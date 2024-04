Conectividad aérea con regiones del país, el pedido de Perú

Perú ha pasado por varios percances a nivel social que han tocado uno de sus más grandes ingresos: el turismo. Sin embargo, según Elba Isabel Yáñez, subdirectora de Promoción de Turismo Receptivo de PromPerú, esto es un tema del pasado y ahora le apuntan a crecer más que en prepandemia.



¿Cómo les ha ido con la llegada de extranjeros?

​

En el año 2023 llegamos a los 2,5 millones de turistas, y aunque es un número importante, aún todavía estamos en proceso de llegar al nivel del 2019 en el que llegamos a los 4,5 millones. El mercado colombiano está por encima de ese promedio, así que estamos con muchas expectativas por mejorar nuestro posicionamiento aquí. De hecho el mercado colombiano ocupa el cuarto lugar a nivel mundial de turistas emisores al Perú y el tercero a nivel de Suramérica.



¿Cómo es el turista colombiano?

​

El colombiano conoce mucho de Perú, me sorprende que conocen incluso zonas que no son tan turísticas. Los colombianos hoy quieren más, repiten el viaje, así que ahorita les estamos ofreciendo por ejemplo la zona de Áncash que es una zona andina donde van a encontrar glaciares, lagunas, nevados, montañas y una belleza paisajística, y otros destinos.



Otro aspecto también que me llama la atención es la sostenibilidad. Al colombiano le interesa mucho el tema del medioambiente, el cuidado y eso es algo que también nos lo está pidiendo. Además, somos reconocidos por nuestra gastronomía, Colombia es capaz de viajar un fin de semana a Perú para hacer rutas gastronómicas y regresar a su país.



¿Cómo han avanzado las dificultades en Machu Picchu?

​

En nuestro país hemos tenido inconvenientes, manifestaciones sociales y temas de salud como el dengue, pero la parte del turismo está garantizada, no hay ningún inconveniente.



¿Qué cosas han hecho?



Mantenemos comunicación con el sector privado de turismo, con los turoperadores, no solamente de nuestro país sino también de los países emisores en este caso también Colombia. También tenemos campañas de publicidad en las cuales comunicamos cómo esta el país.



Machu Picchu iStock



Por ejemplo, el año pasado hicimos una en la que la intención era decirle al turista “espere un momento, todavía no venga a Perú”. Fue una decisión muy difícil, pero era la acción más responsable que podíamos tener con el turista. Una vez que las cosas se solucionaron, lo invitamos a venir con una nueva campaña.





Contestando sobre Machu Picchu, sí, efectivamente hemos tenido en un momento manifestaciones con las comunidades aledañas al sitio arqueológico, pero hoy en día ya están solucionados, tenemos mucha conversación con el Ministerio de Cultura, que a su vez ha puesto ya la venta de los boletos turísticos.



¿Cómo garantizarán que el turista que planea su viaje con tiempo no tenga percances?



Hay una comunicación importante en nuestras instancias gubernamentales: Ministerio de Cultura, viceministerio de Turismo, el mismo ministro de Comercio Exterior y Turismo, entonces sí hay mucha dinámica, mucha comunicación con ellos y ver la mejor solución para que este tema no afecte ni a la comunidad ni tampoco al turismo, que es una gran fuente de divisas.



Esperamos aumentar en un 11 %, esperamos llegar a los 3,2 millones. Desde Promperú tenemos estrategias para seguir creciendo. Una estrategia dual, una dirigida al consumidor final que es el turista que hace sus compras por internet, trabajamos en alianzas estratégicas con aerolíneas, con alianzas con turoperadores para que también los precios sean más bajos.



¿Cómo está la conectividad con Colombia?

​

Hoy en día tenemos 80 vuelos semanales que llegan a Perú desde Colombia desde cuatro líneas aéreas. De estos 80 vuelos semanales, cuatro van desde Bogotá hasta Cusco directamente, y los otros 46 van de Bogotá, Medellín, Cúcuta y Cartagena a Lima, entonces, cada vez hay más. Por ejemplo, ahora con JetSmart, que van a ampliar frecuencias, será mayor. Ellos planean unir Medellín-Cusco a través de Lima.



No estamos tan mal en conectividad de Colombia-Perú, porque después de Chile, digamos que tenemos la mejor conectividad. En el ránking de países con mejor conectividad a Perú, Colombia tiene el segundo lugar.



Así que, no estamos tan mal, pero claro, si queremos nosotros expandir mercados, sobre todo las regiones de Colombia, sí necesitamos mayores frecuencias.



¿Hoy los colombianos pueden ir a visitar Perú?



Hoy, ayer y esperemos que siempre. Estamos prestos a recibir a todos los colombianos. Están a solamente tres horas de Bogotá, hay un vuelo que los lleva directo hacia Lima y desde Lima pueden recorrer todas las maravillas del Perú.



Paula Galeano Balaguera

Periodista Portafolio