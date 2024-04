Comerciantes, más preocupados por caída del empleo y el impacto de la reforma laboral

Este 11 de abril, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios de Colombia (Fenalco) reveló una gran preocupación por parte de los comerciantes del país a razón de las recientes cifras de empleo que ha presentado el país, así como el impacto que tendría la reforma laboral aún en trámite en el Congreso de la República.

Estas revelaciones, registradas en su Bitácora Express, se basan principalmente en la caída del empleo, asegurando que en el primer bimestre del año se perdieron 277.000 empleos, en comparación del mismo periodo del 2023, siendo el comercio uno de los sectores más afectados.



Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Dane, en febrero de 2024 el número de ocupados en el comercio disminuyó en 167.000, un 4 % menos en comparación con el mismo periodo del año pasado y en enero, según la Encuesta Mensual dé Comercio, el empleo en el sector detallista moderno disminuyó 0,2 %.

“Este saldo en rojo significa un doloroso deterioro en el empleo formal y es una consecuencia del pésimo comportamiento del comercio que se viene registrando desde finales del 2022”, expresó el presidente ejecutivo de Fenalco, Jaime Alberto Cabal.



Los resultados de la encuesta demuestran que para el 86 % de los empresarios el nivel de contratación de mano de obra en sus empresas, durante este año, se quedará igual (47 %) o disminuirá (39 %); solo un 14 % espera incrementar su número de empleados, una reducción de cuatro puntos porcentuales con respecto a los resultados obtenidos hace un año.

Escepticismo con la reforma laboral

De acuerdo con la encuesta de Bitácora Express, de llegar a aprobarse la iniciativa que adelanta su proceso legislativo, afectaría al 81 % de las empresas del comercio, en especial a restaurantes, bares, hospedajes, transporte, entretenimiento y empresas de vigilancia y seguridad privada; toda vez que estas realizan actividades en horario diurno, nocturno, domingos y festivos.



El 31% de los empresarios manifestó que de llegar a encarecerse los costos laborales, producto de la reforma, tendrían que verse obligados a reducir o evitar la contratación de nuevo personal.

De igual manera, el 21 % de los comerciantes afirmó en la encuesta que ajustaría los horarios de atención para reducir costos; 19 % afirmó que tendría que hacer ajuste de precios; 17 % acudiría a sustituir mano de obra por tecnología; 12 % prescindiría de personal no contratado a término indefinido; 7 % reduciría los turnos de trabajo nocturno y 6 % estudiaría la posibilidad de cerrar puntos de venta.



No obstante, Fenalco destacó que, según la encuesta, el 91 % de los empresarios consultados consideran necesario hacer una modernización del código laboral, pero no en los términos que plantea el Gobierno Nacional.

Temor por caída en la inversión

En cuanto a inversión, para el 2024 el 77 % de las respuestas obtenidas están relacionadas con la reducción de esta variable, lo que refleja el momento de gran incertidumbre que se percibe en el mundo de los negocios en la actualidad. Ese porcentaje el año pasado fue del 71 %.



“Ante este panorama, con unos índices económicos tan bajos y sobre todo con un pobre crecimiento del PIB, Colombia no puede darse el lujo de promover una reforma laboral que destruya cerca de 450.000 empleos, impulse la inflación y aumente el 30% (más del 40%, si se tiene en cuenta el aumento del salario mínimo) los costos laborales de las mipymes”, expresó Cabal.



PORTAFOLIO