J&J renueva su marca para reforzar su segmento del cuidado de la salud

Johnson & Johnson anunció la actualización de su marca con la unión de dos de sus segmentos de negocio: el farmacéutico y el MedTech. Esta renovación se presenta con el objetivo de promover la modernización de elementos claves para mostrar la innovación en el cuidado de la salud.



“Nuestra identidad de marca de Johnson & Johnson comunica nuestro enfoque audaz hacia la innovación en el cuidado de la salud, mientras nos mantenemos fieles a la atención que tenemos para nuestros pacientes en todo el mundo”, señaló Vanessa Broadhurst, vicepresidenta ejecutiva de Global Corporate Affairs.

Según ha explicado la compañía, estas categorías estarán más conectadas a la marca Johnson & Johnson. Con el tiempo, Janssen, el segmento farmacéutico de la compañía, transicionará a Johnson & Johnson Innovative Medicine, y el segmento de tecnología médica continuará como Johnson & Johnson MedTech.

En cuanto a los cambios en la identidad visual, el logotipo de la marca se modernizará para mostrar su constante movimiento y adaptabilidad a los diferentes entornos; se preservará el color rojo para seguir comunicando la capacidad de la compañía de responder urgentemente a los desafíos de salud, evolucionar con los tiempos y marcar el ritmo; y los nuevos elementos de estilo estarán enfocados en darle un toque único y distintivo en el cuidado de la salud.

“Unir nuestros diversos negocios bajo una marca actualizada de Johnson & Johnson refleja nuestra habilidad única para reimaginar el cuidado de la salud a través de innovación transformacional, mientras nos mantenemos fieles a los valores de Nuestro Credo y al nivel de cuidado que pacientes y doctores esperan de nosotros”, indicó Joaquín Duato, chairman of the board and chief executive officer.

El nuevo logotipo, los colores y la fuente se implementarán en todos los materiales de la compañía, empaques y los activos de marca a lo largo del tiempo.

