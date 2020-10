Historia e inglés, los ‘podcast’ que lideran listas en Colombia

Con un número creciente de audiencias en los últimos años, la industria de los podcast viene adquiriendo una relevancia importante en el mundo.



Según Voxnest, una compañía de tecnología de podcast que recientemente fue adquirida por IHeardMedia, una grande de este negocio en Estado Unidos, desde el 2018 se ha presentado un ascenso de los contenidos de este formato especialmente en español.



De hecho, un informe de en el que evaluaron los primeros cinco meses de este año, reveló que el número de activos mensuales de los podcast en español se incrementó en un 94%, donde Colombia ocupó el tercer lugar en tendencias de escucha y el cuarto en contenido.



“La ventaja de estos es que son un formato multiplataforma. La gente puede escuchar un mismo podcast en Spotify o Apple podcast”, destacó Félix Riaño, autor del libro Todo sobre Podcast. Mientras que en el caso del video, “este tiene que ser subido independientemente en cada red social como Facebook o Instagram”, agregó.



Es por este motivo que si bien no hay una sola medición que consolide las preferencias nacionales, los rankings de las marcas sí dan luces a cercas de los contenidos. Entonces, ¿qué es lo que más se escucha en Colombia?



De acuerdo con la información de Apple podcast, Deezer y Spotify, ‘DianaUribe.fm’ es el programa que lidera todas las listas de reproducción en este formato en el país.

Y es preciso anotar, que este resultado coincide con ‘La encuesta podcast 2019’, el segundo informe del Podcasteros, una empresa apoyada por la firma estadounidense Adonde Media, en la que, aunque con una muestra modesta, se identificaron las principales tendencias de esta industria en América Latina el año pasado, donde las temáticas históricas fueron las más consultadas por los oyentes en Colombia (50%).



Pero además del programa de la reconocida historiadora colombiana, otros que también se destacan en esta categoría, especialmente en Apple podcast son ‘Curiosidades de la historia de National Geographic’ (puesto 6) y ‘Radio Ambulante’ (puesto 10), un podcast narrativo que cuenta historias de Latinoamérica.



“Hay también un grupo sociocultural de personas egresadas de universidades privadas con programas como ‘Presunto podcast’ o ‘Estúpido nerd’, que se relacionan con los contenidos de Diana Uribe, y a los cuales les va muy bien en las plataformas”, agregó Riaño.



Es importante destacar, que según el reporte de Voxnest, en países como España la categoría sociedad y cultura ocupa el cuarto lugar en las listas de preferencia, mientras que en Estados Unidos en los cinco primeros lugares solo entra una categoría de este tipo llamada ‘Música histórica’.



INGLÉS Y MOTIVACIÓN



“Los podcasts están teniendo mucho éxito durante la pandemia porque son entretenidos y una fuente de aprendizaje”, resaltó Deborah Jourdan, Head of North and Central America para Deezer. “La gente los está escuchando el doble de tiempo en comparación con principios de marzo, pasando de 20 a 40 minutos ahora”.



Y es que respecto al aprendizaje, en estas tres plataformas también se destaca, en gran medida, el interés de las audiencias por los contenidos en inglés. Por un lado, en el lugar número diez de Deezer se ubica el programa ‘Inglés desde cero’, el cual también se repite en la lista de Apple podcast, pero esta vez, tres puestos arriba, en la casilla siete. Entre tanto, si bien en Spotify no registra este contenido, la cuota de idiomas la pone el programa ‘Tu Inglés’, en el puesto 10.



Entre tanto, es importante resaltar que programas de reflexión y motivación personal también se ubican entre los primero con contenidos como ‘Despertando Podcast’ y ‘Entiende tu mente’, con una participación del 18%, contrastado con la categoría educativa que tuvo un posicionamiento del 30%, en el informe de Podcasteros de 2019.



EL NEGOCIO



“Google Podcast es una plataforma gratuita donde se puede subir contenido, sin cobrar por el uso de la plataforma”, asegura la marca. No obstante, “los creadores tienen diferentes formas de monetizar su contenido. Una vez posicionados, algunos son patrocinados por grandes marcas, o pueden tener publicidad dentro de su podcast y cobrar por esta”, resalta la compañía.



Con esto coincide Jourdan de Deezer, quien asegura que los podcast no reciben fondos de las plataformas, sino que los ingresos se obtienen de hosting o patrocinios. “En nuestro caso, no editamos los anuncios”.



De otro lado, es importante tener en cuenta que el crecimiento de podcast no ha sido solamente un beneficio para los usuarios y las plataformas, sino también para empresas que se encargan a producirlos.



“Somos una productora de podcast, especialmente para grandes empresas, en Latinoamérica. Actualmente estamos produciendo 22 programas de los cuales 16 están al aire en ese momento”, manifestó Daniela Arias, cofundadora de Naranja Media.



María Camila Pérez Godoy

camgod@eltiempo.com