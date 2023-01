Firma prestamista de criptomonedas Genesis se declara en quiebra

La plataforma de criptomonedas Genesis Global Holdco LLC y dos de sus subsidiarias de préstamos se declararon en bancarrota la semana pasada en N. Y., afectadas por su amplía exposición al colapso de la plataforma FTX en noviembre pasado.



La empresa se ha acogido finalmente al Capítulo 11 de protección por bancarrota en el tribunal federal de Manhattan. La compañía se declaró en quiebra junto con Genesis Global Capital LLC y Genesis Asia Pacific Pte. Ltd., dos subsidiarias suyas.



La firma suspendió los retiros de su plataforma, hace más de dos meses, en medio de las turbulencias del mercado causadas por el colapso de FTX. La medida impactó a los usuarios de Gemini Earn, un producto de rendimiento para usuarios del exchange de criptomonedas Gemini gestionado por Genesis.



La filial de comercio al contado y derivados de Genesis, el negocio de custodia y su brazo de corretaje, Genesis Global Trading, no están incluidos en la solicitud de declaración de bancarrota y continúan con las operaciones comerciales de los clientes.

Hace unos días, Financial Times, publicó que Genesis acumulaba deudas por valor de más de 3.000 millones de dólares.



El conglomerado estadounidense Digital Currency Group (DCG), matriz de Genesis y otras firmas del ecosistema de las criptomonedas, como el diario digital CoinDesk y el gestor de inversiones Grayscale, exploraban la posibilidad de vender parte de sus activos para costear esas obligaciones.



El plan de Genesis es usar el Capítulo 11 para tratar de vender activos o recaudar fondos. Además, la compañía tiene la intención de usar 150 millones de dólares en caja disponible para financiarse durante el proceso de bancarrota. Si dichos esfuerzos fracasan, los acreedores terminarían siendo dueños del negocio reorganizado.

EFE