Grupo Éxito completará este año 11 almacenes Wow

El Grupo Éxito acabó de abrir otro Éxito Wow en la ciudad de Bogotá, con lo que ya completó 4 de estos almacenes en la capital del país. Jorge Jaller, gerente de la marca Éxito, explica en Portafolio.co las innovaciones en diseño y experiencias que están trayendo al país con estos almacenes.



¿Ustedes abrieron otro Éxito Wow en Bogotá, cuántos llevan en el país?



Es el número 10 en el país y el primero de la tercera generación de los Wow, también el primero de este año. En Bogotá ya tenemos cuatro Wow y este es el primero en el sur de la ciudad.



¿Por qué lo llaman de tercera generación?



Porque se escogieron las mejores innovaciones de la generación uno, las mejores innovaciones de la generación dos y se trajeron innovaciones adicionales para generar una permanente innovación lo que hemos llamado nosotros en la cultura Wow, 'drawing evolution' para ir generando nuevas innovaciones. Aquí estamos lanzando nuevos conceptos que nos permiten ir un poquito más allá.



¿Cuáles fueron esas innovaciones de la generación uno y la generación dos que llevaron a la generación tres?



Voy a empezar por cada área, en el área de tecnología logramos traer una cosa que para la ciudad y para el país es nueva: un par de expertos de tecnología que te atienden no solo en el almacén sino en línea para que cualquier consulta o duda que tú tengas. Son capaces de interactuar y solucionar todo en el almacén.



No necesitas comprar, sí solo quieres consultar aquí tienes un par de expertos permanentes que te van a estar ayudando, asesorando para generar esa oportunidad de mejor sensación y cultura entre lo digital y lo virtual. Adicionalmente todo el almacén tiene wifi gratis, no es por compra, no hay que pedir ninguna contraseña, para que la gente esté conectada.



También puedes programar tu caja registradora desde la app del Éxito, turno en caja, turno en carnes rojas, para comprar una hamburguesa, una pizza para que nunca tengas que hacer una fila.



Hemos ido tratando de mejorar la experiencia virtual y digital al mismo tiempo que física para entregar una experiencia totalmente interconectada.



Desde el punto de vista también de tecnología y entretenimiento toda una zona nueva de audio, en este momento el audio es una de las formas de entretenimiento más apreciada en el hogar, entonces tenemos una sección de audio impresionante desde lo más básico hasta la última generación de audio.



Después hay una zona infantil muy fuerte en donde tienes todo un mundo de juguetería y ropa infantil. Aquí los niños pueden jugar con toda la bioseguridad y sin tocar nada, jugar desde lo virtual en los pisos del almacén por medio de hologramas, sin tener contacto con otros niños. Es una interacción biosegura y un cambio de ritmo para los niños en ambientes seguros, pero con diversión, hay rompecabezas, pueden pintar en el piso del almacén por medio de hologramas.



Y así en cada área vas encontrando nuevas experiencias, carritos de comida, carritos de perros, ceviches, es decir puedes encontrar todo en un ambiente delicioso y te remata con una gran obra de arte en un paredón, un mural impresionante de dos artistas urbanos grafiteros en donde están plasmadas las palabras que queremos que representen este Wow, 'Bogotá Inspira' , es decir la inspiración para que la gente lo pueda copiar, llevar a otros sectores de la economía y seguir avanzando en lo que yo creo que tenemos que lograr todos en el país que es optimismo, innovación, progreso y empleo.



¿Por qué abrir una tienda de este tipo en estos momentos en que vivimos una crisis económica compleja?



Aquí hay tres mensajes principales, el primero es creer en Colombia, creer en el talento nacional. Este es un almacén diseñado y construido por talento nacional, con más de 200 personas que intervinieron en su adecuación, 450 empleos generados en el almacén, creamos en Colombia, construyamos juntos país, seamos capaces de generar empleo.



El segundo mensaje es que este es un momento de optimismo para creer en el país, para creer en Colombia y para comprar lo colombiano. Esta es una forma de construir país juntos, este es el mensaje principal. No obstante que el país paró, es momento de reactivarnos de seguir de avanzar, este es un avance en el retail del mundo y de Colombia.



¿Qué condiciones de Bioseguridad se adaptaron en los almacenes?



Lo más importantes es que no solo en esta tienda sino que toda la organización ha sido un ejemplo mundial, reconocimiento en los diferentes foros de Oditec como una de las mejores escuelas de aprendizaje en lo que ha pasado en bioseguridad. Con 40.000 empleados no hemos tenido que parar ningún almacén por contagio, ni por ninguna situación difícil. En medio de esta pandemia mundial nosotros hemos sido capaces de aprender rápidamente las mejores practicas del mundo y las hemos traído.



Todos los empleados tienen trazabilidad absoluta desde la llegada, los camiones, desde los centros de distribución, los recibos, toma de temperatura, acrílicos, en la entrada desinfectante de manos, geles, alcoholes, gafas, tapabocas para todos los empleados, esta planeada la bioseguridad por encima de los estándares mundiales. Vale la pena ver, como se puede seguir avanzado en medio de esta pandemia, con ganas, con decisión cuidando a las personas, para que ellas cuiden nuestros clientes.



Me imagino que ustedes tuvieron que adaptar esta tienda en medio de esta pandemia en temas de bioseguridad. ¿Les cambio mucho el diseño al que tenían pensado inialmente?



No, nosotros en un espacio de 11.000 metros tenemos una oportunidad de diseñar de manera amplia toda la circulación de nuestros almacenes, lo único nuevo que tenemos son los aforos internos; por ejemplo, en la cafetería pública solo pueden haber 50 personas, cada mesita tiene la capacidad que se siente una persona con dos metros de distancia de la otra, entonces nosotros hicimos unos maniquíes muy lindos referenciando una sonrisa, un momento optimista, con algunos personajes famosos, en donde tú te sientas al lado de estos maniquíes pero no al lado de otros clientes. Son pequeños y sutiles cambios, pero no es una cosa que tu digas voy a encontrar una cosa distinta al de los otros almacenes, ya todos están preparados a estos nuevos decretos de bioseguridad.



Este es el décimo Wow, ¿la pandemia les retrasó la apertura o ya la tenían programada para este tiempo?



Pararon las obras porque hubo un momento en que no había permisos para hacer obras por la cuarentena. Pero un almacén que estaba planeado para abrir en el mes de agosto fuimos capaces de abrirlo en septiembre.



¿Cuáles son las próximas aperturas que tienen planeadas?



El próximo Wow que sigue es el Éxito Wow de Laureles y este año estos serían los dos Wow, ambos de generación 3. Y para el 2021 tenemos en el camino 4 nuevos hipermercados, más dos nuevas aperturas.



¿Que representa para una zona de una ciudad la apertura de un Éxito Wow?



Este es un mensaje de esperanza que transciende no solo en una parte de la ciudad, sino que se vuelve un tema nacional, porque aquí ahí involucrados proveedores de todo el país. Aquí están llegando las mejores iniciativas de todos los proveedores grandes, medianos de todo el país, en donde estamos logrando una combinación de más de 100.000 artículos distintos, únicos e irrepetibles, en donde se ha seleccionado todo para que haya una absoluta deleite, porque un cliente se sienta atendido de una manera especial, desde el punto de vista del producto, la innovación, el servicio y de la calidad, esto para nosotros es una cultura.



Aquí hay el esfuerzo de muchos proveedores de la organización, más de 3.000 que están codificados en donde están trayendo sus mejores innovaciones y se convierte en un espacio absolutamente hermoso de innovación, que al combinar todo esto genera un espacio de democratización por ejemplo de la comida, donde están los mejores restaurantes de Bogotá, los mejores chefs de Bogotá, de siete restaurantes de la ciudad que se unieron para traer cocina de mercado a precios Éxito.



Esto genera una cosa especial, por ejemplo en lo textil, tener unos precios como el de Beatriz Camacho, 'pájaro limón' diseñadores tan importante a precios de Éxito. Esto genera una oportunidad de democratizar la calidad, el diseño, el comer bien, que yo creo que ese es el mensaje que queremos transmitir: qué rico que sea el Éxito, pero qué rico que mas empresas se peguen de eso para que todos podamos avanzar, podamos traer alegría, optimismo, crecimiento y progreso al país.





