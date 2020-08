Fondo de inversión BlackRock se aleja de negocios del carbón

Con un portafolio de US$7.000 millones en Colombia, BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo, con activos administrados por casi US$7 billones, anuncia que su prioridad en el mercado colombiano es enfocarse en la infraestructura, especialmente en las vías 5G y en las inversiones sostenibles.



(Lea: BlackRock apuesta por acciones de Colombia)



Diego Mora lleva 14 años en BlackRock y en 2011 abrió las oficinas de Colombia. Es Country Manager de Colombia y Centroamérica.



(Lea: BlackRock todavía ve espacio en los mercados de acciones)



¿Qué hace el fondo en Colombia?



Tenemos dos productos locales. Icolcap el fondo bursátil colombiano más grande que es un ETF (un conjunto de activos que cotiza en la bolsa de valores y ayudan a invertir de manera diversificada y con bajo costo). Es la categoría que más está creciendo y además invierte en el índice Colcap.



El otro es un fondo de infraestructura. En 2017 lanzamos un fondeo de deuda de infraestructura para prestarle plata a los proyectos de cuarta generación y es un mecanismo de liquidez efectivo especialmente en estos momentos en que se necesitan herramientas contracíclicas y el Gobierno lo va a utilizar como herramienta de la reactivación. Hay inversionistas locales que invierten en productos nuestros en el exterior.



En Colombia el 89% de los activos son pensionales. Las AFP son nuestros grandes clientes. Las inversiones administradas del país suman US$7.000 millones, de los cuales US$2.000 millones son acciones y los restantes US$5.000 millones son renta fija.



¿Qué retos trajo la pandemia?



Hemos enviado el mensaje de mantener las inversiones pese a la volatilidad. Muchas personas naturales se asustan en momentos de volatilidad y hacen lo contrario a lo que dice el manual, que es mantenerse.



Eso lo vemos a nivel global en BlackRock. El grueso del negocio en Colombia es con inversionistas institucionales y tienen disciplina de inversión. No salieron y las rentabilidades se han estado recuperando. Quien liquidó sus inversiones en marzo tomó la decisión equivocada.



¿Cómo ve el impacto de la covid-19 en la economía colombiana?



Las medidas de cierre de la economía ocasionarán una caída significativa. Si bien la contracción ha sido sin precedentes, la reacción de política monetaria y fiscal permite ser optimista.



¿Cuál es la estrategia en Colombia?



El tema de infraestructura es prioritario. Es un espacio gana-gana para todos los actores. El Gobierno no tiene que salir a inventar un programa de infraestructura como sí lo están haciendo otros países. Acá los proyectos y el marco ya están listos y eso va a ayudar a generar empleo. Otra prioridad es hacer inversiones sostenibles y es nuestra política a nivel mundial.



Somos cuidadosos en dónde invertimos. En el único sector en el que no vamos a volver a invertir y si se puede desinvertimos, es en compañías que derivan el 25% de sus ingresos del carbón térmico.



Bonos verdes, energías renovables y proyectos sostenibles son el futuro.