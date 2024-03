La industria de rentas cortas y vacacionales crecerá 7 % en 2024

El trabajo de todo el país ha permitido que Colombia se posicione como un referente internacional en turismo receptivo, lo que llevó que en tiempo récord recuperara los pasajeros internacionales transportados en prepandemia.



Además, en 2023, gracias a la promoción de destinos desde la mística Cartagena hasta las majestuosas selvas amazónicas, registró el ingreso de más de 5,77 millones de turistas no residentes, lo que significó, un 23% más que los viajeros que llegaron en 2022, según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



(Lea más: Balance de la Vitrina Turística Anato 2024: las expectativas de negocio que quedaron)

Lo anterior llevó a que Colombia se ubicara frente a la región entre los primeros tres países con mejor recuperación tras la pandemia.



Este aumento en la afluencia de turistas no solo ha beneficiado a los destinos turísticos convencionales, sino que también ha generado un auge en el sector de rentas cortas y vacacionales. Así lo detalla el reciente informe de Pricelabs, en el que evidencia que las tendencias de los viajeros están transformándose.



También evidenció que en el país hay más de 119.000 listados en alquiler para este tipo de alojamiento. Así mismo, estima que generaron más de US$ 610 millones en ingresos durante el 2023.



Con este panorama en crecimiento, la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos por Medio de Plataformas Digitales (Asohost), prevé que durante el 2024 la industria de rentas cortas y vacacionales crecerá un 7 % y alcanzará una facturación superior a los US$ 650 millones.

(Lea más: Bogotá y Valle del Cauca se destacan en competitividad turística regional)

“El turismo se ha convertido en el reactivador clave de la economía colombiana, siendo una fuente dinámica de ingresos y empleo. Tan solo en 2021, el gasto que realizaron los huéspedes que reservaron alojamientos utilizando Airbnb aportó más US$ 554 millones al PIB, generando alrededor de 64.000 empleos en el país e impulsando el crecimiento de otros sectores como la gastronomía, el transporte y el comercio, que registraron ingresos relacionados con esta industria por US$ 274 millones”, puntualiza el director de la asociación de prestadores de Servicios Turísticos por Medio de plataformas, Juan Camilo Vargas.



Así mismo, resalta que Colombia es el país número 14 a nivel mundial en número de listados en rentas cortas y vacacionales, con 119.499 listas.



Además, indica que si bien la demanda de esta industria ha venido en aumento en el país, también ha incrementado significativamente la oferta, siendo Medellín la ciudad con mayor propiedades en alquiler para este sector, con más de 27.151 inmuebles; seguida por Bogotá (18.097), Cundinamarca (11.383), Bolívar (10.758) y Valle del Cauca (8.568).



“La competitividad de los precios de las rentas cortas y vacacionales en Colombia frente a otros países ha hecho que sea un destino bastante atractivo para los turistas, sobre todo para los extranjeros que provienen de economías dolarizadas. Esto, sumado a la regulación con la que está a la vanguardia de las necesidades del mercado, ha posicionado al país como un referente en América Latina, lo que abre las oportunidades de inversión internacional y de desarrollo empresarial”, afirma Vargas.

(Lea más: Inicia nueva concesión para modernizar el aeropuerto de Cartagena)

Vale mencionar que actualmente, Asohost representa a más de 55.000 prestadores de servicios turísticos en Colombia, y busca seguir potenciando el desarrollo y crecimiento de esta industria en el país y en la región en general.



“Nacimos con la misión de unificar esfuerzos para fortalecer esta industria. La colaboración entre propietarios, plataformas de reserva y otros stakeholders será crucial para garantizar un crecimiento armonioso y beneficioso para todos los involucrados. Además, estamos en constante búsqueda de nuevas iniciativas que fomenten la sostenibilidad y la calidad del sector”, agrega Vargas.



Para el 2024, el Gobierno Nacional señaló que su meta es que lleguen cerca de 6,02 millones de turistas no residentes al país (4,3 % más frente a 2023), y de ahí para adelante entre 4 % y 6% de incremento anual.



“Este positivo pronóstico de crecimiento demuestran como las rentas cortas y vacacionales seguirán ganando terreno en el país”, agregó el gremio que apunta a esta meta de la mano del Gobierno.

(Lea más: Novedades, negocios y más sobre la vitrina de Anato que se desarrolla en Bogotá)

Renta vacacional iStock

Entrada de divisas por turismo

Según calculos de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) en 2023 el país generó US$9.000 millones en divisas, un incremento del 22% frente al 2022, lo que va en línea con el crecimiento de la llegada de viajeros foráneos por vía aérea al país (5,77 millones).



Sin embargo, pese al avance, la nueva meta del Gobierno es que al menos 6 millones de turistas extranjeros lleguen este año, y al final del mandato, cerca de 12 millones en el mejor de los casos, lo que aumentaría el número de divisas por concepto de turismo y se alinearía con el objetivo del Gobierno de reemplazar las divisas de petróleo por turismo. “Pero necesitamos mucho más para que en los siguientes años superemos los US$20.000 millones. Estos ingresos nos permitirán transformar un sector que actualmente aporta más de 700.000 empleos y aporta más del 2 % del valor agregado de la economía”, dijo Paula Cortés, líder del gremio.

(Vea: Para Semana Santa, reservas subieron 193 % frente a 2023)

PAULA GALEANO BALAGUERA

Portafolio