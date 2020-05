Gobierno evalúa un préstamo para poder salvar a Avianca

Después de que Avianca anunció un proceso de reorganización voluntaria bajo el Capítulo 11 de la Ley de Bancarrota de Estados Unidos, el Gobierno Nacional dejó claro que evalúa la posibilidad de servir de prestamista a la aerolínea pero descartó una participación accionaria en la compañía.



El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo en una entrevista con Blu Radio que el Ejecutivo “está examinando diferentes alternativas para lograr que eso salga bien en aras de proteger la comunicación aérea del país. Estamos mirando ser un pedazo de la solución a ese problema, en algún momento tocará meter plata tratando de garantizar que esta se use para proteger la comunicación aérea”.



Anko van der Werff, presidente de Avianca, manifestó frente al proceso de Capítulo 11 que “este no es un procedimiento de insolvencia o liquidación” y dejó claro que la compañía, pese a estar en esta reorganización, “enfocará sus esfuerzos en proteger y preservar las operaciones”.



En cuanto al Capítulo 11, el Chief Financial Officer (CFO) de Avianca, Adrián Neuhauser, dijo que “este proceso legal es reconocido alrededor del mundo y muchas compañías lo han usado para reorganizar obligaciones financieras. Avianca ya lo había hecho en 2003. Esto permite reorganizar bajo supervisión del sistema judicial de EE.UU.”.



BAJA EN LA CALIFICACIÓN



Tras el anuncio de reorganización voluntaria de la compañía aérea, Standard & Poor’s anunció una nueva reducción en su calificación de riesgo crediticio de emisor a ‘D’ desde ‘CCC-’. “Bajamos nuestras calificaciones de emisión a ‘D’ desde ‘CC’ de sus notas senior no garantizadas a 8.375% con vencimiento el 10 de mayo de 2020”, indica el reporte.



“La compañía busca reestructurar su deuda y pasivos de arrendamiento mediante el ingreso a un acuerdo de respaldo de reestructuración con la mayoría de sus acreedores para sortear los efectos del ciclo económico adverso actual”, explica el informe de la calificadora de riesgo.



Por lo pronto, Avianca sigue en conversaciones con el Gobierno para llegar a un acuerdo sobre el monto de un eventual préstamo para proveer liquidez.