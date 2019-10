Gasco plantea el GLP como una energía de transición

Los cambios en el sector energético, actuales y futuros, plantean buscar formas de diversificar y ampliar el servicio que prestan las grandes compañías a la población y es allí donde los comercializadores del GLP ven una gran oportunidad para su mercado.



(La compañía Gasco compra el 70% de Unigas).

“Así como la electricidad nos permite complementar nuestro producto actual y participar en las renovables no convencionales, estamos explorando nuevos modelos de energía como generación eléctrica utilizando GLP, aplicaciones en nuestros clientes usando gas, proveer suministro de electricidad con fuentes renovables y generación con estas tecnologías aplicada al interior de nuestros clientes y cada uno de sus negocios”, dijo Pablo Garzón, country Manager de Empresas Gasco Colombia.



Los desafíos de Colombia tienen relación con seguridad y acceso a la energía, desarrollo y crecimiento económico y sostenibilidad ambiental, así es como el GLP juega un papel estratégico para que el país avance en su desarrollo y transición a energías más limpias. Por su mezcla de gases obtenida de yacimientos de gas natural, petróleo o de la destilación de crudo en refinerías, hoy el GLP es visto con grandes ventajas económicas y medioambientales.



(Ambicioso plan de expansión prepara chilena Gasco en Colombia).



Este genera menos emisiones que combustibles líquidos y sólidos, es portable, su distribución no depende de un ducto y es versátil por la mezcla de gas propano y butano.



Es un complemento a la intermitencia de las renovables, tanto para un cliente como para la misma red.



Además, afirma Gasco es un combustible de transición donde a una buena eficiencia, es muy similar al Gas Natural y tiene ventajas en comparación con diésel y carbón en temas como la emisión del material particulado y el azufre.



Es competitivo. No solo en comparación con diésel sino también en comparación con el Gas Natural. El GLP local se encuentra entre 3 y 4 dólares por millón de BTU (unidad de calor).



Además en una estimación reciente de la petrolera British Petroleum (BP), para sustentar el crecimiento las Energías Renovables No Convencionales, se anota que el gas tendrá un papel fundamental, mientras que el carbón y petróleo disminuirá su participación en la matriz energética mundial.