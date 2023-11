Producción de esmeraldas ha crecido 10% durante el año

En los próximos días iniciará la segunda subasta de esmeraldas en bruto de Fura Gems de este año y que se realizará de forma simultánea en Colombia y Dubái. Este espacio es el quinto que se ha realizado desde la llegada de la multinacional india al país y ha generado un fuerte impacto en la forma en que se negocia esta piedra preciosa.





Estas subastas han entrado a competir en el mercado de las piedras en bruto, es decir, como salen de la mina son compradas directamente por los clientes tanto locales, como internacionales.



Es importante resaltar que de la producción nacional, 95% se va a los mercados extranjeros, explicó Óscar Baquero, presidente de Fedesmeraldas, con lo que estos espacios son una importante ventana para estas piedras preciosas.



Esto significa que unos 3,8 millones de quilates en promedio salen actualmente del país a otros mercados.



Sin embargo, el principal modelo de ventas para las esmeraldas colombianas es en piedras talladas y expuestas en ferias internacionales, que se promueve en conjunto con el Fondo Nacional de la Esmeralda.



De hecho, el directivo gremial señaló que un 60% de la producción se vende tallada, frente a un 40% en bruto.



Cada año el país produce unos 4 millones de quilates, que representan unos ingresos entre US$140 y US$150 millones anuales. Al comparar a nivel internacional Baquero destaca que esto quiere decir que no somos el país que más cantidad pone, pero sí los del quilate con mayor valor.



“El principal valor agregado que entregamos es la transformación de la piedra por medio del tallado”, expresó. Por esto, apuntó que si bien otros productores como Zambia venden más volumen de esta piedra, lo hacen por un menor valor.



Los valores antes mencionados son los niveles sobre los que suele oscilar el país, este año se ha evidenciado un ligero aumento en el número de quilates producidos, que sumados a los efectos en el precio del dólar, van a llevar a que a cierre de año el monto de ingresos sea superior al visto durante 2022.



En los últimos años, el negocio ha tenido una mayor inversión, que ha permitido una tecnificación creciente y la formalización del negocio. Jugadores como Fura Gems, Muzo o Esmeraldas Santa Rosa destacan por su apuesta por la consolidación del negocio y el aporte a las regiones. Estas emplean de forma directa a cerca de 2.000 personas, principalmente de las regiones en las que están sus operaciones.



Si bien esto es un número importante, Baquero señala que se requiere de mayores inversiones, para que el negocio se formalice aún más. “No hay muchas empresas o empresarios que se le midan a esto, porque saben cuánto se van a gastar, pero no si lo van a recuperar”, dijo.



Sin embargo, compañías como Fura han anunciado planes de inversión ambiciosos. Dev Shetty, CEO de la empresa, afirmó en una pasada entrevista con Portafolio que esperan destinar un importante monto para la construcción de la mina más grande de esmeraldas del mundo en valor.



Baquero dijo que esto, sumado a apuestas para la certificación de las piedras, permiten garantizar la calidad y los tratamientos que han tenido las esmeraldas. “Colombia cuenta con el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Esmeralda Colombiana, Cdetc, que es el laboratorio gemológico más importante de la región” destacó Baquero.



