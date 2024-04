La innovación es la clave del dueño de Dolex para consolidarse en la región

Después de un año de serpararse de la multinacional GlaxoSmithKline (GSK), Haleon se viene consolidando como una compañía independiente que lidera en el mercado de la salud con sus marcas y su innovación en torno al autocuidado.



Antonio Hernández Villarreal, presidente de la compañía para Colombia y Perú, habló con Portafolio de los objetivos empresariales, en donde se quieren seguir consolidando como los líderes a nivel global, regional y local.



Asumió la presidencia ¿qué expectativas tiene?



El primero de ellos es impulsar el concepto de autocuidado de una manera más fuerte. El bienestar y el autocuidado deben estar presentes en la vida diaria de cada uno. Cada vez el consumidor quiere estar más informado, conocer más cómo puede impactar su salud, prevenir enfermedades y trabajar en pro de crear un mejor bienestar hacia el futuro. Eso implica posicionar a Helion como líder y referente del autocuidado en Colombia.



El segundo punto es consolidar nuestras posiciones de liderazgo en cada una de las categorías donde participamos. De todas las marcas tenemos posiciones número uno o número dos en cada una de las categorías donde participamos.



Y el tercero, y no menos importante, es cómo acelerar la innovación que nos va a permitir construir oportunidades para atraer y materializar ese autocuidado.



¿Cómo ve la innovación?

Esa innovación puede venir de diferentes fuentes. Innovación en producto, en cómo en conocernos un poco más. Por ejemplo, estamos trayendo estudios a Colombia. El primero de ellos es de inclusión en salud y es un tema interesante porque compara cómo en Colombia estamos manejando esa inclusión versus el resto del mundo.



Tenemos otro que está relacionado con el índice del dolor. No solamente visto desde el punto de vista del dolor per se, sino cómo es percibido por cada uno de los colombianos.



Y el tercero, es uno donde miramos cómo se puede minimizar o tratar de ralentizar el deterioro cognitivo en el adulto mayor.



¿Cómo se divide su portafolio?

Participamos en cuatro categorías importantes. La primera es el manejo del dolor, en donde tenemos marcas como Dolex, Advil y Voltaren. Cada uno en su referencia de niños también. En la parte respiratoria tenemos Dolex gripa y Advil gripa. En la parte de vitaminas, minerales y suplementos tenemos a Centrum y emulsión de Scott. En cuidado oral tenemos a Sensodyne y Corega. Y tenemos algunas otras marcas como Today y Chapstick.



¿Cómo se comportan las líneas de negocio?



Las categorías están enfocadas en cuidado de la salud. Son categorías que, al estar presente en la vida diaria dependen de la dinámica diaria. Por ejemplo, en el periodo de pandemia las marcas que tuvieron un nivel de venta más elevado, fueron los productos respiratorios, analgésicos, inclusive vitaminas y minerales.



En 2023 experimentamos tal vez como una vuelta al balance, entramos a un año post-pandemia, y ahí notamos que el consumidor cada vez está buscando más alternativas, mejores opciones y cuidado oral, analgésicos y respiratorio, adquieren una relevancia.



¿Cómo van las dinámicas de crecimiento?

En los últimos tres años hemos crecido y consolidando nuestras posiciones de líderes. El año pasado fue un año complejo, donde tuvimos muchos retos.



Para 2024 y en los próximos tres años, tenemos unas oportunidades de crecimiento increíbles. Son oportunidades que están cercanas al doble dígito.



Antonio Hernández Villarreal.

¿Cómo ven el mercado colombiano?

La dinámica de Colombia es bastante activa. Cada vez los colombianos quieren conocer más acerca de cómo trabajar en temas de salud. Son más preocupados por el bienestar y adicionalmente están buscando opciones y alternativas que les permitan mejorar su salud, con lo cual estamos trabajando en pro de construir una mejor salud en Colombia.



Algunas de las innovaciones que hemos tenido en Colombia han sido exportables para el resto de los mercados. Tenemos presencia en toda Latinoamérica, en Argentina, Costa Rica, Panamá, Perú, Chile. En todos los mercados tenemos gran presencia y Colombia juega un rol estratégico y fundamental como plataforma de desarrollo.



¿Y las inversiones?

El 45% de los productos que nosotros vendemos en Colombia son hechos en el país. Trabajamos a través de aliados estratégicos, hacemos producción de nuestras marcas y impactamos directamente en temas de empleo, oportunidades y también de exportación de productos



Al ser líderes en las categorías en las que participamos, empezamos a traer innovación a Colombia para que sea más relevante en el día a día de los usuarios de nuestros productos.



¿Les afecta la variación de la tasa de cambio?

A pesar de haber tenido una devaluación el año anterior, Colombia sigue siendo relevante dentro del mercado latinoamericano y eso es algo muy importante de mencionar, porque en la medida en que las perspectivas económicas avancen hacia futuro, cada vez vamos a crecer dentro del contexto latinoamericano.



¿Qué despliegue tienen?

Tenemos presencia con nuestros productos en más de 300.000 puntos de venta con cobertura directa e indirecta. Estamos trayendo más conocimiento que queremos ponerlo a disposición de cada uno de los colombianos. Interactuamos aproximadamente con más de 30.000 profesionales de la salud.



¿Hay incertidumbre por la reforma de la salud?





El rol que podemos jugar nosotros como compañía líder en temas de autocuidado es fundamental. La apuesta en Colombia es esa consolidación de liderazgo de nuestras marcas, no solamente a corto plazo, sino a mediano y largo plazo.



Diana K. Rodríguez T.

Periodista Portafolio