Empresarios de 27 países participarán de la macrorrueda de negocios en Anato

Del 29 de febrero al 1 de marzo, Bogotá será el epicentro de Colombia Travel Mart (CTM), la macrorrueda de turismo más importante del país, organizada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ProColombia durante la Vitrina Turística de Anato 2024 en Corferias.



Este encuentro de negocios, que va por su edición 17 busca fortalecer la industria turística nacional y establecer conexiones entre la oferta colombiana y la demanda internacional, promoviendo así el crecimiento y la diversificación del sector turístico en Colombia.



El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, destacó que “este encuentro de negocios es el escenario ideal para que empresarios de todo el mundo conozcan el enorme potencial de Colombia, el país de la belleza, en temas de turismo comunitario, turismo cultural, de naturaleza, gastronómico y de lujo”.



Agregó que “en el gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego diseñamos una Política de turismo en armonía con la vida que promueve un turismo sostenible, regenerativo y responsable. Buscamos que los territorios del país se beneficien de esta actividad económica, y a su vez, los visitantes extranjeros puedan disfrutar de la amplia y variada gama de experiencias disponibles”.



En la Macrorrueda se destacarán también las propuestas relacionadas con la industria de reuniones, es decir convenciones, congresos e incentivos, así como eventos especiales como bodas, lunas de miel y renovación de votos.



Carmen Caballero, presidenta de ProColombia, destacó la participación diversificada de empresarios provenientes de distintas regiones del país. “El Colombia Travel Mart 2024 contará con la presencia de 265 representantes de 22 departamentos, cada uno ofrecerá su riqueza natural y cultural apostándole a presentar nuevas propuestas y destinos no tradicionales ante 188 compañías internacionales provenientes de 27 países”, explicó la funcionaria.



Entre los países con mayor representación se encuentran Ecuador, Estados Unidos, Perú, Brasil, México y Venezuela. También asistirán empresarios de mercados europeos como España, Reino Unido, Alemania y Francia. La participación latinoamericana será significativa, con asistentes procedentes de Uruguay, Bolivia, Guatemala, Costa Rica o Chile.



Por su parte, los departamentos que tienen mayor participación de empresarios en la macrorrueda serán Cundinamarca, Bolívar, Antioquia, Valle del Cauca y Magdalena.



Caballero agregó que “este evento busca dejar huella no solo en la industria del turismo, sino también contribuir al cuidado del medioambiente. Gracias a la colaboración con The Carbon Sink, se lograron neutralizar 90 toneladas de CO2, posicionando a Colombia Travel Mart como un evento carbono neutral. Además, se implementará por primera vez la iniciativa ‘Basura Cero’ con el apoyo de Más Compost Menos Basura. De esta manera, se confirma un compromiso real con la sostenibilidad, no solo durante el evento, sino también a largo plazo, al donar el abono generado a la reforestación de los Cerros Orientales de Bogotá”.



Durante este encuentro, se organizarán 17 viajes de familiarización para los empresarios extranjeros, permitiéndoles explorar las maravillas de Colombia de primera mano. Estos viajes ofrecerán una visión detallada de la diversidad de destinos y experiencias que el país tiene para ofrecer, desde las selvas tropicales hasta las playas vírgenes y las ciudades vibrantes.



En la edición anterior del evento, se superaron las expectativas comerciales con más de 4.700 citas que resultaron en negocios por más de US$ 54 millones.



Canadá, Estados Unidos, Brasil, Perú y Venezuela se destacaron como los países con mayores negocios reportados. En cuanto a los departamentos colombianos, Cundinamarca, Bolívar, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca se destacaron por ser los principales generadores de negocios.



Además, como parte de las iniciativas complementarias del evento, el 28 de febrero se llevará a cabo una rueda de encadenamiento exclusivamente para empresarios colombianos, en su 7ª edición.



Esta actividad tiene como objetivo fortalecer la industria turística nacional, facilitando la participación de proveedores no solo turísticos, sino de bienes y servicios, y fomentar la creación de experiencias innovadoras que cautiven tanto a los visitantes nacionales como internacionales.



Con la participación de 234 proveedores colombianos y 99 compradores nacionales, se espera impulsar la colaboración y el crecimiento del sector turístico a nivel nacional.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio