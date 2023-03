Las fotomultas se pueden seguir apelando: esta plataforma lo ayuda

Las dudas sobre si las fotomultas son apelables o no, es la duda de miles de colombianos que buscan limpiar su nombre ante las secretarías de movilidad.

En conversación con Portafolio, John Morales, cofundador y CEO de Juzto.co, aseguró que sí y mediante su plataforma han podido ayudar a más de 13.158 usuarios. Ahora, buscan llegar a más países con este y otros servicios.



¿Cómo nació la idea de una plataforma de servicios legales?



Soy un abogado de profesión y un emprendedor de corazón y arrancamos esta compañía hace dos años y medio. Teníamos una insatisfacción profunda en la forma en que las cosas funcionan en Colombia y Latinoamérica de cara al ciudadano. Es habitual que los latinos demos por perdidas situaciones, incluso si nacen de una situación injusta.



¿Cómo se ha ido conformado en equipo?



Lo arrancamos con Felipe Gómez, él es mi socio inicial, diseñador industrial, y por el camino se unieron Juan David Castilla, abogado y Laura Pardo, ingeniera en sistemas y mecánica. Ahora, somos más de 45 personas.

¿Cómo apelar una fotomulta?



Son tres pasos. Primero, para encargarnos el caso, se llena un formulario, se paga la tarifa, y si se desea, se paga extra para garantizar que, si el resultado no es el buscado, se devuelve el 100% de lo pagado.



En el segundo paso, depende del sistema, el cual utiliza los datos que se dejaron, se hacen unas consultas sobre el estado del proceso y se toma una decisión de la estrategia jurídica y se hacen los demás pasos procesales.



Cuando la entidad nos da respuesta, el sistema sabe que esa decisión corresponde al caso, es capaz de interpretar si ganamos o no y de acuerdo con eso, se toma la siguiente acción.



Con el anuncio de la Secretaría de Movilidad ¿se pueden seguir apelando?



Esa sentencia no es nueva, es de septiembre de 2022. Las secretarías están haciendo el juego de la información para confundir a la gente y que termine pagando las sanciones asociadas a los comparendos, simplemente por desconocimiento.



Lo que dice la sentencia es que hay una nueva obligación contemplada en la Ley 2161 de 2021 a cargo de los propietarios, la cual es velar que no se cometan ciertas faltas de tránsito: estar sin Soat o revisión técnico mecánica.



Luego, hay tres infracciones adicionales en la que la obligación del propietario del vehículo, es de medios y no de resultado, es decir, el no circular a velocidades más altas que las permitidas, no circular por lugares u horarios no permitidos y la tercera es respetar los semáforos.



En esas tres, hay una obligación del propietario de velar que con su vehículo se respeten esas tres conductas. Velar es una obligación de medio, es decir, el propietario no es responsable de que con el vehículo se infrinjan esas normas, lo que es ser responsable de haber tenido cuidado para que con el vehículo no se cometieran las infracciones.



¿Si se demuestra que veló, tiene oportunidad?



Sí. De demostrar que veló, que hizo lo posible para que con el vehículo no se hicieran esas infracciones, sería suficiente para que al propietario lo absuelvan de responsabilidad.



¿Será más difícil ganar los casos?



Para quien lo hace por sí mismo. Lo que antes se resolvía en una sola audiencia de 15 minutos, hoy se tiene que hacer en tres audiencias donde hay un carácter argumentativo y probatorio que debe ser resuelto, al ciudadano le costará más.



¿Cuál es la tasa de éxito?



Si lo encargan antes de los 11 días, la tasa de éxito es del 98%. Sin embargo, hay secretarías que no están respetando el fallo y están condenando a los propietarios.



¿Qué otros servicios ofrecen?



Apelación de fotomultas, reclamaciones por reportes negativos, reclamaciones contra aerolíneas, divorcios de mutuo acuerdo, traspasos de vehículos, sucesiones de mutuo acuerdo, constituciones de sociedad, registro de marca, contratos automatizados, entre otros.

¿Cómo esperan crecer en 2023?



Estamos trabajando en el servicio de una suscripción para además de responder a los problemas legales, nuestro producto puede servir de asistente personal. En cuanto a ingresos es multiplicar por cuatro respecto a 2022. Tenemos cobertura a nivel nacional. Queremos abrir operación en un segundo país, tenemos tres candidatos.



Tarifas de sus servicios

“Queremos democratizar los servicios legales, por eso ofrecemos servicios de manera asequible. El ciudadano de a pie no accede a ello, solo la clase privilegiada. Por eso, ofrecemos servicios desde $9.900, se pueden obtener documentos y desde $79.000 operaciones legales. En fotomultas hay tarifas que rondan los $109.900, hasta los $235.000. Hemos tumbado más de 13.158 fotomultas y ahorrado a las personas más de $6.486 millones en pagos”.

PAULA GALEANO BALAGUERA

TWITTER: @PAULA1GB