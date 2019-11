Fidelización del talento, una tarea pendiente

Así como se habla de la importancia de que en cualquier negocio se vele por la lealtad de los clientes, dentro de un organización no es menor cuidar el ‘cliente interno’ y hacer esfuerzos por su fidelidad, más aun cuando las mediciones muestran que en Colombia las empresas tienen mucho por hacer.



Así lo corroboró el Primer Estudio de Fidelización del Talento 2019-2020 elaborado por las empresas I dö Consulting, especializada en implementar soluciones de fidelización del talento y productividad, e Input, experta en arquitectura empresarial, analítica narrativa, mediciones y estudios estructurados.



La muestra general del estudio cubrió a 3.210 personas mayores de 18 años, con trabajo formal en Colombia, de 21 departamentos nacionales.



Para el caso de Colombia, el indicador de fidelización del talento se situó en 55,83. Esto, para efectos del análisis, “significa que los trabajadores en nuestro país tienen un riesgo moderado de cambiar de trabajo y sus procesos de fidelización deberían mejorar”.



El indicador caracteriza a cada trabajador desde 4 componentes (felicidad, balance de vida, liderazgo y fidelización), obtenidos a partir de un cuestionario web. Para cada persona el indicador presenta un valor entre 1 y 100 puntos, siendo 100 el nivel máximo de lealtad.



FELICIDAD CORPORATIVA



En este bloque el índice fue 61,30. Aquí se revisan las posibilidades de las personas para alinear su proyecto de vida individual, al proyecto de vida de la organización (estrategia), con el único fin de maximizar y enfocar su potencial y habilidades en beneficio propio y del negocio.



Entre los hallazgos está que 8 de cada 10 personas afirmaron que son más felices en sus trabajo que en su vida personal. También se detectó en el estudio que cerca de la mitad de las personas consultadas y que se desempeñan en tareas operativas “no se sienten felices ni en su trabajo ni en su vida”. En los altos cargos, 3 de cada 10 gerentes tampoco se sienten bien en las dos esferas. Y dos de cada 10 de ellos dijeron que no están conformes con su empleo.



BALANCE DE VIDA



Teniendo en cuenta el valor que tiene para una persona llevar un equilibrio entre la vida personal y la laboral, el estudio sobre Fidelización del talento explora la percepción de los colombianos al respecto. El indicador general fue 41,69.



De los 3.210 encuestados, cerca de la mitad cambiaría de trabajo a uno que le ofreciera mejores condiciones.



Entre tanto, 7 de cada 10 mujeres no cambiarían de trabajo así les ofrecieran mejores condiciones, en contraste 7 de cada 10 hombre sí lo harían.



A pesar que el 80% de los gerentes afirma ser feliz en su trabajo, la mitad estaría dispuesto a cambiarlo por una opción con mejores condiciones. En Bogotá solo 4 de cada 10 personas dijo que se quedaría en su trabajo así otra empresa le hiciera una oferta mejor.



LIDERAZGO



En este plano, el puntaje fue 71,97. Este eje es sensible porque son los líderes los encargados de promover cambios, motivar o inspirar resultados excepcionales y desarrollar equipos de trabajo.



La gran mayoría (80% del total de encuestados) esperan de sus líderes coherencia entre lo que dicen y lo que hacen y es esta la característica que más impacta a la hora de tomar la decisión de permanecer o no. De otro lado, se comprobó que trabajar en equipo y conseguir una adecuada comunicación es la segunda característica que más impacta en la decisión de permanecer en el trabajo, según 7 de cada 10 encuestados.



TAREA DE FIDELIZACIÓN



En este campo, que obtuvo un puntaje de 52,30 se indagó sobre las expectativas de las personas en cuando a las políticas de las empresas en retención del talento.



El 95% de los encuestados dijo que crecer y desarrollarse dentro de la empresa es la característica que más valoran las personas a la hora de escoger su trabajo ideal.



De otro lado, el estudio muestra que “la remuneración salarial y la estabilidad laboral son las otras características que más tienen en cuenta las personas en un trabajo ideal, ya que 9 de cada 10 así lo indicaron”.



LA RELACIÓN DE LA EMPRESA CON SU GENTE DEBE SER ‘GANA- GANA'



Fidelizar el talento es más que lograr que una empresa enfoque sus estrategias solo en conseguir que sus colaboradores no migren hacia otras empresas o se pasen el tiempo buscando nuevas oportunidades de trabajo.



La fidelización plantea retos y siempre está en constante ajuste para propiciar que las personas dejen de verse como solo empleados.



Es fundamental que estén motivados, sean felices con lo que hacen y, en definitiva, que la relación entre la empresa y el colaborador se caracterice por unas condiciones en la que ambas partes se vean beneficiadas, concluye un análisis de Idö e Input que diagnosticó y midió el panorama en el mercado laboral y empresarial del país.



Ahora bien, con el diagnóstico mucho más acertado sobre la realidad, lo que queda es revisar los procesos de mejora y consolidación.



Lo primero para fidelizar el talento, afirman los expertos, es que dentro de las organizaciones se debe tener un conocimiento a fondo de su gente, saber cuáles son sus sueños, sus necesidades, qué están buscando y así, poder enfocar los esfuerzos y las estrategias en esto, haciendo que sean una respuesta precisa a esas expectativas y metas personales. “Es lo mismo que en una relación de pareja: las dos partes deben estar alineadas para lograr consolidarse, deben tener un mismo horizonte y cada parte debe complementarse con la otra”, comenta Álvaro Falla, ejecutivo de Input Inteligencia Analytica Colombia.



Otro factor importante tiene que ver con la alineación de objetivos y la importancia de la formación de los líderes.



Se necesita seguir trabajando en el liderazgo constructivo y no en una persona que da órdenes, líderes que acompañen y desarrollen a las personas, líderes coherentes que no le tengan miedo a transferir el conocimiento.



Al final de cuentas, en la búsqueda de la lealtad de quienes integran la empresa, lo más importante es poder definir cómo lograr que coincidan plenamente el propósito de las organizaciones con los propósitos que tienen los colaboradores.



Para la compañía, cada colaborador, sin importar su nivel dentro de la organización, tiene que encontrar el porqué de cada una de las cosas que hace, buscando siempre consolidarse como un solo engranaje que impacte directamente en el cumplimiento de los objetivos estratégicos, tanto personales como empresariales.



Para Álvaro Falla, “las empresas deben ser conscientes de que sus colaboradores son su cliente interno y, así como lo hace con los externos, deben trabajar e implementar estrategias para lograr su fidelización. Vemos que la mayoría de los trabajadores tienen dos empleos: cumplir con la empresa para la que trabajan y buscar trabajo, en horas laborales y utilizando los recursos de la organización. Esto no es bueno para la productividad de la organización, ni para el mismo empleado”. En últimas, concluye el análisis, cuando una persona siente que puede cumplir sus sueños dentro de una organización, estará 100% fidelizada con esa empresa, puntualiza el directivo.