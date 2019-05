Tres grandes mineras apuestan por extracción de oro en Nariño

Los potenciales yacimientos de oro y cobre que reposan en el subsuelo del departamento de Nariño despertaron el apetito de tres grandes mineras internacionales que buscan llegar a su producción en el mediano plazo.



Se trata de las multinacionales Royal Road Mineralsde Reino Unido, y Agnico Eagle y Barrick Gold Corporation de Canadá, las cuales no solo unieron esfuerzos desde el punto de vista financiero, sino además con las tareas de exploración y futura producción, para desarrollar la operación.



La primera minera en dar el paso fue la británica, la cual desde el 2017 ha venido presentando solicitudes de desarrollo ante la Agencia Nacional de Minería (ANM) y que sumarían más de 400.000 hectáreas.



De acuerdo con un comunicado de la citada minera, “la administración cree que es una geología altamente prospectiva para la mineralización de oro y de cobre en el departamento. De esas solicitudes, aproximadamente el 40% ha avanzado más allá del proceso inicial de ajustes de área y adquisición de aprobaciones municipales locales con el fin de llegar a la firma de los respectivos Contratos de Concesión”.



Royal Roads Mineral concentra sus esfuerzos en los proyectos La Golondrina y La Redención, ubicados en la cabecera municipal La Llanada, al nororiente de Pasto, capital del departamento.



NUEVOS SOCIOS



Al irse percatando de que la operación sería mucho más grande de lo proyectado, en el segundo semestre del 2018 Royal Road Minerals invitó a sus pares canadienses Agnico Eagle y Barrick Gold a que entraran a participar en el desarrollo del citado proyecto minero.



“Estas mineras con sede en Toronto, adquirieron, cada una y por separado, el 12,5% de Royal Road Minerals, que se terminó quedando con el 75% de la operación”, explicó Silvana Habib Daza, presidenta de la ANM.



La funcionaria explicó en detalle que Agnico Eagle es la décima empresa más grande del mundo en producción de oro. Y que Barrick Gold es la segunda empresa mundial en el desarrollo aurífero.



“Las inversiones son para exploración y el monto estimado para realizar inicialmente estas tareas, contenidas en 47 solicitudes, está entre los US$2 millones y US$3 millones”, señaló Habib Daza.



Así mismo, dejó en claro que hasta el momento no hay ningún título otorgado, y precisó que la Agencia toma la información que se desprende de las solicitudes, hace el estudio de que se cumplan todos los requisitos técnicos, jurídicos, de gestionar las concertaciones con las autoridades locales, y que las áreas de interés que no estén en una zonas de exclusión minera. Finalmente se hace una audiencia pública informativa.



“Una vez se surta este paso, entran a realizar la etapa de exploración”, dijo la funcionaria, al recalcar que las empresas mineras solicitan varias áreas para desarrollar los estudios geológicos para establecer el potencia del yacimiento.



“En este momento está en la etapa de levantamiento de capital para hacer una prospección y solicitar áreas para hacer estos estudios. Luego se desarrolla la exploración a través de la perforación”, señaló.



Pero las tres mineras, no solo estarían interesadas en la producción de oro, también han mostrado su interés por los yacimientos de cobre que existen en la región. “Este mineral es de gran prospectividad en la zona porque está localizado en el llamado cordón metalogénico de Los Andes y el cinturón Cupífero con Panamá”, indicó.



En el reciente Congreso de Minería, tato la presidente de la ANM, como la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, reiteraron que el país tiene a su haber una gran prospectiva en cuanto a yacimientos cupíferos, y que es tal el apetito de las mineras por este metal, que hasta el momento el país ya cuenta con 600 títulos para su exploración.



PORTAFOLIO DE LAS MINERAS



Royal Road Minerals está orientada al descubrimiento y la adquisición de proyectos mineros de cobre y oro de alta ley y alto margen, en regiones con potencial y bajo acuerdos sustentables e inclusivos con socios de empresas conjuntas locales. Ese es el caso de la adquisición de Caza Gold Corp, para operar los proyectos de cobre y oro Los Andes y Pieda Imán, ubicados en Nicaragua.



Por su parte la minera Agnico Eagle estima una producción de oro para el presente año, basándose en los 1,63 millones de onzas que se produjeron en el 2018, en las minas de la compañía en Canadá, Finlandia. Así, aumentó su nivel a 1,75 millones de onzas, pero teniendo como base 1,70 millones de onzas, aunque el punto medio de la producción para el 2020 se mantiene sin cambios en dos millones de onzas. Y para el 2021 la meta trazada es de 2,05 millones de onzas.



Por su parte Barrick Gold tiene su central de operaciones en Toronto y su complejo minero más importante está ubicado en el estado de Nevada (EE.UU.), extrae oro en diez países, con una producción de más de 150 toneladas y ganancias netas superiores a los US$1.400 millones. En Latinoamérica, tiene operaciones en Argentina, Chile, Perú y República Dominicana, a la que se suma ahora Colombia.



OPERACIÓN MINERA DE LA MANO DE LOS REINSERTADOS



La operación que adelantan las citadas mineras es desarrollada en conjunto con la fundación Ecomún que proporciona un marco vinculante para el apoyo de los planes a largo plazo de exploración y desarrollo de minerales en esta zona de Nariño. Así se alinean con los planes de posconflicto del Gobierno, tal como lo contempla la Iniciativa de Negocios y Paz de la Embajada Británica, y exige un nivel ejemplar de compromiso social y administración ambiental de ambas partes.



Ecomún es una organización social y económica conjunta, que se formó mediante un Decreto en el 2017, con financiamiento y otro apoyo proporcionado por el gobierno colombiano y con el objetivo de la reincorporación económica y social individual y colectiva de la guerrilla.





