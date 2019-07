Huella Digital: primero el servicio, sin perder el norte

Archivo particular

En medio del furor y la ebullición de los medios, como consecuencia de la revolución universal de la comunicación, fue en 2007 cuando se consolidó un emprendimiento planteado con la intención de entregar productos audiovisuales que generaran sentimientos positivos.



Ese logro se dio gracias al infinito amor de su gestor, Luis Ángel Urdaneta Quintero, comunicador social de la Universidad Javeriana, un apasionado. Su meta: llevar mensajes en soluciones de publicidad, cargados de forma humana, sincera y asertiva.



Para este joven emprendedor, innovador y soñador, el nombre de la empresa no es un cliché…



“Nos gusta que quienes contratan nuestros servicios en Huella Digital Producciones S.A.S. nos recuerden siempre y para eso necesitamos dejar huella en cada proceso”.



Tiene claro su propósito…



Demostrarles a clientes y empleados que Huella Digital es un espacio donde pueden desarrollar proyectos puntuales y de vida. Generar empleo es muy satisfactorio y construir en equipo calidad de vida sana y próspera, la meta a seguir.



¿Cómo define servicio?



Es la base fundamental del negocio; cuando un cliente queda feliz con el resultado final, garantizamos que nos siga contratando.



Propuesta de valor…



Hacer sentir bien a empleados, clientes, amigos, familiares, así como a uno le gusta que lo traten: Súper bien.



¿Su diferencial?



El trato profesional, humano y respetuoso al personal de la empresa y a nuestros clientes. Para mí, estar en la oficina construyendo propuestas y visitando clientes es muy satisfactorio.



Pero primero mi familia; los espacios con ellos son indispensables para alimentar la razón y el amor por la vida; es más, también trabajan en Huella Digital y espero que así sea por siempre.



¿Cuál es ha sido la mejor experiencia con un cliente?



Imposible pensar solo en una porque han sido miles. Cada día trabajamos porque todas nuestras experiencias sean positivas para el equipo y los clientes.



Un hombre de grandes retos…



Construir empresa en Colombia es difícil. En el camino se presentan dificultades financieras, contables, administrativas y gubernamentales que le ponen trabas al buen desarrollo y crecimiento empresarial, pero el éxito está en capacitarse soportar esos momentos difíciles para convertirlos en instantes positivos.



¿Cómo los han superado?



Trabajando fuertemente para dar el mejor servicio y resolviendo las dificultades del día a día con la mejor comunicación; ahí está el éxito. Todos para uno y uno para todos, la estrategia que les lleva a las tácticas para incentivar a los integrantes de Huella Digital…

Siempre comunicándoles los logros que nos hacen crecer como empresa, porque de allí todos vivimos y resolviendo las dificultades en equipo, cubriéndonos los unos a los otros.



Y para fidelizar clientes externos…



Una llamada desinteresada de vez en cuando no está mal. Hay que afianzar las relaciones con los clientes, y acercarnos a ellos, para demostrarles los valores que nos identifican como profesionales y como personas.



Pero el sueño es mirar más alto, más lejos, más rápido y así se ve en el futuro…



Con un equipo mucho más grande en talento, técnica y personal, que nos permita abarcar más mercados y tener más clientes.



¿Qué hace para cumplirlo?



Una gestión comercial más comprometida y robusta; mientras más atraigamos a nuestros clientes, más trabajo podremos generar; eso sí, sin perder el norte del buen servicio.



Enseñanzas para la gerencia moderna...



Definitivamente ser buena persona vale la pena, más aún si se tienen el conocimiento, carácter y criterio suficientes para hacer sentir bien a los demás con un buen servicio.



Su preferencia: ¿grabación o producción?



Cada etapa del proceso audiovisual es apasionante. En Huella Digital tenemos expertos en cada área, para que desde la creatividad, pasando por la preproducción, la producción y la posproducción, lleguemos a un producto final satisfactorio para los clientes y para nosotros; hay que sentirse orgulloso de lo que se hace.



Ingredientes estratégicos que no podrían faltar en un set de grabación:



–Buena dirección, para generar confianza a todo el personal y al cliente.

–Excelentes condiciones.

–Buen trato, alimentación, trabajo en equipo.

–Profesionalismo y una técnica óptima.



El ser humano es amante, por excelencia, de las historias en lo más amplio de su expresión, ¿cómo las cuentan (storytelling)?



El mercado exige que las comunicaciones sean cada vez más sensibles. Contar historias humanas, que generen emociones, nos lleva a desarrollar storytellings más acertados. Las herramientas modernas (tecnología) son muy necesarias para llegarle a un mundo ultra conectado.



