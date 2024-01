En la temporada de cruceros 2024 llegarán a Colombia cerca de 50 millones de dólares

Esta temporada de cruceros está demostrando un gran crecimiento frente a las anteriores. Las cifras del Fondo Nacional de Turismo (Fontur) incluso evidencian un resurgimiento de la industria.



(Lea más: Despega la nueva ruta de Wingo entre Medellín y Caracas: tarifas y frecuencias)

Para esta nueva temporada, según las proyecciones sujetas a cambios en la programación, se estima que durante la temporada 2023-2024 Colombia recibirá un total de 214 visitas de al menos 30 líneas de cruceros, lo que se traducirá en aproximadamente 329.226 pasajeros. Además, se espera que se realicen 15 recaladas inaugurales en Cartagena, marcando la primera vez que estos cruceros lleguen a la ciudad.



Respecto a ingresos, considerando el gasto promedio por pasajero y por tripulante estimado en el estudio ‘Economic Contribution of Cruise Tourism to the Destinations Economies’, Procolombia y Fontur calculan que esta actividad tendrá un impacto económico cercano a los USD$50 millones para la temporada 2023-2024.



Incluso en el año anterior, al comparar la temporada de 2021-2022, las recaladas aumentaron el 151% y la llegada de pasajeros subió 346%, lo que demostró un ascenso de esta industria.

(Lea más: Satena desmiente que tiquetes de vuelos que ofrece a Quibdó hayan subido de precio)

Llegó por primera vez un crucero a La Guajira Procolombia

(Vea: Alza en precios de los fletes y otras dificultades que enfrenta el comercio marítimo)

Así mismo, de acuerdo con cálculos de ProColombia, consultadas las bases de los puertos de las ciudades y de la Dirección General Marítima (Dimar), los destinos en Colombia que registran un alto volumen de actividad son Cartagena, Santa Marta y San Andrés.



Al finalizar la última temporada 2022-2023 aumentó la actividad de cruceros en Bahía Solano, Coveñas, Leticia, Gorgona, Utría y Urabá. Estos destinos recibieron a más de 1.650 pasajeros, contando con la presencia de siete líneas de cruceros y un total de 13 recaladas.

Los cruceros que llegan

AmaWaterways, la primera línea de cruceros fluviales en explorar el Magdalena en Colombia, calentó motores desde el año 2023 para atender esta temporada, por tal motivo, anunció los detalles dos impresionantes barcos de nuevo diseño e itinerarios para debutar este 2024.



Los dos barcos: AmaMagdalena y AmaMelodia que fueron remodelados y estarán navegando a lo largo del río Magdalena entre Cartagena y Barranquilla en los próximos meses.



Rudi Schreiner, cofundador y presidente de AmaWaterways señaló que “después de visitar y enamorarme de esta región, estamos muy contentos de ofrecer ahora a nuestros huéspedes la oportunidad de descubrir la cultura vibrante, las tradiciones únicas y la belleza natural de Colombia”.

(Lea más: Comercio entre Venezuela y Colombia creció un 8% entre enero y octubre del año pasado)

Sobre este paso, Kristin Karst, cofundadora y vicepresidenta, mencionó que “todo, desde el diseño de nuestros dos impresionantes barcos, hasta los itinerarios inmersivos, refleja nuestro espíritu pionero y nuestra misión de brindar a nuestros huéspedes alojamiento de primera clase, servicios cálidos y acogedores, cocina de inspiración local y experiencias enriquecedoras que interactúan con comunidades locales a lo largo de este fascinante río”.



Así mismo, “estamos extremadamente agradecidos por nuestros socios asesores de viajes y los huéspedes leales que continúan apoyándonos y están tan emocionados como nosotros, por descubrir este nuevo continente a través de los cruceros fluviales”.



A partir de la primavera de 2024, los huéspedes podrán elegir entre dos itinerarios de siete noches, Magic of Colombia y Wanders of Colombia. Navegando entre Cartagena y Barranquilla o viceversa, ambos itinerarios brindarán las mismas experiencias.

(Más noticias: Avianca invita a implementar nuevas acciones para atender la operación de El Dorado)

Los huéspedes estarán de fiesta con la “Tierra de los Mil Ritmos” en una celebración especial del Carnaval en Barranquilla, explorarán a pie en destinos que incluyen Mompox, patrimonio de la Unesco, y otras ciudades del país. Así mismo, podrán acceder a los tours de observación de aves, incluidos los colibríes Cianeguo y Chauna Chavaria, que solo se encuentran en Colombia, visitar Palenque, históricamente nombrada la primera “ciudad libre” de las Américas, entre otros.



“En ProColombia celebramos que AmaWaterways eligió el río Magdalena para lanzar un crucero de río, el primero de este tipo en la historia de la industria turística de Colombia. Una vez que inicien los viajes en 2024, los pueblitos del cauce podrán mostrar a los viajeros internacionales su inmensa belleza y diversidad natural y cultural”, dijo Carmen Caballero, presidente de ProColombia.

Además de los beneficios inmediatos que tendrán estos significativos viajes en el desarrollo social y económico de nuestros territorios, vale la pena mencionar que AmaWaterways busca abastecer sus barcos con productos hechos en Colombia. Esto significa que también tenemos una oportunidad de equiparar nuestra oferta exportable diversificada y hacerla parte de la cadena productiva turística. En resumen, ¡una gran noticia para Colombia!, manifestó en su momento la entidad.

Como este crucero, otros tantos estarán arribando no solo en la zona costera del país, sino también en Buenaventura, Guajira y otros destinos.



Con este potencial crecimiento, el país trabaja para recibir a más turistas a través de otras formas de transporte.

(Lea más: Desde dónde zarpó y otros detalles del primer crucero que llegó a La Guajira)

Crucero turistico arribó a Buenaventura Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

El regreso de Crystal Cruises

Tras retirarse en Pandemia, Crystal Cruises regresa a aguas colombianas bajo la sombrilla de A&K Group.



Según Matías Lira, vicepresidente Senior de Ventas para Latinoamérica de Crystal Cruises, uno de sus barcos llegará el 22 enero a Cartagena y lo hará otras veces que el barco esté visitando el Caribe.

“Normalmente un barco para la cantidad de pasajeros que manejamos tiene menos espacio abordo. Tenemos variedad de restaurantes, shows, música en vivo, entre otros”, explicó el directivo.



“Es una oportunidad para mostrarles a los extranjeros el país, y que los colombianos salgan desde Cartagena”, agregó.

PAULA GALEANO BALAGUERA

Portafolio