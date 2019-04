Gas natural vehicular gana más terreno en el sector público

Los buses que utilizan gas natural vehicular (GNV) en el transporte público urbano de pasajeros en Colombia siguen sumando kilómetros en las calles de las principales ciudades del país.



La razón es que, además de Medellín, Cartagena, Cali, Palmira, Sincelejo y Montería, ahora se suma Bogotá, y vienen en camino Barranquilla, Bucaramanga y Pereira.

Para las alcaldías de esas ciudades, los sistemas de transporte urbano de pasajeros contribuyen no solo a un mejor aire para sus habitantes, al exigir la operación exclusiva de vehículos amigables con el medio ambiente, sino que favorecen con puntos adicionales en los procesos licitatorios a aquellos proponentes que opten por alternativas limpias como el gas natural.



Un informe sobre el uso del GNV, hecho por Promigas, trae a colación sistemas como el de Transcaribe (Cartagena) como el más limpio de Colombia, con más de 300 vehículos a gas natural en operación exitosa desde 2016.



Así mismo, reseña cómo Medellín tomó la decisión de migrar a tecnologías limpias con gas natural desde 2011 para el sistema Metroplús. O Palmira, ciudad intermedia, en la que desde 2015 operan 50 buses dedicados a gas natural en el sistema Tupal, que además tiene 15 unidades en recorridos intermunicipales.



El reporte resalta los casos de Bogotá, donde se tomó la decisión de incluir 740 buses a gas natural de un total 1.400, siendo más del 50% de la nueva flota del sistema TransMilenio. También Barranquilla, en cuyas calles pronto circularán 40 buses dedicados al GNV. De igual manera, se registra a Cali, que incorporarán 21 buses a la flota del sistema MIO.



SOSTENIBLES



Otro estudio de Económica Consultores para diferentes tipos de buses confirma que el gas natural es más limpio que el diésel y más barato que el eléctrico, con beneficios en calidad del aire similares a este último.



La investigación subraya que si se considera el menor valor de las externalidades en la opción eléctrica (valoración económica del impacto en la salud pública), su uso tendría implicaciones significativas en la tarifa al pasajero o en el sistema que lo subsidie, debido a que el costo de operación por kilómetros en el eléctrico puede ser cerca de 20% superior al del gas natural vehicular.



A lo anterior se suma la incertidumbre con relación a la duración, costo de recambio e impacto ambiental de disposición final de las baterías de los sistemas eléctricos. “Aunque seguramente, en varios años, se evolucione a un contexto de mejores condiciones para la masificación de la tecnología eléctrica, hoy la mejor alternativa costo eficiente es el GNV”, señala un comunicado de Promigas.



Este sector, no obstante, no es el único. En el segmento de transporte de carga, la compañía ha incentivado el uso de tractocamiones dedicados a GNV al ofrecer el primer servicio de transporte limpio en el país a través de una alianza entre sus compañías vinculadas, GdO y Surtigas, con OPL carga, donde se adquirieron 5 vehículos para operar desde el suroccidente e interior del país hacia la Costa.



“Los vehículos no solo han demostrado un desempeño igual al de un vehículo diésel en las topografías más exigentes, sino que han generado ahorros en costo del combustible que superan el 30% y que permiten al transportador adquirir un nuevo vehículo con el ahorro generado por 10 de ellos en un solo año”, señala el reporte.