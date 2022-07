‘Fintech’ hará subir cifras de inclusión financiera de 2021

El otorgamiento de ocho millones de créditos digitales en los últimos años por parte de las fintech que colocan recursos y un saldo en activos superior a los $3,4 billones en ese segmento, pueden contribuir para hacer subir las cifras de la inclusión financiera en Colombia que hoy presentará su actualización al 2021.

El ecosistema fintech tiene unos activos superiores a los $6,4 billones y los dos segmentos más grandes son el crédito digital y los pagos digitales, que aportan el 69% de ese indicador de la industria.



El segmento de crédito digital reporta $3,4 billones y el segmento de pagos digitales reportó $1 billón en activos totales en 2021.



Erick Rincón, presidente de Colombia Fintech, dice que hasta ahora “la metodología y la forma en la que se construye el informe de inclusión financiera no permite que esté incluida la industria fintech y en ese sentido ocho millones de créditos digitales otorgados en los últimos años no son tenidos en cuenta”.



Por eso considera importante que el gobierno realice cambios en la metodología y “la medición del informe de inclusión financiera para que tenga en cuenta los adelantos en tecnología financiera que se han realizado, por lo que se podría estar arrojando un dato incompleto”.



Aseguró que para la industria fintech la inclusión financiera no es solo el acceso, sino que tiene que ver también de manera importante con el uso. “No es solo cuántas cuentas de ahorro están abiertas, sino el uso de los servicios financieros en Colombia”, enfatiza el directivo.



Y menciona que una encuesta que adelantó el ecosistema concluye que el 64% de solicitantes de crédito lo obtuvieron solo a través de las fintech, el 34% encontraron mejores condiciones de crédito con otras organizaciones.



La encuesta dice que las personas que obtuvieron acceso al crédito con las fintech son en su mayoría mujeres jóvenes, con educación técnica y superior y de los estratos 1 al 3.

Asimismo, el 32,6% de quienes obtienen crédito digital con las fintech son hombres y el 67, 4% son mujeres. El 43, 3% de las mujeres que obtuvieron crédito en el ecosistema tienen entre 19 y 34 años, el 29,9% tienen entre 35 y 49 años y el 26,8% tienen entre 50 y 64 años.



Por otra parte, el 14,6% tiene educación primaria, el 17,4% tiene educación secundaria, el 33,3% tienen educación técnica o tecnológica y el 34,7% tienen educación universitaria o posgrado.



Asimismo, el 19,6% pertenece al estrato 1, el 27,7% al estrato 2, el 39,7% al estrato 3, el 8,7% al estrato 4 y el 4,3% al estrato 5.



Los usuarios que encontraron mejores condiciones de crédito en las fintech valoran principalmente la rapidez de los procesos, los mejores montos y las tasas de interés. Finalmente, el 41,9% valora procesos más rápidos, el 36,5% un mayor monto en los créditos, el 21,6% una menor tasa de interés, el 16,2% un mayor plazo en los créditos y el 8,1% una menor cuota.



La agenda



El gremio que asocia a las plataformas de servicios financieros digitales, hizo un llamado al presidente electo, Gustavo Petro, para que incluya en su gobierno iniciativas que puedan permitir la consolidación del ecosistema y contribuya a que el país siga posicionándose como un hub en América Latina de este sector.



Erick Rincón señaló que las fintech han logrado aportar no solo en inclusión financiera, sino que han generado empleo y además siendo ejemplo de emprendimientos de base tecnológica a nivel internacional.



Rincón explica que el país requiere una regulación integral en materia de criptomonedas, y también de criptoactivos.



“No se puede esperar que se desarrollen los anuncios que se vienen haciendo desde hace tres meses, en lo que tiene que ver con la regulación de las operaciones de depósito y retiro entre entidades financieras vigiladas y las plataformas de intercambio”, comentó.



En ese sentido, el directivo espera que esto pueda ser expedido “porque siguen ocurriendo cancelaciones de cuentas bancarias sin que exista una causal legal para el cierre de las mismas”.



Además, dice que se ha solicitado la creación de una categoría jurídica vinculada al crédito digital.



“En Colombia debe existir claridad sobre los cargos que se le están asignando al consumidor de créditos por medios electrónicos, para que se propicie la confianza de todos los interesados en este tipo de instrumentos, pero también para que exista un criterio homogéneo para las autoridades de inspección y vigilancia que respete las condiciones de los diferentes operadores, así como los derechos de los consumidores”, asegura.



El presidente de Colombia Fintech también dijo que a través del open banking se pueden trabajar temas como los riesgos de suplantación de identidad, que afectan hoy en día la prestación de todo tipo de servicios financieros, y además a la interoperabilidad bancaria, dado que se necesitan transferencias inmediatas con interoperabilidad, que permitan habilitar los pagos electrónicos en el país y por eso pidió que se expida la reglamentación del tema.



