‘Gasto en bares ha caído pero hay optimismo para el 2024’

La adopción de la estrategia de ciudades 24 horas, es clave para los bares y será un tema que esperan abordar con los alcaldes que asumen este primero de enero. Así lo explica Camilo Ospina, presidente de la Junta Directiva de Asobares Colombia. El gremio realizará entre mañana y el miércoles la décima edición de Expobar, en Bogotá. El dirigente dice que el gasto en estos sitios ha disminuido, pero el sector confía en la recuperación para 2024.



¿Cómo son los bares en Colombia?



Hemos avanzado inmensamente en los últimos 20 años. Antes no tenía mayores barreras de entrada y cualquier persona montaba un bar en el garaje de una casa. Hoy el cliente es más exigente en cuanto a locaciones, conceptos y servicios.



¿Cuáles son los desafíos del sector?



No somos ajenos a la desaceleración y no somos un bien de primera necesidad, sino un bien suntuario. Primero, está la salud, la leche, la carne, que un gasto enentretenimiento nocturno. Por eso, el 73% de los empresarios analizados en nuestro observatorio económico ha tenido, particularmente durante el año, un decrecimiento en ventas aceleradamente en agosto, septiembre y octubre. Lamentablemente, octubre que era muy bueno, este año no lo fue por la ley seca y las elecciones.



¿Qué esperar para noviembre y diciembre?



Casualmente, una de las preguntas a los afiliados es sobre el cierre del año y no hay mucho optimismo, pero sí lo hay para el 2024. Creemos que con as elecciones superadas, se vuelve a imprimir un dinamismo a la economía. Esperemos que sea así con los nuevos mandatarios que llegan.



¿Hay clientes que no están dispuestos a sacrificar el entretenimiento?



Se ha reducido el aforo un 15%, pero hay sitios que tienen reservas a 10 y 20 días y algo muy bueno están haciendo, con diferenciales muy importantes. Pero la mayoría lo que está reportando es una disminución en el volumen de los tickets abiertos por noche, con un aforo interesante. Entonces lo que se está disminuyendo es el consumo como tal. Pero la gente sigue visitando los bares, los gastrobares y a los restaurantes, dispuestos a compartir. Hoy los sitios que no tienen comida son muy de nicho, tipo discoteca.



Otro aspecto importante ha sido la adopción de la música en vivo en este tipo de lugares. De hecho, lanzaremos en Expobar, con la Cámara de Comercio, la guía de 70 sitios de Bogotá, certificados y muy seleccionados para ver música en vivo.



Bares iStock

¿Cómo han enfrentado la inflación de alimentos?



Ese ha sido uno de los impactos negativos de este año. Veníamos de diciembre del 2022 con una inflación de alimentos del 27% y ya está cerca al 13%, pero definitivamente los empresarios no han podido incrementar los precios, solamente hasta en un 10% lo ha hecho cerca de la mitad de ellos.



También hay que tener en cuenta una inflación en los licores cercana al 12%, los arriendos se incrementaron en promedio 13,5% y el salario mínimo subió 16%. Estos costos han impactado y no se pueden transferir al cliente porque la capacidad de gasto ha estado mermada.



¿La inseguridad urbana preocupa al sector?



Para que nosotros podamos ofrecer una noche muy vibrante, debe haber una noche muy segura. En las ciudades hay diferentes estrategias. Por ejemplo, en Bogotá tenemos la Red de Cuidado, en diferentes ciudades tenemos las zonas de rumba seguras y en otras tenemos frentes de seguridad articulados con las autoridades.



¿Esperan que nuevos alcaldes acojan medidas como la de tener ciudades 24 horas?



Para nosotros es un tema prioritario. Siempre me gusta aclarar que no es que la ciudad vaya a tener fiesta 24 horas. Eso lo que quiere decir es que la ciudad debe tener institucionalidad 24 horas. Por eso existen los alcaldes nocturnos o los gerentes para la noche, que hoy están en más de 68 ciudades en el mundo y que reportan a los alcaldes elegidos democráticamente.



Y no hay ciudad 24 horas sin seguridad y sin transporte. Estamos listos para poder acompañar a los mandatarios en todas las estrategias de seguridad. Es muy interesante saber que en Pereira ya se designó un gerente para la noche que asumirá el primero de enero. Se llama Mauricio Vega, a quien conocemos.



Bares y gastrobares.

¿Qué será lo más destacado de esta décima versión de Expobar?



Es la cita anual del sector de la industria nocturna en Colombia. Nos reunimos para formarnos, capacitarnos, certificarnos, debatir los temas de interés con las entidades públicas y con quienes toman decisiones. Este año tendremos cerca de 1.000 certificaciones. Por ejemplo, tendremos algunas referentes a manejo de ruido, uno de los problemas de nuestro sector.



¿Qué expertos extranjeros participarán?



Están Michael Kill, Director de las Industrias Nocturnas del Reino Unido; de España Diego Olmedilla, Presidente de Facyre y experto en GastroMarketing, y Reinerio Agüeria de Controliza, un software que predice las ventas con inteligencia Artificial. También Robert Smith de Estados Unidos, profesional en formación de equipos de seguridad para aglomeraciones. El primer foco es una agenda académica para el sector.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio