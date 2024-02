La revaluación del peso colombiano está afectando al sector floricultor

A pesar de lo positivo de la temporada de San Valentín, el sector floricultor de Colombia tiene dos grandes preocupaciones que vienen afectando a los agricultores y empresarios: la tasa de cambio y las protestas llevadas a cabo en Europa por los agentes agrícolas.



(Vea: Floricultores apuntan a incremento del 10% en exportaciones a EE.UU.).



De acuerdo con lo dicho a Portafolio por Augusto Solano, presidente de Asocolflores, la revaluación de la tasa de cambio viene afectando al sector, que se suma a los altos costos.



“Hace un año la tasa estaba un 20% arriba, ahora está un 20% abajo y los costos han subido. Durante el 2023 el salario mínimo subió 16%, este año fue de 10%. Siempre se trata de aumentar la productividad, pero eso tiene un límite. Esa es la mayor preocupación para este año”, indicó.



Añadió que durante el 2023 el mercado de las flores quedó “plano”, hecho que podría llegar a mantener al sector en las mismas cifras de exportaciones de 2022, que cerraron con ventas por US$2.050 millones.



“Este año vamos a tener el crecimiento igual o un poco por encima, no como en el 2021 y 2022 que los aumentos fueron al ritmo del 20%”, destacó.



Ahora bien, las repercusiones en la tasa de cambio estarían vinculadas con “el mal principal de la economía”, que es la alta inflación, según Solano.



Para el líder gremial, el escenario inflacionario ha llevado a que los bancos centrales aumenten las tasas de interés que “han creado un diferencial muy grande con lo evidenciado en el exterior, lo que ha podido influir en los flujos de capital que llegan a Colombia y la oferta de dólares”.



(Vea: Demanda en Estados Unidos y tasa de cambio afectan a floricultores).



“Por otro lado, la desaceleración de la economía colombiana, producto de muchísimos factores, entre ellos los altos intereses, ha hecho que las importaciones bajen”, aseguró.

Otro de los puntos que detalló son las protestas que se están llevando a cabo en Europa por agricultores de este territorio.



Según el directivo existen dos factores respecto a la contingencia, uno positivo desde el punto de vista del Pacto Verde, regulación ambiental que viene imponiendo la Unión Europea, pues parte del descontento agricultor en la zona ayudaría a que se moderen algunos de los puntos que exige la medida, lo que beneficiaría al agricultor colombiano.



Mientras que el aspecto negativo se basa en la posición frente al libre comercio, “que en este momento no afecta a las flores, teniendo en cuenta que allá están más contra de Mercosur, pero que podría llevar a tocar a los sectores”, indicó.



Sin embargo, las regulaciones de la Unión Europea no serían un taco en la productividad de las flores puesto que el sector cuenta con una certificación desde hace 28 años llamada Florverde, que según el presidente, va adelantada y es vital para el territorio europeo, además de contar con las certificaciones aceptadas por Floriculture Sustainability Initiative (FSI).



(Vea: Así 'florecerán' las exportaciones colombianas en San Valentín).



San Valentín

Archivo Portafolio.co

A pesar de las preocupaciones, el sector tiene buenas expectativas con la temporada de San Valentín. De acuerdo con Solano, el mercado americano representa el 80% de la actividad floricultora colombiana y hay posibilidades de que los despachos en este tiempo aumenten 90%.



Adicionalmente, la logística en torno a la eventualidad ha incrementado tres veces, con un balance de día pico de salida de 30 aviones. “En toda la infraestructura intervienen diferentes entidades como la Dian, el ICA, Policía Antinarcóticos, agencias de carga, aerolíneas, cultivos, etc. Concebimos esta logística como Plan Pétalo”, dijo.



También señaló que por cuenta del fenómeno de El Niño, aún no se han presentado “grandes” afectaciones. Cabe detallar que la amenaza de las heladas en el sector es persistente, aunque también el exceso de sol, ya que se adelanta la cosecha, pero cuando no hay sol esta se atrasa.



“Las heladas cercanas a la Sabana afectaron unos pocos cultivos pero no pasó a mayores. Pero, la proyección han estado en orden”, detalló Solano.



Destacó que aún la rosa sigue siendo la flor más apetecida para exportar hacia Estados Unidos, pero que el mercado de los bouquets está marcando tendencia por la ventaja competitiva que tiene Colombia en diversidad de variedades de flores.



“El 80% de los bouquets que van a los supermercados estadounidenses son colombianos. Contamos con esa participación de mercado, que de hecho no la tiene nadie en ningún producto”, concluyó.



(Vea: Sector floricultor repuntó, pese a la pandemia).

Propuestas innovadoras para el desarrollo de cultivos de flores

Augusto Solano, presidente de Asocolflores Sergio Acero

Según lo dicho a Portafolio por Augusto Solano, presidente de Asocolflores, Ceniflores, el centro de investigación del sector viene adelantando una serie de temas relacionados con lo fitosanitario, porque “cada vez salen más plagas”.



Por ejemplo, el dirigente gremial manifestó que vienen adelantando un proyecto que va en vía con la reglamentación de biocontroladores, es decir, insectos que se comen a la plagas, con el fin de sustituir porcentaje del uso de agroquímicos en el sector.



“Para eso necesitamos el apoyo del Gobierno. Eso es muy importante y eso de cara al Pacto Verde porque este cada vez prohíbe más moléculas de agroquímicos”, aseguró Solano.



Añadió que la contribución en la reglamentación de los biocontroladores en un tema fundamental para el Colombia y para el sector, y más si se quieren exportar a otros países.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio