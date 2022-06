Formalizar, clave a la hora de consolidar un emprendimiento

Por medio de iniciativas como la del Festival del Emprendimiento GOFest, que se desarrolla hasta hoy en la capital del país, la Cámara de Comercio de Bogotá busca seguir apoyando a empresarios y a emprendedores a seguir creciendo y consolidando sus negocios.



Es así como esta edición de la feria, que se ha desarrollado de manera presencial y que ha contado con más de 20 conferencias, una rueda financiera para emprendedores, un virtual camping y de asesorías por parte de la Cámara, también ha permitido conocer algunos casos de éxitos.



Historias como el emprendimiento Vérmora, de las hermanas María Paula y Estefanía Leal, son muestra de que la conciencia por el cuidado de los alimentos, el entorno y el cultivo de plantas dan buenos frutos empresariales.



“Este emprendimiento nace en 2017 con la idea de crear alimentos limpios para ese consumidor que es consciente con lo que come y quiere saber de dónde provienen sus alimentos. En Vérmora cultivamos plantas aromáticas y especias desde la semilla, trabajamos con plantas certificadas y con técnicas de cultivo ecológicas, buscando la mejora continua y certificaciones”, comentó María Paula Leal, cofundadora de Vérmora.



Para estas jóvenes emprendedoras, el trabajo con la Cámara de Comercio no solo les ha permitido participar de sus programas y ferias, sino también de capacitaciones.



“La Cámara ha sido un aliado estratégico y crucial para el crecimiento de nuestra empresa, no solamente en el tema de ferias, sino también en todo lo relacionado a capacitaciones de productos en donde hemos aprendido a cómo cumplir con los lineamientos que la ley colombiana exige para el sector de los alimentos”, relató María Paula Leal.



Formalizar el éxito



Uno de los puntos cruciales que destacan los emprededores Miguel Pérez, gerente de Mida Chocolatl; Gustavo García, gerente comercial de Chakana; y Carolina Cárdenas Prieto, gerente de Mumma, es que la formalización es clave a la hora de consolidar un emprendimiento.



“Uno como emprendedor lo que de entrada analiza es cuál es el costo-oportunidad en todo su proceso y la formalización permite tener una base clara de para dónde va la empresa. La formalización es construir la empresa”, afirmó Miguel Pérez.



Mida Chocolatl, fundada en 2019, es un emprendimiento colombiano enfocado en vender chocolates, bajo sus tres líneas de producto: trufas de chocolate oscuro, barras y bebida.



“Buscamos transformar y darle un valor importante a nuestros productos. Todas nuestras líneas están hechas con un alto porcentaje de chocolate oscuro, que nos hace diferentes y exquisitos al paladar. Asimismo, empleamos productos naturales como es el caso de nuestras pulpas de frutas”, destacó Pérez en entrevista con Portafolio.



Si bien la formalización es un impulso para el crecimiento de los negocios, el valor agregado que lleven los productos, sin duda, marcarán una diferencia, tal es el caso de la marca de café Chakana.



“El proyecto de Chakana inició en 2019 con la idea puntual de dar a conocer los cafés de la región de Cundinamarca , entonces empezamos a trabajar con caficultores de Guaduas, Guayabal de Siquima, Anolaima, para buscar ese café especial de cada región para que luego fuera tostado por un maestro tostador. Hoy día nuestro producto llega a diferentes consumidores que buscan un café especial”, relató Mario Andrés Prieto, gerente comercial de Chakana.



Otro caso de éxito es el de Mumma, helados Veganos, que hoy día se encuentra en dos cadenas de supermercados y que se proyecta a exportar. “Convertimos el helado en un alimento saludable, ya que nosotros reemplazamos los ingredientes artificiales que componen un helado tradicional, por productos como la leche de almendras y fruta naturales, esto nos hace diferentes y son aptos para veganos, diabéticos y celíacos” comentó Carolina Cárdenas Prieto, gerente Mumma.



