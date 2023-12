¿Cuándo estará listo el Conpes de reindustrialización? Mincomercio responde

La política de reindustrialización de Gobierno Nacional sigue avanzando y uno de los puntos clave de esta estrategia será el Conpes, que se aprobará antes de Navidad.



Así lo aclaró el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, quien, en declaraciones para EL TIEMPO, dio mayores detalles de este documento.



El jefe de cartera afirmó que se espera que el 22 de diciembre se apruebe el Conpes de reindustrialización, punto que "está dentro de la política del Gobierno de cambiar el modelo de desarrollo hacia la sostenibilidad y sustituir la producción mineroenergética por una con valor agregado: incorporación de progreso técnico y desarrollo de las capacidades humanas".



El ministro aseguró que este tendrá una duración de 10 años, y que para los primeros tres años de su funcionamiento, tendrá una financiación de cinco billones de pesos, recursos que asumirán todos los ministerios.



En uno de los puntos que hace parte de este documento, Umaña resaltó las estrategias para las pequeñas y medianas empresas, así como a las microempresas y la economía popular, las cuales están respaldadas, según menciona, por el Presupuesto General de la Nación del 2024.



"Se está generando un círculo de oferta importante, pero será clave la posible baja de tasas de interés que se iniciará y los mensajes, porque nosotros no tenemos una crisis de demanda y por eso no se puede explicar la inflación. Si las tasas de interés no se modifican hacia la baja vamos a seguir contrayendo la economía, pero parece que ya hay un cambio importante en esa materia", afirmó.



¿Cómo serán estas medidas?

El ministro explicó que "hay que entender que lo que sube como palma, cae como coco. Por la pandemia y las dificultades que existieron se dieron más créditos, se bajaron las tasas de interés y hubo la necesidad de recurrir a una oferta monetaria ampliada, todo esto significó que la gente se endeudara y que las empresas tuvieran oportunidades importantes".



Agrega que "la demanda subió de una forma muy grande y cuando esto ocurre, como efectivamente pasó un año después de la pandemia, resulta que teníamos una economía recalentada. Es lógico que lo que subió por un recalentamiento artificial de la economía tenía que bajar".



Umaña también se refirió a la balanza comercial del país y la de cuenta corriente, explicando que cuando se hace una observación de la relación entre las importaciones y exportaciones, en la mayoría de los países, según menciona, estos conceptos tuvieron una reducción, pero que en el caso colombiano, lo único que se resalta positivamente es la mejora en las condiciones de la balanza de cuenta corriente.



"Hicimos un análisis y realmente las exportaciones en cantidades no han decrecido de forma representativa, lo que han decrecido son los precios de esas exportaciones. Entonces, la relación de producción frente a exportaciones es más o menos equilibrada, pero la relación entre precios y exportaciones tiene mayores caídas", explicó el ministro para EL TIEMPO.



Y agregó: "En importaciones, la caída está fundamentalmente en bienes de consumo durable, como las de vehículos. El recalentamiento de la economía muestra que el año pasado tuvimos las mayores ventas e importaciones de vehículos".



*Con información de LINA QUIROGA RUBIO - EL TIEMPO