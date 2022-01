La realidad virtual, entre las tendencias del sector textil

Dos de las grandes temáticas que abordó Inexmoda en la edición número 34 de Colombiatex de las Américas fueron: la sostenibilidad y los nuevos avances tecnológicos en el sector textil.

Es así como las nuevas propuestas incluyeron la realidad virtual (con el metaverso), nuevas maquinarias y softwares eficientes que permiten producir prendas, imprimir o estampar, ya sea sobre telas o sobre productos terminados como es el caso del clásico blue jean, reduciendo el impacto ambiental y la sobreproducción de prendas.



Sin duda, una de las iniciativas que se robó el show fue la propuesta de la compañía de transformación digital, especializada en el sector textil, inn Solution, que en alianza con la empresa Offcorss presentaron en tercera dimensión un mundo Metaverso con avatares que vestían la nueva colección de la marca de ropa infantil.



Juan Pablo Mejía, gerente general de inn Solution, explicó a Portafolio que esta tendencia de realidad a virtual está tomándose el mundo de la moda y las pasarelas, todo con el fin de brindar una mejor experiencia al consumidor y de llevar los procesos a una escala digital.



“Ese 3D lo estamos llevando a esa tendencia del mundo del Metaverso, por el que las grandes marcas de la moda están apostando y haciendo grandes inversiones. A través de nuestro piloto con Offcorss, los clientes pueden interactuar con sus avatares, cambiar su ropa, revisar el mapa de tensión para saber si la prenda elegida no queda apretada. Digamos que estos algoritmos cuentan con las propiedades de las telas. A futuro no solo se busca que los consumidores puedan interactuar con sus avatares, cambiando su ropa, sino que puedan comprar las prendas en las tiendas”, comentó.



Frente a las nuevas tecnologías empleadas para estampar, Felipe Vázquez, director de Nuevos Negocio de Corbeta Textiles, destacó la innovación que ha presentado su partner Kornit Digital, empresa que desarrolla maquinaria de última generación para imprimir. “Ahora aparecen tecnologías como la que proponen Kornit Digital, la cual cuenta con un ahorro de agua, tintas que no tienen ningún tipo de contaminante, y que además permiten hacer producciones eficientes, ya que no se requiere de una gran demanda, sino que permite hacer una producción a medida”.



“Esta innovación ofrece hacer pruebas con las telas y hacer conexiones con otras plataformas, para pedidos o personalizar diseños”, agregó.



Bajo el formato de producción bajo demanda, la empresa española Jeanologia ha propuesto un modelo de negocio que busca transformar la industria textil a partir de incluir tecnologías disruptivas como es el caso del láser y de un software de diseño y de medición de impacto ambiental en la fabricaciones de jeans.



“Podemos hacer diseños virtuales y ser más ágiles, pero para poder alcanzar esa producción bajo demanda, que se enfoca primero en que el consumidor exija para luego producir, contamos con la combinación de otras tecnologías como son un software de diseño, láser, tecnologías en lavandería como es el ozono, que no emplea agua ni químicos, y nanoburbujas”, explicó Carmen Silla, directora de marketing de Jeanologia.



JOHANA LORDUY

PORTAFOLIO