‘En dos años vamos a duplicar las ventas’: Heel Colombia

La medicina alternativa viene ganando importancia en el país con el interés y comercialización de medicamentos de origen natural, sin uso químicos.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).





(Vea: Decathlon abre nueva tienda en Bogotá y continúa su plan de expansión).



Edgar Mohs, gerente general de Heel Colombia, en conversación con Portafolio, habló de los productos insignia de la compañía como Traumel y Neurexan, los cuales están elaborados a partir de sustancias que son de origen animal, vegetal o mineral.



También, comentó los planes de inversión de la multinacional con casa matriz en Alemania y el comportamiento del negocio en su línea humana y animal.



¿Cuál es su portafolio?

​

Tenemos más de 200 medicamentos con registro Invima y más de 20 con registro ICA. Contamos con una división de medicina humana y una veterinaria.



En la humana tenemos diferentes áreas terapéuticas para problemas respiratorios, músculo-esqueléticos, gastrointestinales, de estrés y ansiedad y sistema nervioso central.



Fabricamos un producto que es el Traumel, el cual resuelve la inflamación. Otro de nuestros medicamentos es el Engystol, que fortalece el sistema inmune.



También, nos enfocamos en diferentes tipos de médicos. Tenemos a los que hacen medicina convencional como generales, pediatras, ginecólogos, ortopedistas y reumatólogos.



(Vea: Por qué se suspendió la venta de viche en restaurantes de Bogotá).



¿Cuál es la participación de las dos líneas de negocio?



La línea veterinaria pesa cerca del 13% de la venta total de la compañía. Somos mucho más fuertes en la medicina humana. El equipo de medicina humana es más grande también.



¿Dónde producen los medicamentos?

​

Nuestros medicamentos son hechos todos en Alemania.

Están basados en los estándares de calidad de este país con lo cual garantizamos a los médicos y a los pacientes eficacia y seguridad. Importamos el 100% de los medicamentos.



¿En qué otros países tienen presencia?



Estamos en más de 50 países. En algunos tenemos una subsidiaria propia. En América Latina estamos en Colombia, Ecuador y Chile, con subsidiarias propias.



El resto de la región lo tenemos a través de distribuidores. También estamos en Alemania, España, Bélgica, Holanda y Rusia. Somos la tercera subsidiaria de ventas en el mundo.



Usted habla de que uno de sus mercados es Rusia, ¿la guerra los ha afectado?

​

La información que yo tengo es que todavía no y es una de las subsidiarias con las cuales competimos. Pero hasta ahora la guerra no los ha afectado.



(Vea: Cámara de Comercio de Bogotá, Bavaria y Fenalco apoyarán a tenderos).



¿Cómo se comporta el mercado colombiano?



Colombia tiene un mercado aproximado valorado en US$2.000 millones, muy similar a Ecuador y Chile.



Es un mercado que crece y somos la única compañía de medicamentos de origen natural. Hacemos parte de las 20 empresas más grandes del país en el segmento de medicamentos de prescripción.



¿Cuáles son las expectativas de Heel?

​

Tenemos unos objetivos muy claros. Este año estamos buscando vender $175.000 millones y para el 2025 yo quiero estar vendiendo $300.000 millones. Eso quiere decir que en dos años vamos a duplicar la venta, más o menos.



Vamos a tener varias líneas nuevas. Una de ellas es una clase terapéutica que se llama probióticos.



Ya tenemos el primero en el mercado. Lo lanzamos hace 3 - 4 meses y es Entero-balance. Esperamos que en tres años esté vendiendo más de $40.000 millones.



¿Tienen planes de inversión?



Este año hemos contratado aproximadamente 40 personas y en total hay 250. En el transcurso de los próximos meses voy a estar contratando por lo menos 10 más. También invertimos en el tema de educación médica continuada.



Estamos invirtiendo cerca de US$3 millones aproximadamente en programas de educación médica.



(Vea: Ecopetrol invertirá $767.00 millones en 1.180 proyectos sociales).



Edgar Mohs, gerente general de Heel Colombia Cortesía

¿Les afectaría la reforma a la salud?



La reforma en la salud va a afectar, podría, si llega a pasar, alterar de muchas maneras a varias personas. Yo creo que a nosotros mientras no toquen lo que es medicina alternativa y la dejen como está, no nos va a afectar.



¿Y el crecimiento?

​

El crecimiento anual compuesto en los últimos diez años está muy cercano al 20%. En pandemia muchas compañías decrecieron, pero todas crecieron en el 2021 porque era muy fácil hacerlo.



Nosotros en pandemia crecimos aproximadamente un 20%, con el producto líder que es Engystol, que es para el sistema inmune, pero también con Neurexan que es para el sistema nervioso.



Por otra parte, visitamos más o menos unos 11 mil médicos por mes. De estos, 1,600 son alternativos, el resto son médicos convencionales.



¿Los afecta la volatilidad de la tasa de cambio?

​

Sí nos afecta. La casa matriz nos factura pesos colombianos, esto fue algo que hicimos hace muchos años, pero en el costo del medicamento entran algunos aumentos. El euro está hoy a $4,500 o $4,600 y ese valor nos afecta.



(Vea: Precio del aceite de oliva está en máximos históricos: a qué se debe).



¿Han tenido problemas logísticos para importar?



Tuvimos muchos problemas como muchas compañías durante y después del covid-19, pero eso se empezó a regular un poco tiempo después porque no habían barcos y no habían contenedores. Nosotros sufrimos un poco de eso, pero hoy en día diría que está bastante controlado.



(Vea: 'Preocupa que empiece cobro del nuevo impuesto saludable').



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio