foco en la inversión y en la expansión. La razón de existir de Farmatodo es su cliente y lo que nosotros buscamos es mejorar la vida de todos en términos de salud, bienestar y belleza y seguimos con ese compromiso.

¿Cómo han sentido el ritmo de las ventas en lo que va del año?



Vamos bien y la verdad es que la expansión nos ha apalancado mucho. Nuestro foco como compañía es seguir invirtiendo en el plan de expansión. Inaugurar 20 nuevas farmacias o puntos de venta y, adicionalmente, renovar 8 de las que tenemos actualmente.



¿Cuántas tiendas tienen hoy?

Hoy tenemos 89.



¿En qué tiempo esperan inaugurar las 20 tiendas que anuncia?



De aquí a diciembre.



¿Aceleran las aperturas?



Efectivamente, hay muchos retos en términos de lograr las ubicaciones que a nosotros más nos interesan. Afortunadamente, hemos ido progresando en encontrarlas y eso nos ha permitido que en este momento tengamos el plan de expansión más agresivo durante los 15 años que hemos estado presentes en el país. Para nosotros es un orgullo confirmar estas 20 tiendas.

¿Eso implica ingresar a una o varias nuevas ciudades?



Este año ya ingresamos a Bucaramanga, Montería, y estamos fortaleciéndonos en Cúcuta. Estamos poniendo foco al crecimiento en Santanderes y queremos reforzar la presencia en ciudades como Cali y Medellín. Y estamos también con intenciones de entrar al Eje Cafetero.



¿Esa parte del país está en el paquete de las 20?



Sí, al final del año. En este momento estamos revisando Pereira y Armenia.



¿Qué los hace tomar la decisión de crecer tan rápido en un año en el que se habla de desaceleración?



El verdadero enfoque de la compañía es el deleite de los clientes, no estamos en muchas zonas del país y esto hace que nos retemos como compañía en poder brindarle a nuevas poblaciones nuestros servicios de salud y bienestar. Por eso la decisión es continuar con la expansión.

¿El mercado es sólido para una expansión de esa naturaleza?



Sí, lo que estamos viendo es que para nosotros existen nuevas oportunidades en llegar a ciudades nuevas y ofrecerles a los clientes nuestro formato Farmatodo, nos conocen como ‘las casitas de techos azules’. Claramente, eso brinda oportunidades. En las aperturas, nos reciben muy bien. También nos preocupamos por aportar a la comunidad a donde llegamos.



Sumado a eso, prestamos unos servicios que son de manera gratuita como la inyectología, la toma de presión arterial y la glucometría.



¿Qué expectativas de crecimiento tienen para 2023?



Queremos seguir creciendo a doble dígito. Nuestro año fiscal comienza en agosto y termina en julio y cumplimos con ese crecimiento. Estamos preparando los presupuestos y estamos viendo las diferentes variables, pero la idea es que siga el aumento a doble dígito.



¿En las categorías tienen alguna novedad?



Tenemos muy buenos indicadores en todas las categorías. Tenemos más de 100 y todas tienen buen desempeño.

El empleo y las reformas

¿Cuánto empleo generan?



Ya somos más de 1.600 empleados directos y más de 2.000 indirectos.



¿Han medido los efectos de la reforma laboral?



Nosotros nos mantenemos en nuestro foco de inversión, somos una compañía que queremos apostarle al desarrollo del país y a la generación de empleo. A pesar de los diferentes anuncios, esto no cambiará en ningún momento.



¿Alguna expectativa con la reforma a la salud?



No. Somos una cadena enfocada en el canal comercial, no estamos vinculados al canal institucional.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio