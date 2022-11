Frubana proyecta financiar insumos a 9.000 restaurantes

Archivo particular

La ‘startup’ Frubana, enfocada en proveer alimentos, frutas y verduras a restaurantes, anunció que espera fortalecer su negocio en los próximos meses a través de sus dos nuevas verticales: ‘Frubana Capital’ y su herramienta de software para comercios de comida.

De acuerdo con Matías Troncar, country manager de la plataforma, la línea de crédito (‘Frubana Capital’) se ha convertido en una parte fundamental del negocio en el país, ya que han logrado ayudar a los pequeños y medianos restaurantes, que no cuentan con un flujo de caja, con la disponibilidad de sus inventarios.



“Esta línea surge de una necesidad que tiene un segmento de restaurantes que no logra acceder fácilmente al crédito. Hoy día, vemos que más usuarios buscan acceder a este tipo de alternativas porque confían en nosotros. Destacó que de los 30.000 clientes que tenemos en el país, un 8% de estos restaurantes ya están accediendo a crédito, mejor conocido como el ‘fiao’”, afirmó Troncar.



De cara a la proyecciones que tiene Frubana con esta línea de crédito, Troncar señaló que la plataforma apunta a llegar al 30% de los restaurantes.



“Esperamos a inicio del próximo año poder ampliar el número de restaurantes. Es de anotar que este crédito digital queda reflejado en la plataforma”, comentó Troncar.

Cabe destacar que Frubana también ha venido trabajando esta línea de crédito en México y recientemente en Brasil. “De los 90.000 restaurantes que tiene la plataforma, ya se han otorgado crédito a más de 4.000 comercios”, comentó Fabián Gómez Gutiérrez, CEO de la startup.



Por el lado del servicio de software, Gómez destacó que la plataforma también busca ser un “aliado estratégico” para aquellos restaurantes que buscan incorporar herramientas tecnológicas en su día a día.



“Buscamos apoyar a los restaurantes y sabemos que la tecnología es un gran habilitador, no solo para la cadena de valor, sino también para aquellos pequeños negocios que buscan digitalizarse. Buscamos darle a los más pequeños las herramientas de los restaurantes más grandes”, agregó Gómez.



En cuanto al peso que tienen las operaciones de los diferentes países en el negocio, Gómez remarco que hoy día el negocio en el Brasil pesa un 50%, mientras que México y Colombia el 50% restante.



“Venimos construyendo tecnología para atender la demanda y luego creando herramientas para que los alimentos sigan los datos. Nuestra meta es ser más eficientes y hacer que toda la cadena sea eficiente, sin importar en el país en donde se esté, sin duda, las necesidades son las mismas”, dijo Fabián Gómez.

Marcas propias

De lado de las marcas propias, como lo son Naolí y Moppy, Matías Troncar, country manager de Frubana para Colombia, explicó que estas han venido presentando un crecimiento en los últimos meses. En su portafolio se destacan desde abarrotes hasta productos de aseo.



“Tenemos acuerdos con productores importantes para desarrollar nuestras marcas propias, hoy día productos como el arroz y el aceita de Naolí ha venido mostrando un buen comportamiento. De lado de la marca de aseo, las ventas han crecido entre un 15% y 30%”, dijo Troncar.



En el top de productos más demandados por los restaurante el ejecutivos mencionó insumos como el arroz, carnes (pollo, cerdo y carne de res), papa, verduras y frutas; y aceite.



“Básicamente son los productos más importantes a la hora de conformar un plato. Sumado a esto hay otros insumos como elementos desechables y productos de aseo”, agregó.



Por último, el ejecutivo destacó que si bien algunos productos de consumo se han encarecido por cuenta de la inflación en los últimos meses, la plataforma ha buscado por medio de la tecnología reducir costos, gracias a la data, reducir los tiempos de logística y el desperdicios.

Johana Lorduy