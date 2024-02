¿Por qué habría un riesgo de alza en precios de calzado según Acicam?

El sector del calzado, el cuero y la marroquinería realiza desde mañana y hasta el viernes su feria IFLS +EICI 2024 en Corferias, en medio de una preocupación que puede impactar el bolsillo de los colombianos con un aumento en el precio de los zapatos y las botas del campo, especialmente.



Germán González presidente ejecutivo de Acicam, señala que pide al Gobierno que no admita un pedido de la compañía Mexichem para que el precio del PVC que en el mercado está en 0,8 dólares el kilo aumente a 1,4 dólares el kilo.



La compañía, que es una de las principales proveedoras de esta materia prima, busca que se aplique esta medida antidumping, aduciendo situaciones financieras. Sin embargo, Acicam argumenta que el valor actual es el que regía antes de la pandemia.



Agrega que, efectivamente, el valor de 1,4 a 1,5 dólares era el valor de esa materia prima en la pospandemia, cuando aumentaron los precios por los costos logísticos, pero que superada esa situación el mercado internacional ha vuelto a los precios que regían antes de la crisis sanitaria, por lo cual no hay razón para regresar al monto alto.



De volver al precio de 1,4 dólares el kilo de este insumo, el 70% del calzado fabricado en Colombia incrementaría sus precios entre un 10 y un 15% y la situación sería más crítica para las botas que se usa en el campo porque el incremento sería hasta del 40 %, teniendo en cuenta que es el principal material para su producción. Para González, esto también afectaría la competitividad del sector.



Germán González, presidente ejecutivo de Acicam. Portafolio



“Quizás resulte mejor en esas condiciones ir a producirlas a Ecuador ya que el arancel es 0 y los costos logísticos son cero, con la consecuente disminución de empleo”, comenta el presiden ejecutivo de Acicam.



Estamos pidiéndole al Gobierno que, por favor, no tenga en cuenta la solicitud de esta compañía porque estamos impactando alrededor de 8.000 empresas del calzado en Colombia, de las cuales el 98% corresponde a micro y pequeñas empresas, señaló el dirigente gremial.

Caminos para el sector

Además de estar pendiente de esta coyuntura por la suerte del costo del PVC, los empresarios están a la expectativa del evento ferial en Corferias que espera reunir unos 500 expositores nacionales e internacionales que recibirán a más de 10.000 visitantes interesados en lo más relevante de la industria del calzado el cuero y la marroquinería.



En el Gran Salón de Corferias a más de 450 expositores de producto terminado y en el pabellón de EICI la más grande muestra de materias primas, insumos, maquinaria y tecnología para el sector.



“En cuanto a la expectativa de negocios en junio del 2023 llegaron a 41.000 millones de pesos. Esperamos con el incremento de la oferta de expositores y el esfuerzo de atraer más compradores llegar a los $45.000 millones”, dijo Germán González. Se esperan 1.000 compradores internacionales de 14 países, los más destacados son de Ecuador, Estados Unidos y Costar Rica. De Centroamérica también habrá una representación importante.



La presencia de clientes extranjeros resulta relevante para la industria, teniendo en cuenta que el sector ve en las exportaciones posibilidades de crecimiento en medio de una menor dinámica a nivel interno.



En el periodo de enero a noviembre del 2023 el sector calzado colombiano exportó US$ 35,4 millones con un crecimiento de 2% respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, las ventas externas de marroquinería llegaron a US$ 48,6 millones.



Para Acicam, “estas cifras indican el potencial que tienen las exportaciones colombianas en el sector del calzado y las manufacturas de cuero, las cuales se presentan como una gran oportunidad en los mercados con los que el país tiene acuerdos comerciales vigentes”.

​

A nivel productivo, dice Germán González se trabaja para con los gobiernos locales con el fin de que se concreten alivios tributarios para estimular la industrialización de la actividad y la generación de empleo.



En el mercado interno el gasto de los hogares en calzado entre enero y noviembre de 2023, ascendió a $3,27 billones . “Incrementamos en valor las ventas pero las unidades de venta disminuyeron”, por lo que el mercado internacional resulta atractivo para aprovechar, dijo el presidente de Acicam.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio