Fondos latinos de capital recaudaron 5,9 millones de dólares en 2023

De acuerdo a la última data disponible vigente en el mercado, en 2023 se recaudaron 5,9 millones de dólares en 66 fondos latinoamericanos y dos de ellos lideraron con $2,1 millones de dólares, casi la mitad del total regional; siendo muy pocos los fondos que levantan verdaderamente cantidades significativas para poder invertir en las regiones.



Esta situación subraya uno de los principales desafíos del actual panorama del ecosistema: la notable concentración de capital, lo que pone de relieve la importancia de diversificación y profesionalización para atraer la co-inversión global al mercado local.



“La disminución en la recaudación de fondos y el número de deals es atribuida primero porque es costoso, segundo hay una falta de credibilidad y confianza en el mercado ante inversores globales, y tercero todavía es un mercado nuevo. Se destaca que Brasil, México y Colombia concentran el 93 % del capital invertido, dejando un gran margen para el crecimiento en otros mercados emergentes. Por otro lado, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, entre otros, no se están llevando ni el 10 % del total del market share de lo que está recibiendo el capital”, afirma Boris Lancheros, financiero experto en capital de riesgo, especializado en fondos VC de mercados emergentes.



Lo anterior representa una oportunidad gigante para que este 'market share' pueda incrementarse en países emergentes donde están tecnificando sus operaciones a nivel regional. Ahora, hablando de las inversiones de lo que ha sucedido en Latinoamérica a través del tiempo, el mercado ha tenido un crecimiento porque hay actores y un ecosistema que se está fortaleciendo en donde las startups pasan por procesos de aceleración buenos, tienen early stage investment.



Sin embargo, a partir del 2021 luego de la pandemia y el flujo de capital que existió con la misma, se empezaron a caer el número de 'deals' y capital invertido hasta el año pasado, cuando la disminución en el número de salidas y el reajuste esperado para 2024 sugieren condiciones macroeconómicas desafiantes y una posible retracción del capital disponible para startups en la región.



“El detalle preocupante es que más del 40 % de las inversiones se concentran en montos menores a $5 millones, indicando una falta de inversión en etapas más avanzadas o 'late stage'. Eso quiere decir, que los cheques siguen siendo micro cheques y los cheques grandísimos de más de 50 a 100 millones terminan representando más del 8-7 % de la muestra total. Lo anterior evidencia que el Early Stage Investment está demasiado focalizado en la región, Late Stage Investment está totalmente desatendido”, puntualiza Lancheros.



En este contexto, la importancia de la co-inversión es la estrategia para no solo inyectar capital adicional, sino también para importar conocimientos, tecnologías y mejores prácticas; esto representa una estrategia fundamental para superar los obstáculos actuales, promoviendo no solo el flujo de capital sino también el intercambio de conocimiento y mejores prácticas.



“Si analizamos por tipo de inversión o 'asset class', el Venture Capital está cogiendo más del 80 % del número de deals que suceden en la región, enfocadas en emprendimiento e innovación, siendo un atractivo para que esto sea una parte fundamental de cada una de las economías y se vuelva parte de las iniciativas público-privadas”, concluye el experto en capital de riesgo.



Finalmente, la profesionalización de los fondos y la adaptación a estándares internacionales son esenciales para construir confianza y atraer inversores globales, señalando un camino hacia la globalización de emprendimientos emergentes en la región.

