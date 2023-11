Brasil y su industria de plásticos transformados, llegan a Andinapack

La industria del empaque y los plásticos transformados de Brasil estará presente en la feria Andinapack 2023, que se realizará del 27 al 30 de noviembre en Bogotá.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Las compañías hacen parte del programa Think Plastic Brazil, creado por el Instituto Nacional del Plástico, INP, y mostrarán su portafolio de soluciones para apoyar el sector de plásticos transformados para diferentes industrias.



(Más: Por 'falta de confianza', OpenAI despide a Sam Altman, creador de ChatGPT).



“Los espacios de Think Plastic Brazil son siempre noticia, gracias a la innovación y diseño que siguen los diferenciales competitivos de nuestras empresas, que apuestan con productos de valor agregado y que marcan las tendencias además de la mejor tecnología. Las compañías presentarán un diversificado portafolio de productos, atendiendo prácticamente todas las demandas de los compradores colombianos”, afirma Carlos Moreira, gestor de estrategia y planeación de proyectos de Think Plastic Brazil.



Las empresas presentes en esta ocasión son: Embaquim, GDM, Globoplast y Parnaplast.



(Lea: Angélica Cortés sobresale con su negocio en Dubai).



Embaquim es una empresa de soluciones de embalajes para productos líquidos y pastosos. El portafolio de esta empresa cuenta desde bobinas y bolsas de plástico (liners) hasta bolsas de 1.000 litros en estructuras variadas. Pionera en la producción de bag-in-box y líder en el mercado brasileño de bolsas para cajas de cartón y contenedores metálicos y IBC´s rígidos.



FCO Group Brasil que ampara las empresas GDM y Parnaplast presentará al mercado uno de sus productos estrella, la película técnica MOPE, un film de polietileno con eficiencia mejorada, producido con resinas especiales en un proceso de alta tecnología que consiste en estirar el film hasta un total de diez veces inmediatamente después de la extrusión. Ofrece una barrera de alto nivel contra la humedad y características de brillo y rigidez muy similares a las del BOPET y el BOPP.



(Le recomendamos: Los fenómenos extremos del clima preocupan a las pymes).



Y Globoplast que ofrecerá tubos plásticos para atender las necesidades de envase de los segmentos cosmético, farmacéutico y veterinario, químico y de alimentos, dentro de una estructura vertical de producción, en la capacidad volumétrica de 7ml hasta 450ml. La empresa ya comercializa sus envases en Colombia a empresas como: Avon, Natura y Prebel.



PORTAFOLIO