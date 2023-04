‘Sí o sí tenemos que enfocarnos en exportar hidrógeno’

El presidente Gustavo Petro encargó a Ricardo Roa, nuevo presidente de Ecopetrol, de impulsar el hidrógeno verde.



Esto hace parte de la política del Gobierno de impulsar la transición energética. Al respecto, Mónica Gasca, directora de la Asociación Hidrógeno Colombia, explicó que esta administración debe aprovechar el momento y generar la regulación e impulsos requeridos para que la industria despegue y sobre todo generar las capacidades de exportación.



¿Cuál es el panorama del hidrógeno en Colombia?



Nosotros tenemos una hoja de ruta que es específica e indica que vamos a tener una estrategia enfocada en dos tipos de hidrógeno: verde y azul, que son los llamados sostenibles. Sin embargo, lo que está pasando a nivel mundial es que se están moviendo de la denominación por colores al nivel de emisiones.



Entonces en algún momento vamos a tener que empezar a hablar en kilogramos de carbono por cada kilogramo de hidrógeno y no en colores.



Todo esto es una base para el desarrollo de un mercado del hidrógeno y le permitió a Colombia posicionarse como un país importante como un exportador competitivo, porque nuestros estimados dicen que a 2030 vamos a tener cada kilogramo a US$1,7 y a 2050 a US$1,1. Todo lo que esté por debajo de US$2 es competitivo.



¿En qué tenemos que enfocarnos en términos de política pública y económica?



Estamos en el momentum, en el ojo del mercado a nivel mundial, pero tenemos un nuevo gobierno que tiene que enfocarse en hacer la reglamentación específica para cada uno de los sectores que va a usar hidrógeno.



Por ejemplo, la traída y homologación de los vehículos, el uso de este como combustible, el trabajo de licencias ambientales, la utilización de agua salada, entre otros.



Una de las ventajas de esta tecnología es que puede desalinizar y dar agua a estas comunidades, pero para hacer esto debemos tener reglas de juego que nos permita usar el agua de mar, definir qué se va a hacer con esa salmuera residual, por lo que faltan esas reglas.



¿En términos de infraestructura qué debe pasar para adecuar el país hacia la producción y venta de este energético?



El país tiene que centrarse en regulación e infraestructura, sobre todo si queremos exportar.



Necesitamos saber qué infraestructura necesita adecuarse o construirse nueva si la idea es exportar. Es importantísimo el tema de puertos, por dónde vamos a sacar nuestro hidrógeno.



También hay un tema de demanda. Queremos que también se cree una demanda local, además de la demanda internacional. Entonces, el tema es qué incentivos podemos darle a la demanda para que empiece a consumir un hidrógeno más sostenible o haga un cambio de hidrocarburos a hidrógeno.



¿En qué consiste el trabajo con la Unión Europea y el Ministerio de Minas y Energía?



Con el apoyo de la Unión Europea, desde la Asociación estamos adelantando un estudio de identificación de demanda, para entender cuáles son esas industrias que pueden ser las más próximas a consumir y qué incentivos necesitan.



A nivel internacional hay precios premium a precios de electricidad de algunas industrias que usan ya estos combustibles o qué otras herramientas podemos usar. A veces hay muchas ideas, pero lo que tenemos que encontrar es cómo ‘colombianizarlas’, adaptarlas a la situación fiscal del país.



El tema financiero es muy importante, porque lo que está pasando es que o el proyecto no encuentra los fondos o los fondos están buscando proyectos y no encuentran los proyectos.



Por esto con el Ministerio de Minas y Energía y con la Unión Europea dijimos: vamos a lanzar un programa de financiamiento que tenga claro qué agentes van a jugar, cuáles son los fondos que van a estar, cómo van a ser las convocatorias, para que los multilaterales, los privados y el sector público puedan venir y meter fondos y ayudar a los proyectos de acuerdo con sus necesidades y las disposiciones de recursos.



¿Cuáles son los usos claves del hidrógeno a los que se debería apostar primero?



Eso depende de cada país. El hidrógeno se puede utilizar en el sector transporte, de fertilizantes, en turbinas de generación eléctrica, en casi todo.



En Colombia, primero tenemos que descarbonizar nuestras refinerías si queremos ser más sostenibles, esa demanda que ya existe de hidrógeno gris debería ir migrando a verde.



Tenemos un gran potencial en términos de producción de amoniaco nacional.

El transporte es un tema que hay que revisar, porque la eficiencia de los vehículos cambia con la altitud de las ciudades.



Llevamos 10 años tratando de implementar movilidad eléctrica y todavía no somos mayoritariamente eléctricos, entonces hay que mirar si vale la pena que Colombia le haga la apuesta al transporte o analizar si de pronto para transporte de carga podemos utilizar hidrógeno.



Esta definitivamente es una meta a mediano y largo plazo. Colombia sí o sí se tiene que enfocar primero en exportar, porque esos proyectos grandes que se construyen para exportación van a permitir que bajen los costos del hidrógeno en el país.



¿Extraer hidrógeno blanco en Colombia?

Durante el segundo Congreso Internacional de Hidrógeno, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, mencionó la posibilidad de usar la infraestructura petrolera existente para extraer hidrógeno blanco. Este es el energético que se encuentra naturalmente en el subsuelo.



Sin embargo, Mónica Gasca, directora de la Asociación Hidrógeno Colombia, explicó que es un tema que se debe revisar con detenimiento, dado que se debe evaluar si se considera una fuente no convencional de energía renovable, dado que no se sabe si efectivamente tiene esta característica.



Así mismo, explicó que esto puede llevar a que algunas operaciones petroleras puedan tener beneficios tributarios destinados exclusivamente a las fuentes no convencionales de energía renovable.



DANIELA MORALES SOLER

Periodista de Portafolio