Habrá edición especial de la SUV Levante para la región 

La marca de vehículos de lujo Maserati cumplió 10 años de presencia en Colombia y desde el 2015 tiene representante directa de la fábrica para el país.



Según lo indica su gerente, Robert Kunzel, con la llegada de la SUV Levante la marca logró la mejor visibilidad en el país y comenzó a mover la registradora.



Pues se trata de un vehículo de lujo que en realidad son dos carros en uno, ya que es un interior de automóvil Premium con los aditamentos que tiene una suv 4 x 4 y el estatus de la marca.



El sello de la sofisticación de Maserati sobresale en los interiores y los acabados, pero resaltan en el uso de la tecnología, “por ejemplo mientras un carro de la competencia usa más de 36 botones para los diferentes controles, un Maserati no alcanza a la mitad de ellos”, destaca Kunzel.



En el caso de la Levante, se trata de un carro con suspensión neumática que se adapta sola al tipo de terreno en el que se mueve.



La camioneta permite una graduación automática para que cuando se detenga para que suban personas de edad avanzada o que requieran no realizar ningún esfuerzo, el carro llegue casi a nivel del piso y lo aborden sin dificultad; el computador de abordo permite programarlo para que siempre se haga, destaca el directivo.



Todos los motores de la marca del tridente son producidos por Ferrari y, sin embargo, los sonidos de la marca son únicos.



Otra de las novedades, a propósito de la década de presencia en el país, es la llegada de la serie Prima Edicione de Levante que arribará a un precio accesible de 118.000 dólares, cercano a 370 millones de pesos y, claro, con la oportunidad de que los clientes personalicen su vehículo. Hoy la marca le ofrece a sus máquinas todo el mantenimiento a través de una alianza y mantiene un nivel de inventario para los carros en el país y los repuestos que no tiene se surten desde EE. UU. a través de un servicio courrier, con lo cual el cliente en la mayoría de los casos no siente los tiempos.



Estos son motores que, para el caso colombiano, realizan mantenimientos preventivos cada 10.000 kilómetros y su servicio tarda apenas un par de horas. Y por ser ahora distribuidor directo y por el número de vehículos, ya adelantan un proyecto para tener su propio servicio de mantenimiento.



Hoy, la firma tiene en el país un inventario suficiente de vehículos para atender la demanda tanto en bodega como en zona franca y dispone, para quienes así lo desean, de la personalización que se realiza en la fábrica.



Pero, ¿quiénes son los clientes de un Maserati en el país?, le preguntó Portafolio al Gerente de la marca, y no lo dudo ni un instante: “los habitantes de la nueva Colombia, esas personas, hombres y mujeres, que se han forjado con su propia empresa o línea de negocio, y que quieren distinguirse y darse lo mejor”.



HISTORIA



El 4 de junio de 2009, Frank Kanayet inauguró la primera tienda oficial de Maserati y Ferrari en Bogotá, siendo el primero en importar estas dos lujosas marcas del sector automotriz.



En 2015 se da un momento histórico cuando después de vender 27 unidades de Maserati en el país, GPKars SAS se convierte en el importador oficial y exclusivo para la marca.



La inauguración de la vitrina fue seguido por el lanzamiento de Levante, la primera SUV de Maserati que llegó el 15 de septiembre de 2016.



En el Salón del Automóvil 2016, Maserati presentó a los asistentes la nueva Levante generando un récord histórico de ventas para ese año.