Finanzas del fútbol: con ‘tarjeta amarilla’ desde hace unos años

Los clubes del fútbol profesional colombiano se alistan para jugar sin uno de sus mayores ingresos: la taquilla. Luego de seis meses en que los estadios estuvieron cerrados, anoche se disputó, sin público, el primer partido de la Superliga entre Junior y América.



(Lea: Comportamiento financiero de los equipos de fútbol en Colombia en 2019)



El regreso de esta actividad, que enfrenta uno de sus peores momentos en materia económica, por la imposibilidad de realizar encuentros y generar ingresos, coincidió con la presentación del informe de la Superintendencia de Sociedades sobre el comportamiento financiero de los clubes de fútbol colombiano en 2019.



(Lea: Ya hay fecha para el reinicio del fútbol profesional en Colombia)

La entidad reveló que los 36 equipos (entre la A y la B), reportaron en 2019 ingresos conjuntos por $646.900 millones, un incremento de 14,5% con relación al año anterior.



Sin embargo, volvieron a cerrar el año con números rojos, aunque mejoró su balance financiero, pues registraron pérdidas por $18.700 millones, una recuperación de $38.900 millones con relación a las pérdidas de 57.600 millones de 2018. Los activos solo se incrementaron 2,3%, a $632.600 millones, mientras que los pasivos del sector se redujeron en 0,6%, a $440.000 millones en pasivos.



“El año pasado aumentó el ingreso de los equipos, el resultado fue muchísimo mejor, hubo un importante esfuerzo de consecución de ingresos, aún insuficientes”, indicó el Superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano, quien resaltó que los ingresos aumentaron especialmente por el incremento de $58.000 millones en ventas en derechos deportivos, por el ingreso recibido de derechos de televisión (Dimayor) que creció $10.000 millones y llegó a $125.000 millones, la venta de boletería, que creció 7,5% a $108.300 millones, y el patrocinio y la publicidad, que les aportó $105.400 millones.



Atlético Nacional fue el de mayores ingresos, con un incremento de 62,5%, pues recibió $36.400 millones más que un año atrás y facturó $94.600 millones. El Junior de Barranquilla, con ingresos por $67.900 millones, fue el segundo con más ingresos, por encima del Deportivo Cali ($59.600 millones) y América de Cali ($42.600 millones).



Los equipos capitalinos presentaron reducciones en su facturación, Millonarios redujo en $11.900 millones sus ingresos, a $41.000 millones, mientras que Santa Fe registró una disminución de $29.400 millones, pasando de $56.200 millones en 2018 a $26.900 millones en 2019.



Según Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, “los costos de nómina de esos equipos históricos son muy altos, y si no se ven recompensados con una posición en la tabla de campeón o subcampeón, o disputan torneos internacionales, ese bajo resultado deportivo se refleja en menores taquillas”.



Los resultados generales de 2019 no fueron buenos, y ahora los equipos apuntan a recuperar no solo la temporada perdida, sino también su situación financiera, en un escenario en que no se tiene claridad de cuándo podrá retornar la hinchada, y en que deberán cumplir protocolos que estableció el Ministerio de Salud la semana pasada, con medidas como la aplicación constante de pruebas para covid tanto para los jugadores como para el personal técnico, lineamientos de limpieza y bioseguridad, sumado a limitaciones como que los entrenamientos se realizarán en dos sesiones al día, con una duración máxima de dos horas.



“Este año tenemos un tema conocido que seguramente generará un menoscabo en las finanzas de 2020, pero estamos trabajando para sacar adelante al fútbol colombiano”, indicó el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jerurún.



Jaramillo destacó también que los resultados de 2019 “venían bien, pero lo sucedido este año representa algo muy difícil desde el punto de vista de ingresos, para la industria, debido a la pandemia”.



Los equipos, por su parte, se alistan para volver a canchas sin hinchada y sin taquilla. “La afectación económica es algo que no se resuelve con el campeonato”, aseguró Enrique Camacho, presidente de Millonarios, quien sostuvo que lo que resta del 2020 plantea un panorama bastante complicado para el fútbol.



“Que se reinicien las actividades es importante pero jugar a puerta cerrada es preocupante por la afectación que genera en los clubes, especialmente en los que tienen taquillas considerables, como es el caso de Millonarios, porque jugar sin taquillas es como abrir un teatro sin espectadores. Eso es complicado por la financiación”, dijo Camacho.



Así mismo, Tulio Gómez, presidente del América de Cali, aseguró que el equipo se ha venido preparando, y aunque han seguido entrenando, la competición es algo que hace falta.



“Estamos muy contentos por la reanudación del torneo, nuestros jugadores estaban desesperados con tanta quietud. Así al menos se empieza a mover un poco el dinero de los patrocinios y la televisión, porque obviamente no habrá hinchada, esperamos que muy pronto podamos tener público en los estadios”, dijo Gómez.