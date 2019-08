Fenalco pide aclarar decreto de consumo de licor en espacio público

Fenalco, el gremio que reúne a los comerciantes del país, celebró este miércoles que el Distrito anunciara la prohibición del consumo de sustancias ilícitas en los espacios públicos como parques, entornos escolares y zonas verdes, pero pidió claridad respecto al consumo de alcohol en lugares públicos, ya que una mala interpretación de la norma podría afectar las actividades de bares y tiendas, entre otros.



El director de Fenalco Bogotá- Cundinamarca, Juan Esteban Orrego, señaló que el parágrafo del borrador Decreto publicado hoy en el que dice textualmente “(…) En todo caso no podrá consumirse bebidas embriagantes ni sustancias psicoactivas ilícitas en todos aquellos espacios públicos a cielo abierto o cerrado, y espacios privados que trasciendan a lo público”, afecta de manera directa a establecimientos comerciales como tiendas, bares o negocios que vendan licores, pues son espacios privados que trascienden a lo público; y por lo tanto en caso de firmarse tal como está redactado viola el derecho a la libertad económica contemplada en la Constitución.



El líder Gremial manifestó que desde el Gremio “aplaudimos la restricción de sustancias ilícitas en parques; pero nos preocupa que están midiendo con el mismo racero las sustancias legales con las ilegales. Cuando hablamos de sustancias ilegales no podemos hablar o referirnos a bebidas alcohólicas, que son legales y hacen parte de nuestra economía. Es por eso que al leer el parágrafo en mención se da por entendido intervenir al sector comercial y eso es absolutamente inconveniente”.



Por eso solicitó a la Administración mejorar la redacción para que el tema sea absolutamente claro y no haya afectación al comercio. Por lo demás Fenalco celebra que el Distrito frene la posibilidad de afectación al uso público por el consumo de sustancias ilegales.