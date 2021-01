Industria, comercio y turismo dan pasos de reactivación

La producción manufacturera, las ventas del comercio y la actividad turística tuvieron en noviembre resultados favorables de recuperación, en medio de la crisis sanitaria. Así se desprende de los respectivos informes que entregó ayer el Dane.



En el penúltimo mes del 2020, se notó una recuperación en la actividad industrial. Según el Dane en noviembre la producción manufacturera se ubicó en -0,2%, un resultado que estuvo acompañado por una contracción de -1,4% en las ventas reales de esa actividad y de -6,1% en el personal ocupado.



Para el director del organismo, Juan Daniel Oviedo, el resultado del crecimiento anual en noviembre “confirma una senda de recuperación del sector manufacturero”. La variación para los 11 primeros meses del 2020 fue de -8,9%.



Sobre el desempeño del comercio minorista, ya hay señales de crecimiento con 4,1% en noviembre frente a igual mes del año pasado. El día sin IVA y las jornadas que realizó el comercio para que se anticiparan las compras navideñas parecen mostrar su efecto.

Así las cosas, en el año corrido, la variación de este indicador es de -8,4%, según informó el Dane.



De otro lado, aunque todavía no se conoce el dato de diciembre, la ocupación hotelera del mes de noviembre, revelada por el Dane cerró en 30,5%, cifra que se acerca al pronóstico del 35% que preveía Cotelco para la conclusión del año.



Los ingresos reales de la industria continuaron en negativo (-54,8%), aunque hay que resaltar que el resultado mejoró 9,9 puntos porcentuales, al compararlo con el mes inmediatamente anterior (-64,7%).



La región de la Orinoquía fue la de mejor desempeño en ocupación (36,6%), seguida del Eje Cafetero (34,5%) y la Caribe (33,8%).



LA CONSTRUCCIÓN



En el caso de los indicadores de la construcción, noviembre de 2020 no fue un mes favorable. El reporte de licencias de construcción que entregó el Dane detalló como en el mes de referencia se licenciaron 1,44 millones de m2 para construcción, 461.999 m2 menos que en el mismo mes del año anterior.



Esto representó una reducción de 24,2% en el área licenciada, que según el Dane se explicó por una reducción de 17,8% en el área aprobada para vivienda y de 48,6% para los destinos no habitacionales.



Por otro lado, las estadísticas de concreto premezclado mostraron una disminución de 18,1% frente al mismo mes de 2019, pues se pasó de una producción de 585.900 metros cúbicos a 479.800 metros cúbicos.



ENCUESTA DE SERVICIOS



e acuerdo con la Encuesta Mensual de Servicios del Dane, en noviembre de 2020, cinco de los 18 subsectores de servicios presentaron variación positiva en los ingresos totales, en comparación con el mes de 2019. Así, actividades de call center (26%), servicios de mensajería (12,3%), salud humana privada con internación (9,1%), salud humana privada sin internación (8,8%) y telecomunicaciones, fueron los de mejor desempeño. Mientras que producción de películas cinematográficas (-83,6%), actividades de edición (-4,3%), actividades científicas y técnicas (-22 ,2%), educación superior privada (16,7%) y publicidad (-15,6%), se ubicaron en los últimos lugares.