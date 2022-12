Cubrir hasta 8.000 farmacias de barrio, objetivo de Farmu

Con la meta de consolidar el año entrante entre 6.000 y 8.000 droguerías independientes como clientes, la plataforma Farmu busca acercarlas a los laboratorios f con el fin de que tengan el surtido correcto e incrementen sus ventas.



Francisco J. Jassir, fundador y CEO de la startup, explica el modelo de negocio.

¿Qué es Farmu?



Somos una plataforma que conecta los laboratorios farmacéuticos con las farmacias de barrio independientes. Identificamos un punto de dolor importante en la base de la pirámide poblacional en Latinoamérica y es que cerca del 50% en la región no tienen acceso básico a una cobertura de salud primaria. Queremos es desarrollar soluciones para empoderar a los droguistas, conectarlos mejor con laboratorios y así atender de mejor manera a la población que los rodea.



¿Cuál es el mapa de droguerías en el país?



En el país hay 20.000 droguerías independientes y de ese total, tomando desde las más avanzadas hasta las más quedadas, las primeras 8.000 las tiene Copidrogas con droguistas que tienen perfil de administración y compras. Farmu, en cambio, busca a las demás farmacias, es un cliente muy específico que el laboratorio no atiende normalmente.



¿Dónde operan?



Inicialmente, en Colombia. Estamos en cinco ciudades y la idea es llegar a 11 antes de que termine el primer trimestre del 2023. Iniciamos operaciones en Barranquilla y agregamos Bogotá, Santa Marta, Cartagena y Tunja. Tenemos más de 2.000 clientes activos.

¿Qué beneficio práctico tiene el servicio para una pequeña droguería?



Identificamos que en la región las farmacias de barrio no manejan más de 2.500 referencias de medicamentos y que de cada 10 personas que entra a estos establecimientos entre 4 a 5 no encuentran lo que están buscando y prefieren ir a una gran droguería.



Ayudamos a que estas pequeñas droguerías tengan el catálogo correcto en el momento correcto y en las cantidades correctas y a eso nosotros nos dedicamos.



¿Cómo accede a eso?



Esto funciona por el sistema de consignación para que el dueño del establecimiento lo pague cuando lo venda.



Tenemos modelos de predicción de analítica que nos permite entender cuáles son esos productos que los clientes no consiguen y que el droguista no compran porque teme que no vayan a rotar.



¿Cuáles son las aspiraciones para el 2023?



Creo que vamos a terminar en unas 11 a 13 ciudades y unas 8.000 farmacias. Con miras hacia un nuevo país que va a estar entre México y Brasil.



¿Con cuántos laboratorios trabajan?



Hoy trabajamos con 47 laboratorios y la meta es llegar a unos 100 para el año entrante.



¿Qué ganan los laboratorios?



Más distribución y capilaridad en este tipo de clientes. Farmu obtiene analítica a la que tiene acceso el laboratorio sobre cómo rentabilizar mejor el canal.



¿Dónde está el negocio?



Tenemos dos líneas de ingresos: por ventas de medicamentos de venta libre como tal de parte de la farmacia y por actividades de trade marketing que vienen del laboratorio.

Además, la idea para el 2023 es buscar monetizar los datos de cara al laboratorio.

Constanza Gómez Guasca