Siguen dudas sobre impuesto a los plásticos de un solo uso

Falta una semana para que los empresarios de la industria del plástico paguen el impuesto a los productos plásticos de un solo uso y todavía hay reglamentación pendiente, por lo que el sector pide al Gobierno definiciones y claridad al respecto.



Acoplásticos, gremio que representa a las industrias de plástico, petroquímica, química básica, pinturas, caucho, tintas y fibras, expresa algunas preocupaciones que persisten en la aplicación del impuesto a estos productos que se utilizan para envasar, embalar o empacar productos.



El 13 de diciembre de 2022 fue promulgada la Ley 2277 que creó, en los artículos 50-53, el impuesto nacional sobre los productos plásticos de un solo uso.



Este tributo se planteó como un impuesto ambiental, con el propósito de incentivar soluciones sostenibles para los plásticos.



Según el Decreto 2229 de 2023, los sujetos pasivos de este impuesto tienen plazo hasta el 23 de febrero próximo para declararlo y pagarlo.



Sin embargo, dice el sector, predomina una gran confusión entre las empresas del sector, debido a que quedan todavía muchos asuntos pendientes por reglamentar o aclarar.



Según Daniel Mitchell, actual presidente de Acoplásticos, “a menos de dos semanas de vencerse el plazo para el pago del impuesto, seguimos esperando la reglamentación de la Certificación de economía circular (CEC), que debió haberse expedido a mediados del año pasado”.

Estas normas se deben expedir con el fin de establecer los beneficios tributarios a las empresas que demuestren el cumplimiento de unos criterios de economía circular y reciclaje.

Esto sigue pendiente, a pesar de que, por Ley, debió haber sido expedida por las autoridades hace casi ocho meses, sostiene el vocero de los empresarios.



Esa tarea está a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la fecha, sigue sin ser reglamentada.



Esto significa que aquellos envases, empaques o embalajes susceptibles de certificarse, aún no tienen un camino claro dentro de las reglas del impuesto y sus fabricantes aún no saben si deben incluirlos en el pago o no. Cabe anotar que, según la ley, dicha reglamentación ha debido ser expedida a más tardar el 14 de junio del 2023.



Plásticos de un solo uso iStock



Según Mitchell, “Colombia ha logrado, en los últimos años, grandes avances en el reciclaje de los plásticos. Las cifras de aprovechamiento crecen todos los años y contamos cada vez con más productos fabricados con materiales recuperados”.



Añade que “las empresas están desarrollando importantes inversiones y esfuerzos para transitar hacia la economía circular, por lo cual resulta desconcertante que, a pocos días del pago y luego de más de un año de haber entrado en vigencia la Ley, todavía no se conozca este instrumento - del Certificado de economía circular, con el cual se busca premiar estos esfuerzos y desarrollar las soluciones ambientales del plástico que precisamente pretende el impuesto”, agregó el dirigente gremial.



Exportación en vilo

Igualmente, el dirigente gremial plantea que es urgente que se aclare que las exportaciones no pagan el impuesto o, de lo contrario, se perderá toda la competitividad de la industria local que comercializa en el exterior cerca de 400 millones de dólares al año.



Según cifras del gremio, las exportaciones de empaques y envases en 2022 registraron un valor de $393,7 millones de dólares.



Entre enero y octubre de 2023 se exportaron 312 millones de dólares en envases y empaques plásticos.

Estos bienes tienen como principal destino los países de América.



Principalmente, la industria nacional los comercializa en Estados Unidos (21% del total), Ecuador (12%), México (12%).



Según Acoplásticos,otros clientes están en Chile (8%), Venezuela (6,2%), Perú (5,7%) y Guatemala (4,7%).

Según Acoplásticos, la tarifa de este impuesto equivale a cerca del 20% del precio final del producto plástico, lo cual ha impactado fuertemente, tanto el bolsillo de los colombianos, como la competitividad empresarial.



El presidente del gremio, destaca que la industria crece de manera importante en la inversión en maquinaria y equipos para poder ampliar capacidad y modernizarse.

Muestra de ello es que las importaciones de maquinaria para procesar plásticos y cauchos aumentaron un 8,2% en los primeros 3 trimestres del año 2023.



“Al cobrarse el impuesto a los productos que se comercializan en el exterior, las empresas no tendrán capacidad de competir en los mercados internacionales frente a todas las demás compañías de otros países que no cargan con este tributo”, señala el análisis del gremio. En el mercado doméstico, advierten que ha incrementado también la informalidad en el sector.



El gremio expuso algunos ejemplos sobre el impacto estimado del impuesto a los productos plásticos de un solo uso sobre el precio final de algunos alimentos, bebidas y productos de aseo y belleza.



Los aumentos más representativos se registran en el jugo en presentación no familiar de 300 ml con un aumento de 4,1%, también se advierte un incremento de 3,4% en el detergente líquido de 3.000 ml y de 2,6% tanto en las bebidas de malta de 200 ml, así como en el Suavizante de 1.000 ml, según los estimativos de Acoplásticos.





CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio