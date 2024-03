Colombia marca récord en ingreso de divisas por turismo: un aumento del 18% en 2023

El turismo en Colombia está experimentando un auge sin precedentes, según datos revelados por el Banco de la República.



En el año 2023, el país logró un ingreso récord de más de USD 10.342 millones por concepto de transporte aéreo de pasajeros y viajes, representando un impresionante incremento del 18% respecto al año anterior.



(Vea: La aerolínea JetSmart comienza sus operaciones en Ecuador con ruta entre Lima y Quito).



Este crecimiento se atribuye en gran medida a un aumento significativo en la llegada de visitantes no residentes, que superaron los 5,8 millones, marcando un aumento del 26,6 % en comparación con el año previo.



En cuanto a los extranjeros no residentes constituyeron el 64,3 % del total, con 3,8 millones de llegadas, mientras que los colombianos residentes en el exterior también jugaron un papel crucial con 1,5 millones de llegadas, representando el 26,0 % del total y experimentando un incremento del 22 % con respecto al año anterior.



Al respecto, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, destacó la importancia de este logro, señalando que el aumento en las divisas por exportaciones derivadas de servicios turísticos está estrechamente relacionado con la llegada récord de visitantes no residentes en 2023.



En términos generales, esta afluencia masiva de turistas no solo impulsó la economía colombiana, sino que también generó un mayor dinamismo en los sectores asociados con el turismo, impactando positivamente en los territorios visitados.



En este sentido, Carmen Caballero, presidente de ProColombia, enfatizó el papel fundamental que desempeña el turismo internacional en la economía del país, destacando el trabajo de promoción realizado por ProColombia en el mundo.



Además, subrayó que el aumento en el flujo turístico ha contribuido significativamente al incremento de divisas, lo que a su vez promueve el desarrollo económico y la creación de empleo en Colombia.



(Vea: ¿Las conoce? Estas son las mejores playas del mundo, según TripAdvisor).



Visitantes extranjeros Cortesía

Ahora bien, si se revisan las cifras en lo corrido del 2024, se evidencia que este crecimiento no se detiene en el pasado, sino que continúa en el presente.



Así, en enero de 2024, Colombia registró un aumento del 1,8 % en el flujo de turistas internacionales, con un total de 516.702 llegadas de visitantes no residentes. Esta tendencia positiva también se reflejó en el incremento del 13,9 % en el número de extranjeros no residentes, quienes lideraron el flujo turístico en el país.



Por otra parte, destacó la industria de cruceros en Colombia, un sector en auge, con un crecimiento significativo en recaladas y llegadas de pasajeros.



Entonces, considerando la alta demanda turística, el país actualmente está en campaña para atraer nuevas compañías aéreas y expandir sus rutas internacionales. Un ejemplo de ello, es la reciente incorporación de Emirates Airlines y el anuncio de nuevas rutas hacia y desde el país.



(Vea: Una ciudad brasileña cierra una playa fluvial por ataques de pirañas a 15 personas).



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio