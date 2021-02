HBO Max llega a Colombia en junio

La plataforma de streaming de WarnerMedia, HBO Max, está programada para lanzarse a finales de junio en 39 territorios de América Latina y el Caribe, entre ellos Colombia.



Es la primera vez que la plataforma estará disponible fuera de los Estados Unidos y sus usuarios colombianos pronto tendrán acceso a un contenido incomparable que incluye la programación más amada y favorita de marcas internacionales de WarnerMedia como HBO, DC y Warner Bros.



Asimismo También contará con una nueva experiencia para el público infantil a través de un amplio catálogo y una atractiva línea de producciones originales locales con talento latinoamericano.



HBO Max dará acceso a contenido de alta calidad resultante de los 100 años de producciones icónicas de WarnerMedia como colecciones de dibujos animados de Cartoon Network y Looney Tunes, HBO, Warner Bros, New Line, DC, CNN, TNT, TBS, truTV y Adult Swim.



HBO Max estará fácilmente disponible por medio de varias opciones de suscripción, y podrá ser descargada en diversos dispositivos, como smartphones, tablets y una amplia variedad de plataformas de entretenimiento.



“Estamos muy entusiasmados con el lanzamiento de HBO Max en América Latina y el Caribe, que es el primer paso para llevar el servicio directo al consumidor de WarnerMedia a los consumidores fuera de los Estados Unidos, y alrededor el mundo”, dijo Johannes Larcher, responsable de HBO Max International.



Al momento de lanzamiento, tanto los suscriptores directos de HBO GO como los que abonan por medio de socios participantes tendrán acceso a HBO Max, así que el actual servicio de HBO GO en América Latina y el Caribe será descontinuado.



Los suscriptores tendrán acceso a HBO Max que es una aplicación totalmente nueva ofreciendo la misma experiencia disponible en los Estados Unidos, e incluye nuevas funcionalidades que realzan la manera de conectarse con nuestro contenido.



La aplicación utilizará la plataforma tecnológica global de HBO Max, la cual ha satisfecho en los Estados Unidos la alta demanda de uso, proveyendo estabilidad inclusive durante los eventos de programación más populares.



La plataforma también incluye una amplia variedad de títulos originales, bajo la marca Max Originals, que son exclusivos de la plataforma presentando a creadores y talentos locales con una voz auténtica, relevante y local. Los consumidores también podrán ver series y películas creadas por los mejores contadores de historias del mundo, con populares títulos adquiridos a través de socios de renombre local e internacional.



“Combinando HBO con el mejor catálogo de series y películas de WarnerMedia, con los contenidos de producciones locales de los principales creadores de América Latina, HBO Max ofrecerá a los fans en la región una experiencia de entretenimiento rica e inolvidable”, señaló Larcher.