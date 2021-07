Llegada de una draga acabaría con crisis portuaria en Barranquilla

Una draga de la compañía Jan de Nul, que llegará desde Jamaica, es la opción que tiene Barranquilla para mejorar la situación del canal de acceso a la zona portuaria de la capital del Atlántico.



La situación es preocupante porque la profundidad que tiene el calado del canal de acceso al puerto es de 6,7 metros, algo que no se veía desde hace 8 años, de acuerdo con René Puche, presidente de la sociedad portuaria de Barranquilla.



“Nunca habíamos tenido un calado operativo como este y llama la atención porque en ocasiones anteriores cuando teníamos una profundidad menor de 8 metros se declaraba la calamidad pública, ha sido un tema difícil por los costos y parece que ya hay acuerdo y esperamos que llegue lo antes posible”, dijo.



La draga tiene una capacidad de 4.400 m3, con un diámetro de succión de 900 mm y una profundidad máxima de dragado de 28.5 m. La embarcación cuenta con una eslora de 95,3 metros y un calado en carga de 7,3 metros.



“La draga deberá remover en el canal de acceso cerca de 140 mil metros cúbicos. De esta forma iniciamos las labores de remoción de sedimentos en la desembocadura del río y así podremos continuar con los buenos resultados de movimiento de carga”, agregó Pedro Pablo Jurado, director de Cormagdalena.



De acuerdo con Asoportuaria, gremio que representa a los puertos marítimos y fluviales en el río Magdalena, solamente en junio hubo 16 embarcaciones que tuvieron que esperar ocho horas o más para poder hacer el ingreso, no solo por el bajo calado, sino porque debían ingresar con la luz del día por la embarcación que estuvo encallada, y esas esperas y costos los debe asumir el importador y pagárselas al dueño del buque.

A través del Decreto 0135 de 2021 se decretó la calamidad pública por la crisis del canal de acceso. En dos semanas pérdidas por 6’700.000 dólares, cerca de 400.000 dólares diarios si las condiciones del canal de acceso no mejoran.



Además los sobrecostos marítimos y terrestres totalizan en más de 3’700.000 dólares.

Desde el pasado 25 de junio, cuando se empezaron a evidenciar restricciones en la navegabilidad en el canal de acceso por la sedimentación, se han desviado o aligerado 11 motonaves.



Esta cifra representa aproximadamente 100 mil toneladas de carga que no han ingresado a la zona portuaria ni a sus terminales, por lo que los dueños de la carga deben hacer los pagos.



“Esto representa un freno a la reactivación económica que el sector portuario y las industrias han liderado y que en el primer semestre del 2021 han movilizado más de 6 millones de toneladas, lo que significa un aumento del 6,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior”, estableció el gremio.



Para la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional y se ha enviado negativo a los socios comerciales del país.



“Lamentablemente con toda esta situación se está enviando un mensaje a otros países y asociados de negocios internacionales, que denota una falta de administración del riesgo y priorización de situaciones urgentes”, apuntó.